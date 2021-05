Ootamatu pööre: IFA jääb sel aastal ikkagi ära

Ehkki eelmisel sügisel, kui IFA toimus Berliinis tugevasti vähendatud mahus, lubati 2021. aastal naasta täismahus ning igati tavapärase füüsilise kohapealse tehnoloogiamessina, otsustati nüüd ikkagi ümber ja traditsioonilist messi Berliini messihallides sel sügisel ei tulegi.

Sellest andis IFA korraldaja teada täna oma pressiteates.

Eelmisel sügisel, kui Arvutimaailm IFA-l käis, lõppes reportaaž niimoodi:

Järgmisel aastal (2021) toimub IFA 4.-7. septembril. Loodetakse, et seda saab traditsiooniliselt korraldada ja sedasama usuvad ka paljud eksponendid, sest juba on 60% messiboksidest broneeritud.

Messe Berlin ja gfu Consumer & Home Electronics GmbH teatasid täna ühiselt, et IFA 2021 ei toimu septembris füüsilise otseüritusena, nagu algselt plaanitud oli.

Otsus tehti pärast pikki vestlusi rahvatervise ekspertide ja vastavate ametkondadega. Lõppkokkuvõttes selgus, et ülemaailmsed tervisemõõdikud ei liikunud piisavalt kiiresti sellise tasemeni, nagu loodeti. Põhjuseks on uute COVID-19 tüvede teke, millele vaktsiinide tõhusus pole veel selgunud. Samuti on vaktsineerimine Aasias liikunud teosammul. See lisab omakorda ebakindlust ettevõtetele, kes saabuvad Berliini sealt maailmajaost ja neid on väga palju. Korraldajad, meedia ning külastajad aga peavad varsti juba otsustama oma osalemise, arvestama eelarve, investeeringute ja reiside planeerimisega.

Kuid on veel üks oluline takistav põhjus - Messe Berlini näitusealad on endiselt osaliselt vaktsineerimiskeskuse ja erakorralise COVID-19 haigla osakondade käsutuses. Mõlemat on nüüd tõenäoliselt vaja kauem, kui algselt eeldati. See aeg võib aga kattuda septembrisse planeeritud messi toimumisajaga.

"Innovatsioon vajab platvormi ja ülemaailmset tähelepanu. Sellepärast olid kogu tehnoloogiatööstuse tuntud kaubamärgid ja tootjad väga huvitatud IFA Berlin 2021 toimumisest. Paraku tõid viimased rahvatervise arengud liiga palju ohtusid ürituse kavandamisele," ütles gfu Consumer & Home Electronics GmbH nõukogu esimees Kai Hillebrandt. "Praegu on liiga palju ebakindlust. Seetõttu on hetkel peaaegu võimatu vastutustundlikult messi planeerida."

Ettevalmistused Berliini fotonädalaks ARENA ja SHIFT Mobility ürituseks aga jätkuvad plaanipäraselt.

IFA korraldajad lubavad kõik valmis saada IFA 2022 ajaks, mis toimub Berliini messihallides praeguste plaanide kohaselt täismahus ja otseüritusena.