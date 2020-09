IFA 2020 Special Edition, reede: kas sellised hakkavadki rahvusvahelised konverentsid olema?

IFA teisel päeval on ajakirjanikke järgi jäänud juba vähem. Hommikul on siiski ka esimest korda messile jõudnuid ja kannatlikult selgitatakse neile uksel, et maskid tuleb ette panna ja vahet hoida ja nimesilti näidata. Saalides käib aga kõik endistviisi: on kaks suurt saali, kus vaheldumisi pressikonverentsid toimuvad ning kogu aeg on üks saal "ettevalmistamisel". Saali uksed on küll kinni, aga väikese spekulatsioonina võib aimata "skafandrites" ja pihustitega tegelasi ringi jalutamas (kuigi kinnitada seda ei saa).

HONORilt päeva kõige huvitavam uudistoode

Huawei sõsarbränd HONOR on oma pressikonverentsile eraldi kutsed saatnud, sellega tekib uksel ka väike segadus, sest ajakirjanikud on harjunud kaelakaardi QR koodi näidates alati sisse saama. HONOR tahab kõik külastajad fikseerida ja nii salvestatakse mitteregistreerinute andmed eraldi või võetakse nende visiitkaardid.

Sees siiski väljakuulutatud president George Zhao ise ei esine. Kuna ta ei pääsenud reisima, on videoülekanne. Seega saab samamoodi teda jälgida ka kodust.

Vaata kokkuvõtet siit:



HONOR on noortebränd. Nendele ei hakata rääkima targast kodust, vaid loomingulisusest ja isikupärast. Tehnoloogiamoest ka. Muude vidinate vahele on eksinud ka varstolmuimeja.

Ferhart Akbay, HONOR Saksamaa turundusdirektor astub siiski ise füüsiliselt lavale ja seega on tegemist juba n-ö hübriidkonverentsiga, kus on nii videolt esinejaid kui lavale astujaid. Osade uute toodete esitlus jääb tema õlule.

HONOR Magic Watch GS Pro on selle päeva kõige vingem uudistoode. See on HONORi esimene nn ruggered ehk ülivastupidav nutikell eriti karmidesse tingimustesse, suunaga matkamisele ja ekstreemspordile, aga miks mitte ka karmimatele töödele kaasa võtmiseks. Tavalised veekindlad nutikellad kriimustuvad ja lähevad katki, kui näiteks ehitaja neid tööl randmel kannab või ekstreemsportlane mudas, see aga peaks igalt poolt tervena välja tulema. Korpus vastab nimelt MIL-STD-810G standardile, mis kannatab nii mõndagi.

Värvidest on olemas mustad ja valged, aga mitte lihtsalt mustad ja valged korpused, vaid kerge tooniga, samuti camo blue.

Magic Watch GS Pro pole ainult aktiivsusmonitor, vaid sobib ülihästi matkale, ujuma, suusatama jne. Matkaja jaoks on GPS sisse ehitatud ja töötab sõltumata telefonist. Olenevalt telefonist võib randme GPS isegi kauem vastu pidada. Matkates ei pruugi mobiiliakust piisata GPS-i jaoks. Kella GPS leiab ka alati tagasitee sinna, kust alustasid, seega sobib kõigile ja on väga vajalik, kes tihedamini metsas käivad. Seega eksimiskindel nutikell. Lisaks saab äppidest teada suuna, päikesetõusud ja loojangud, tõusud-mõõnad, seade hoiatab halbade ilmaolude saabumise eest, näiteks kui hakkab sadama. Tarkvaraliselt polegi selles midagi keerulist, aga millegipärast kohtab kellades neid ellujäämiseks vajalikke funktsioone väga harva.

Ujudes saab ka soolasesse vette minna. Ujumise ajal mõõdab kell südamerütme, lisaks ujumisele on veel 100+ spordiala valikus, mida seade oskab träkkida.

Aku kestab 25 päeva. 100 tundi kestab aku koos GPS-iga. Kui lülituda nii-öelda e-paberi režiimile ilma värvideta, siis MIP ekraaniga kestab kauem. Ekraan on 1,39-tolline, AMOLED.

Hind? 249,9 eurot, saadaval alates oktoobrist.

HONOR Watch ES on teinegi HONORi uudiskell, fitnessihuviliste aktiivsusmonitor, millel korralik kandiline 1,64-tolline AMOLED ekraan 16 ,miljoni värviga.

Ah et milleks üks higistamiseks mõeldud aktiivsusejälgija peab 16 miljonit värvi suutma ekraanile tuua? Eks ikka selleks, et maha mängida täisvärvides trenni jaoks tehtud 44 animeeritud juhendit, mida saab otse kella ekraanilt jälgida videotena. Seal treener näitab ette, kuidas harjutusi teha. Lisaks leiab veel 12 animeeritud fitnessikursust alagajaile ja edasijõudnutele.

Fitnessikellal on kokku träkkimiseks valida 95 erineva spordiala vahel rõhuga fitnessialadele, mida seade oskab jälgida.

70% ekraani-korpuse suhe küll jääb mobiilidest kõvasti maha, aga teiste nutikelladega võrreldes on see juba samm edasi.

Aku kestab sellel uudistootel 10 päeva ning on kiirlaadimisega.

Hind? 99,99 eurot, saadaval kohati alates septembri lõpust, muudel turgudel (ka meil) millalgi hiljem.

HONOR UK tootemarketingi juht on järgmiste toodete tutvustaja.

Kui meil ei teata HONORi süleritest veel eriti midagi, siis Venemaal on see juba nr 2 süleribränd ultrabookide klassis. HONOR MagicBook Pro on tippmudel, sellel on 100% sRGB ekraan. Seega fotode ja videote töötlejale parim. 16,1-tolline ekraan on küll üsna suur, aga tänu 90% ekraani-korpuse suhtele on masin isegi natuke väiksem, kui tüüpilised 15-tollised. Veebikaamerat enam üles äärde ära ei mahu. Nii nagu Huaweil, nii on ka MagicBook Pro´l see klahvi alla peidetud ning avaneb peale vajutades nagu periskoop.

Jõudluse tagab AMD Ryzen 5 4600H protsessor. Seega HONOR pakub erinevalt Huaweist alternatiivse protsessoriga sülearvuteid. Jahutus kahe ventilaatori ja kahe jahutustoruga. Mälu 16 + 512 GB. Aku kestab 11 tundi, sõrmejäljelugeja on sisselülitusnupu sees. Red Bull Basementiga koostöös pakub HONOR tudengitele MagicBook Pro´d.

Hind? 899,9 eurot.

HONOR MagicBook 14 ja 15 tulevad ka uuemal kujul. need on küll väiksema ekraaniga, aga kiired ja Ryzen 4500U protsessoriga.

14-tolline maksab 149,9 eurot, 15-tolline 699,9 eurot.

Välja tulevad veel ka massaažiseade ja elektriline hambahari, kuid mitte Eesti turule. Isegi varrega tolmuimeja on tulemas (mujale).

HONOR Pad 6 on uus 10,6-tolline tahvel.

realme - hüpe tundmatusest maailma tipptegijaks

realme saadab tervituse Indiast, kuid kohalik Euroopa esindaja on laval ka. Seega jälle hübriidkonverents.

Kes või mis üldse on realme? Võib julgustavalt öelda, et varsti on nad ka Eestis üsna tuntud, sest sisenesid meie turule läbi ELKO Grupa. Arvutimaailm kirjutas sellest.

Indias on realme juba 2. kohal. Indialased peavad seda oma mobiilitootjaks, kuigi juured on pärit Hiinast. Selle üle hiinlased ja indialased parajasti ka vaidlevad. Indias on muidugi parem müüa India enda telefoni ja praegu näib ka kogu juhtimine olevat kolinud Indiasse. Selle tõestuseks esineb meile realme juht Indiast.

Maailmas on vaid paar aastat vana mobiilibränd tõusnud 7. kohale, Aasias TOP 5 sekka jõudnud. Euroopasse alles plaanitakse suurelt tulla, realme tahab 5G telefonide turul koha võita noortele soodsa hinnaga 5G seadmeid pakkudes. 2018. aastal loodud firma teeb praegu üle 200% kasvu turgudel, kuid kavatseb 2020. aastal mobiilimüüki kahekordistada ja 2-3 aastaga neljakordistada.

realme XT on üks esimesi mudeleid, mis tuli välja 64 MP kaameraga. Nelja kaameraga mudelil on olemas öörežiimis unikaalne Starry Mode, mis tehisintellektiga taevast tähed välja nopib ja selgemaks teeb. 125W ülivõimas ja ülikiire laadija on ka realme´l olemas, UltraDART nimeks. 14 temperatuurisensorit jälgivad seda toetavates mobiilides akude temperatuuri, et nii suure võimsuse juures midagi kärssama ei läheks. 33% täis laetakse kolme minutiga, samas on laadija isegi väiksem, kui tavalised kiirlaadijad.

Nad teevad Saksamaa TÜV testijatega koostööd kõigi komponentide testimisel ja on saavutanud seal absoluutset tipptaset kompavad tulemused.

Realme X7 ja X7 pro on selle tootja uusimad 5G seeria telefonid, 1. septembril tulid need juba Hiinas avalikkuse ette, nüüd siis Euroopas. 65W SuperDART kiirlaadijaga, 64 MP kaameraga.

Realme V3 on uus odavam 5G telefon, mis 5G telefonide hinna allapoole toob. Sellel on suur 5000 mAh aku.

Kuigi bränd on keskendunud mobiilidele, algab ka siin tasapisi ökosüsteemi jutt ehk "tulge meie boksi" kõigi oma seadmetega mobiiltelefonidest nutikaalude ja turvakaamerateni välja.

Põige tolmuimejate maailma

Neato pressikonverents on päeva teises pooles publiku osas juba üsna kasinalt esindatud. Neato tegeleb robootikaga, täpsemalt robottolmuimejatega. Ehkki selles valdkonnas üht-teist areneb pidevalt, on see tehnoloogiaajakirjanikele olnud tavaliselt üsna vähe huvipakkuv teema.

Neato on 15 aasta vanune firma, mis tekkis Stanfordi Ülikooli juurde. Alles 2010 tuli välja nende esimene toode, lasernavigatsiooniga robottolmuimeja. Californias asuv firma oli esimene, kes tegi nutikella toega robottolmuimeja ning Alexa hääljuhtimine lisati ka esimesena. Nende robottolmuimejad on algusest peale olnud D-kujulised, et paremini nurkadele ligi pääseda.

Neato tegevjuht Thomas Nedder heidab katte kolmelt uuelt tehasesoojalt robottolmuimejalt - D10, D9, ja D8 esitletakse esimest korda just siinsamas IFA Berlin 2020 pressikonverentsil.

IFA 2020 - vormi ja sisu konkurents

Selleaastane IFA ei pruukinud küll kohapeal väga suuri tehnoloogiauudiseid pakkuda, millest me varem kuulnud pole, aga originaalesitlusi siiski oli ja kohapeal on seni siiski suur osa olnud ka kohalikul õhustikul ja üritusel endal.

Kui varem sai rahvusvahelisel tehnoloogiakonverentsil rohkem suhelda ja küsida või isegi uusi asju katsuda, siis seekord seda polnud. Samas oli see esimene kogemus koroonajärgsest rahvusvahelisest massiüritusest. Karta on, et mõnda aega käibki selline maskides kogunemine üksikute toolidega saalis, mis paigutatud üksteisest pooleteistmeetriste vahedega. Kui liiga kiiresti jälle vanamoodi tegema hakatakse, siis läheb, nagu läks ööklubides ja tuleb hakata jälle kõike otsast peale tegema ja rangemaid piiranguid kehtestama.

Seekord oli väga palju korralduslikult ebaharilikku, maskide ja käte desinfitseerimisega sahmerdamist, distantsi hoidmist, piiranguid, keelde ja korraldusi, mis kõik olid praeguses koroona-olukorras muidugi hädavajalikud, aga võtavad üsna palju tähelepanu põhiasjadelt, mille pärast IFA-le tegelikult tuldi. Kes teab, võib-olla varsti oleme sellega juba nii harjunud, et ei pane tähelegi. Maskiga harjus ka juba esimese päeva teises pooles üsna ära.

Kokkuvõtteks - hea, et IFA ikkagi sel aastal toimus. Ainult virtuaalse üritusega oleks järjepidevusse väike auk sisse tulnud. Samamoodi jätkata ei saanud, aga kuidagi sai siiski palju väiksema seltskonnaga kohapeal kohtutud. Berliini Uberi juht polnud igatahes kuulnud, et IFA päriselt ka toimub: "Kas tõesti? Kas väljastpoolt Saksamaad ka keegi tuli? 50 riigist? Kuidas nad küll julgesid?"

Saksamaa õpetas ka seda, et maskid võivad olla vajalikud. IFA teisel päeval Saksamaa nakatumine juba väheneb, koroonaindeks on 19,3 (vahepeal käis üle 20 ära). Võib juhtuda, et nakatunute osas kohtuvad Eesti (16,4) ja Saksa numbrid juba varsti. Eestis on Saksamaaga võrreldes üsna piirangutevaba elu. Saksamaal on küll piirangutevastased demonstratsioonid, aga poes ja metroos kantakse üsna leplikult maske vaid väga üksikute eranditega. Tänaval on aga elu vaba. Isegi tänavakohvikus saab istuda nagu vanasti. Terveid majandussektoreid pole kinni pandud, pealtnäha läheb elu edasi.

Hotellist lahkudes tuleb ka natuke teistmoodi käituda. Numbritubadest on kõik brošüürid ja üleliigne atribuutika ära korjatud, tube enne lahkumist ei koristata, tegelikult vist ei koristata enam üldse, sest see on asendatud desinfitseerimisega. Seda lubatakse teha põhjalikult ja pühendunult. Lahkudes peab akna lahti jätma, rätikud vanni, prügi kasti ja asju mitte üleliia katsuma toas. Ja kui uks sulgub, siis ka hotellikoridoris - mask kohe ette. Liftiga alla ainult üksinda, hommikusöögilauda saab istuma üksinda ja alles siis, kui oled kilekinnastega Rootsi laualt oma taldriku täis ladunud, võid maski eest võtta ja sööma hakata.