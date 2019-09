Homme algab IFA: põhiteemadeks 5G, tehisintellekt ja hääljuhtimine

Homme, 6. septembril algab Berliinis iga-aastane tarbijaelektroonika mess IFA, kus paljud tootjad on lubanud välja tulla oma uute seadmete ja lahendustega - jah, nii nagu igal aastal. Selleaastased peateemad aga kipuvad meist natuke kaugeks jääma.

IFA peateemad sel aastal on tehisintellekt, hääljuhtimine ja 5G. Huvitava kokkusattumisena on kõik need kolm teemat meie jaoks natuke kauged. 5G-d veel ei tule vaidluste tõttu, hääljuhtimine on pigem ingliskeelne ja eestikeelset eriti ei paista veel, tehisintellekti valdkonnas käib samuti mäng üle meie peade kuskil suurte ja võimsate tegijate juures. Siiski see viimane teema on ehk meile kõige lähedasem, sest on ju ekspertsüsteeme meilgi arendatud ja igas nutiseadmes hakkab peagi olema või ongi juba üks või mitu tehisintellekti tuuma.

Huawei, Qualcomm, Roku ja Arcelik on IFA keynote´ide peaesinejad – nende teemadeks on, kordame siis üle, Artificial Intelligence - AI ehk tehisintellekt, Voice and Connectivity ehk hääljuhtimine ja selle abil ühenduses olemine koduelektroonikas ning 5G, mille evangelistid samuti üles astuvad ja uue võrgu vajalikkusest räägivad. Jaapan on IFA Nexti partner ja peasponsor, Ford, Daimler, Fujitsu ja AXA panevad õla alla tulevikutranspordi sektsioonis Shift Automotive.

IFA Berlini selleaastane näitusepind on sajaprotsendiliselt eksponentidele välja müüdud, kokku on kohal 1939 tootjat ning brändi ligi 163 900 ruutmeetril kahel messialal – Berlin Exhibition Grounds ja IFA Global Markets.

IFA NEXT on Jaapani juhtida

IFA innovatsioonipartner IFA NEXT´il on Jaapan ning nende paviljon “Interface with Consideration and Sensibility” räägib inimese ja masina suhtlusliidestest. Jaapan esitleb uut kasutajaliidest, mis aitab paremini masinatega suhelda - rohkem filosoofilisel tasandil kui rauast näidetena, kuid on ka viimast.

Lisaks kolmele põhiteemale on jutuks ka robootika, nutikodud, idufirmade tegemised, innovatsioon. Innovation Engines on lava, kus esitletakse uusi tooteid ja tehnoloogiaid. IFA NEXT´i põhiuudiste olulised lingid on siin:

IFA Keynote´id ehk avakõned

Reedesed avakõned on kõige tähtsamad. Esinevad järgmised ettekandjad.

Cristian Amon , Qualcommi president teeb juttu veelkord 5G-st ja räägib, kudias see annab tõuke täiesti uute leiutiste tekkeks. Tema ettekanne toimub 6. septembril kell 14.

, Qualcommi president teeb juttu veelkord 5G-st ja räägib, kudias see annab tõuke täiesti uute leiutiste tekkeks. Tema ettekanne toimub 6. septembril kell 14. Anthony Wood, Roku asutaja ning tegevjuht annab ülevaate oma visioonidest ja nägemustest, kuhu suundub televisioon. Tema ettekanne on aga juba järgmisel päeval, 7. septembril kell 10.30.

IFA+ SUMMIT

IFA+ Summiti peateemaks on andmete jõud ja võim. Vaata lähemalt siit:

SHIFT AUTOMOTIVE

Autondus muutub ka koos infotehnoloogia arenguga. SHIFT Automotive toimub 10. ja 11. septembril ehk siis transpordihuvilistel jätkub jututeemasid mõni päev hiljem peale avamist.

Põhiuudised leiad siit:

8.-11. septembrini käib ka ärikontaktide loomine ja B2B kohtumised messi raames, STATION Berlin kohe Potsdamer Platzi lähedal on see kokkusaamiskoht.