Teated kohapealt. IFA esimene päev ja hübriidkonverentsid

Maailm on saanud Upgrade´i. Sel aastal on kõik muutunud. Kui 196ndatel peeti IFA-t kaheks jagatud Berliinis, siis aastal 2020 on seltskond jagunenud kaheks tehnoloogia järgi: ühed vaatavad pressikonverentse ja esitlusi virtuaalselt Online ülekannetega, teine väiksem seltskond on Messe berlini messikeskuses Berliinis kohapeal.

Nüüd on IFA Special Edition erilisem kui kunagi varem. Kuid siia tulemine näitab, et normaalsus on võimalik, ütlesid korraldajad avamiskõnes. Üritusi on võimalik korraldada.

Kuid mitte enam sellises mahus. Pool tundi enne avakõnet oli traditsiooniliselt rahvast ummistuv tee raudteejaamast messikeskuse silindrikujulise sissepääsu poole üsna inimtühi.

Turvalisus on siiski number üks, ütles IFA tegevdirektor Jens Heithecker, miks kohale palju vähem rahvast kutsuti. Temalt küsiti, miks mitte kogu üritus üldse virtuaalseks viia? Virtuaalsed kokkusaamised on okei, aga juba ära tüüdanud. Ärikokkuleppeid sõlmitakse siiski silmast silma. Meedia vajab ka IFA-t, sest uusi asju peab saama lähedalt näha ja ise katsuda.

Pressikonverentsi saalid on täidetud hõredalt 1,5 meetriste vahedega paigutatud toolidega, maskide kandmine saalis on tungivalt soovitatav (sõna "kohustuslik" siiski ei kasutatud). Maske kannavad siiski peaaegu kõik, ei kallistata, ei suruta kätt, "surutakse" küünarnukke. Tavaliselt hoitakse ka eemale, aga muidugi liiguvad sama riigi tuttavate ajakirjanike seltskonnad ka kambakesi ringi.

Eemalehoidmise võimalusi on palju, sest avarad hallid on üsna tühjad. Eksponentide saalist (mis käib Global Press Conference´i juurde ehk ajakirjanikele) leiab hiigelboksiga Huawei, siis on üks seksiteemalisete vidinate firma Satisfer, TP-Link, Tuya targad kodud, Fitbit, veel kümmekond boksi ja väga rohkem kedagi tuntud tegijatest ajakirjanike messipoolel polegi.

Suurde avamispressikonverentsi saali koguneb rahvast siiski pooleteisemeetriste vahedega päris palju hõredalt pikka saali, kuid ligi pooled kohtadest jäävad veel tühjaks.

Avaetteaste teeb gfu, IFA peakorraldaja. Organisatsiooni pikk nimetus on tarbijaelektroonika Saksamaal tutvustamise ja edendamise organisatsioon ja seda see teebki juba alates 1924. aastast.

gfu statistikast selgub, et koroonakriis on tarbijaelektroonika edendamsiele palju kaasa aidanud. Selleks pakutakse välja kolm teemat, mis valdkonnale edu tõid: work@home, eat@home ja entertain@home. Ehk siis tööta kodus (kõik kodutöö IT vahendid), süü kodus (nutikad kodumasinad) ja lahuta meelt kodus (kodukino, striiminguteenused, audio ja video kodus).

Neil kõigil tootesegmentidel läkski hästi. Veebikaamerate nõudlus kasvas näiteks 297%. Köögimasinate turu kasv oli üle 50%, sest kodus söögitegemine kasvas plahvatuslikult. Ka

kodukino ja mängud said ka kõva tõuke, nii et tarbijaelektroonika tootjad-müüjad võivad aasta lõpuks isegi päris hea tulemuse saada, arvestades olukorda. See raha, mis jäi turismitööstusele kulutamata, läks paljuski tarbijaelektroonika ostmiseks.

Ärianalüütika ettevõte GfK astub üles järgmisena. GfK tähendab "Growth from Knowledge" ja seda ettevõte tahabki pakkuda. Turuanalüüsi aitab teha tehisintellekt ja masinõpe.

Pirma tegevjuht Peter Feld ütleb, et turu jaoks oli koroonakriis päris palju muutev. Ligi 83% tarbijatest muutsid koroonakriisi ajal oma tarbimis- ja ostuharjumusi. Väga lühikese ajaga. Palju muutusi ongi jäänud siiamaani püsima. See mõjub mõnedele majandusharudele laastavalt, teistel jälle on läinud ootamatult hästi.

GfK-st on saanud samuti kiirete muutuste tuules uuringufirmast pigem tehnoloogiaettevõte. „Gfknewron” on GfK patenteeritud tehisintellektiga töötav tarkvaraplatvorm, mis pakub usaldusväärsetel andmetel põhinevaid kiireid turusoovitusi.

Pakkudes tänavuse IFA 2020 Special Editioni jaoks turuülevaadet, näitasid andmed, et ülemaailmse tehniliste tarbekaupade (TCG) turu väärtus, välja arvatud Põhja-Ameerika ja Lõuna-Aafrika Vabariik, langes COVID-19 tõttu jaemüügi seiskamise ajal. Kuid ülemaailmse müügi langus oli siiski ainult 5,8 protsenti. Võrreldes teiste tööstusharudega oli see suhteliselt väike langus, kuna turg kosus suurenenud koduste vajaduste tõttu.

Keynote Qualcommilt - virtuaalne

Qualcommi esindajat kohale ei tulnud ja sai vaadata salvestatud Keynote´i - online jälgijad koma pisikeselt arvutiekraanilt ja kohapeal olijad ligi sada meetrit pikalt seinaekraanilt.

Qualcomm hakkab tegema Live Nationiga koostööd. Jutt on taas sellest, et 5G tuleb ja muudab oluliselt maailma. Qualcomm aitab millimeeterlainetel andmesidega Live muusika kontsertidel andmesidet suurtele rahvahulkadele tagada (kui saab jälle olla tihedalt ja massidena koos). Usutakse, et väga suured Live kontserdid tulevad varsti tagasi. 5G tehnoloogia sobib nendele konsertidele ideaalselt, sest vahemaad on väikesed (millimeeterlaine kaugele ei levi), kasutustihedus aga suur. Millimeeterlained aitavadki väga suurte andmemahtude liigutamisel.

Kuid see on vaid väike näide 5G kasutusvõimalustest tulevikus, lisab Qualcommi president Cristiano Amon.

120 operaatorit maailmas investeerivad praegu mmWave´i, millimeeterlaine 5G võrgus aitab tiheasustuse kohtades ühenduste loomisel. Soome mainitakse ka jälle esimeste seas ära, kes uut tehnoloogiat kasutama hakkab.

Audio on ka oluline, 45% koju töötama jäänud inimestest pidasid audiot tähtsaks, et olla kodus produktiivsem. Qualcomm Adaptive ANC – adaptiivne mürasummutus aitab heli paremaks muuta ja ümbritsevaid hääli kuulates efektiivsemalt eemaldada, ilma et see muusika kvaliteeti mõjutaks.

Qualcommi uus Snapdragon 8cx Gen2 5G platvorm on mõeldud mobiilsetele seadmetele ning lubab arvuteid akult mitu päeva kasutada ja AI kiirendab tegevusi. Kiibistik toetab kuni 32 MP kaamerat, mis on kuhjaga rohkem, kui ükski praegune sülearvuti veebikaamera.

AI aga aitab kaamerapilti kohendada, nihutades näiteks inimese pilku selliseks, et kaamerat kuskil ekraani servas vaadates oleks videost näha parem ja otsesem silmside – nagu vaataks otsa.

Acer näitab Qualcommi esitluses esimest oma Qualcommi 5G-ga sülearvutit.

Microsofti kahe ekraaniga Surface´i mobiilset seadet näidatakse ka, mis kasutab Qualcommi kiipi.

See on praegu Amoni üks lemmikseadmeid.

LG pressikonverentsil vahelduvad virtuaalsed ja reaalsed esinejad

Seda formaati nimetatakse hübriidpressikonverentsiks. Mõni esineja astub lavale, mõni saadab videoläkituse.

LG tutvustas oma tehisintellektiga kaamera lahendust, mille juures pakuti ka haigeks jäänute tuvastamist termokaameraga, mida ka Eesti koolid juba kooliaasta eel taga otsisid.

LG on ehitanud Lõuna-Koreas Smart Home´i ehk targa kodu, kuhu on ühendatud kõik targa kodu masinad ja energialahendused, neid saab juhtida suurtelt paneelidelt seinal.

Lõunapaus. Maskid rebitakse eest.

Lõuna ajal ei saa muudmoodi, kui tuleb maskid eest võtta. Tänavatoidu masinate juurde laseb seltskondi ükshaaval teenindaja läbi aiavärava. Sees on lettide juurde siiski väikesed sabad kogunenud. Kui Air Baltic pelgas lennukis isegi sularaha, siis siin veel kohvikuletil mündid kõlisevad. Pool päeva on möödas, paljud on juba järjekorras maskid eest rebinud. Aga pressikonverentsid pole veel läbi.

IFA kuulutab välja parimad

Esimesel päeval kuulutas IFA tegevdirektor ja CE Hiina esimees Jens Heithecker välja tänavuse IDG Asia korraldatava IFA tootetehnoloogia innovatsiooni auhinnasaajad. Välja valiti üheksateist innovatiivset toodet juhtivatelt elektroonikatoodete brändidelt nagu HONOR, Midea, Panasonic, Samsung ja Siemens. Auhinda jagatakse igal aastal

Võitjate nimekiri on ilma kommentaarideta selline (esikoht ehk kuldpreemia):

Multifunktsionaalse toidu värskena hoidmise külmiku eest

Siemens KF96FPB50C

Tervisetehnoloogia innovatsiooni eest

Electroluxi külmik EHE4809GDS

Pesemis- ja kuivatustehnoloogia innovatsiooni auhind

Siemens XQG100-WN54B2X00W

Disainiinnovatsioon televiisorite kategoorias

CHiQ 75Q7ART 8K

QLED displeitehnoloogia auhind

SAMSUNG QLED 8K Q950TS

Uuendusliku sülearvuti auhind

AU MagicBook Pro

Rõivaste hoolduse innovatsiooniauhind

SAMSUNGi AirDresser

Kantava seadme innovatsiooniauhind

AU Vaata GS Pro

Nutikate köögilahenduste auhind

Midea Ifamily

Pilditöötluse tehnoloogia innovatsioonipreemia

Sony Alpha 7S III

Kasutajakogemuse innovatsioonipreemia

Midea kliimaseade KFR-35GW / BP3DN8Y-XT100 (1)

Kuvari Nano-IPS-i rakenduste eest innovatsioonipreemia

LG 27GN950

Desinfitseerimistehnoloogia innovatsioonipreemia

Panasonicu pesumasin NGA5E

Veepuhastustehnoloogia

PHILIPS AquaShield AWP1830 / 93

Õhupuhastustehnoloogia

Panasonic JX2 seeria

Jääkohvi tehnoloogia innovatsiooniauhind

De’Longhi D3G SB

Uuendusliku displeitehnoloogia auhind

BOE paindlik OLED täisekraaniga ekraan

Nutika puhastustehnoloogia innovatsiooniauhind

iRobot Roomba®s seeria

Nutitelefoni kaameratehnoloogia innovatsiooniauhind

TECNO CAMON 16 Premier

TCL alustab pressikonverentsi ka targa kodu asjadega.

Tundub, et praegu kestab veel edasi see aeg, kui tahetakse kasutajad kõigi oma vidinate ja kodumasinatega "oma boksi" meelitada. Kõik ühest kohast, ühe tootja juurest. Kuigi koduseadmetega pole asi enam nii tootjas kinni: messihallis oli näiteks ka Tuya, kes homme esineb ja kes pakub vaba platvormi erinevate tootjate seadmete ühendamiseks ühte targa kodu süsteemi.

TCL on USA-s nr 2 teleribränd. Austraalias nr 1. Prantsusmaal 3. kohal. Mujal vist tagapool, aga Suurbritannias oli kasv 100%.

Eestis on ka TCL-il esindus ja seda tootjat teatakse teleritootjana siin tõesti. Muidu teeb ka soundbar´e (sai selle eest disainiauhinna) ja 2020. aasta lõpus tulevad uued TCL-i kodumasinad.

Telerite kolm trendi on praegu:

5G

WiFi 6

8K

TCL teeb veel micro LED-idega taustavalgustust teleripaneelidele, mis tagab dünaamilisema ja kontrastsema pildi ning näitab ka uut inkjet OLED tehnoloogiat, molle eesmärgiks amuti ikka pilti paremaks muuta.

TCL-i mõnedel teleritel on ka pop-up kaamera, mis sõidab ülaservast välja ning millega saab teha videokõnesid või selfie´sid ja postitada sotsiaalmeediasse.

TCL-i mobiilid eristuvad teistest tagaküljele rivvi pandud kaameratega.

Esitletakse ka esimest TCL-i tahvlit 10TAB 249 € ja selle võimsamat versiooni 10TAB Max 299 €. Tahvel hoiatab, kui ekraan on silmadele lähemal kui 25 cm. See on eriti vajalik omadus lastele silmade kaitseks.

Aku on 8000 mAh mahutavusega, videot mängib sellega 8 tundi.

TCL NXTPAPER ekraanitehnoloogia on nagu uus elektrooniline paber. See peegeldab päikesevalgust ja kasutab seda ära ekraanikujutise tekitamiseks, mitte ei kiirga ainult ise valgust.

TCL tuletab meelde, et tegi sel aastal ka lahtirullitava ekraaniga, mitte volditavaga mobiiltelefoni.

TCL Project Archery 3.0 on prillid kino vaatamiseks justnagu suurelt ekraanilt.

Vaata kodust lahkumata

Berliinis on praegu soe, päeval päike ja 22-24 kraadi. Ühistranspordis ja avalikes siseruumides (nt poes) tuleb kanda maski ja hoida distantsi 1,5 meetrit. Koroonaindeks on hetkel 21,1. Siiski saab Euroopa Liidust takistusteta sisse, välja arvatud üksikud piirkonnad, mille nimekirja leiab siit.