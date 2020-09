Teated kohapealt. IFA - saabumine.

Juhtus nii, et keset varasuve, kui kõik veel ilus oli, kutsuti Arvutimaailm IFA-le. Täna aga tundus kohaletulek nagu sulguvate uste vahelt läbi lipsamine. 290 000 inimese asemel on siin sellest massist vaid riismed. Ajakirjanike üritus Global Press Conference on veel hõre, aga on oodata kuni 750 ajakirjanikku. Keynote ja avakõbe algab vähem kui poole tunni pärast.

Saksamaal on praegu "koroonakordaja" 21,6 ja kasvab. Lennujaamas on enamik inimesi maskidega, aga tänavatel eriti mitte.

Muidugi on kõik IFA korraldamisega seotud inimesed maskides.

Seekordne IFA mess ongi teistmoodi, istutakse pooleteisemeetriste vahedega, kantakse maske, rahvast on hõredalt ja mingeid pidusid ei toimu. Igaüks tuleb hotellist ise kohale ja läheb õhtul laiali. Üks "gathering" siiski paistis õhtul ka kavas olevat, kuid ilmselt mitte selline, nagu vanasti on olnud.

Vaata selleaastase IFA kohta lähemalt siit. Arvutimaailm postitab üritusest jooksvalt teateid veebi ja Facebooki.