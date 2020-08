Samsung tutvustas oma uusi kiirema pliiatsi ja paremate kaameratega tipptelefone Note20 ja Note20 Ultra

Samsung näitas täna oma suviseid tipptelefone Galaxy Note20 ja Galaxy Note20 Ultra. Kui välimuselt muutuvad telefonid vähe - viimase aja trendina pakseneb ja suureneb vaid kaameraplokk - siis seekord oli ka välimuse osas vana Note´iga harjunud kasutaja jaoks olulisi muudatusi, näiteks asub puutepliiats nüüd teisel pool, kui varem.

Note-seeriale omaselt on seadmetel endiselt kaasas puutepliiats, mida on nüüd veelgi sujuvama kirjutamise ja kasutuse tagamiseks täiendatud. Uuenduskuuri on läbinud ka kaamerasüsteem.

"Sel korral on telefon suunatud kahele sihtgrupile: inimestele, kes soovivad, et tööasjad saaks ära teha ka nutitelefoniga ning neile, kellele meeldib nutitelefoniga mängida ja kõige värskemaid sarju või filme vaadata. Kõige selle jaoks on vaja võimekat telefoni, mida meie Galaxy Note20 ja Note20 Ultra kahtlemata on. Tööinimesi rõõmustab kindlasti meie koostöö Microsoftiga, tänu millele saab Office´i rakendusi telefonis kasutada paremini, kui kunagi varem," sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Vaata ka uute toodete esmatutvustust kolmetunnisest järelvaatamisest:

Galaxy Note seeria kasutajatele tuntud puutepliiats S Pen on ka selle aasta mudelites olemas ning asub nüüd seadme vasakul küljel. Võrreldes eelmise aasta Note10-ga on ekraani reageerimiskiirus pliiatsi puutele tehtud märkimisväärselt paremaks, tänu millele on pliiatsiga nüüd hoopis loomulikum kirjutada, märkmeid teha või disaine luua, sest viide on tunduvalt lühem. Samuti saab kasutada ekraani kohal õhus tehtavaid viipefunktsioone Anywhere Actions, mis lubavad pliiatsiga teatud liigutusi tehes rakenduses tagasi liikuda või koduekraanile jõuda.

"Olulisi täiendusi on saanud ka meie rakendus Notes, millega on nüüd parem tööasju ajada. Näiteks kui kolleeg saadab PDF-dokumendi või PowerPointi esitluse, saab Galaxy Note20 telefoniga neisse otse märkmeid teha ja pliiatsiga joonistades muutusi märkida," rääkis Aasma.

Failide jagamiseks läheduses asuvatesse seadmetesse on Galaxy Note20 Ultra telefonis Galaxy seadmete jaoks esmakordselt UWB ehk ultra-wideband tehnoloogia, millega saab Point to Share funktsiooni kasutades kiirelt faile teisele lähedalasuvale UWB-ga varustatud telefonile juhtmevabalt saata.

Mõlemad uued telefonid on sarnase suurusega. Mitte-Ultra mudeli valijad saavad peaaegu samasuguse Note-seeria telefoni suure ekraani, mis sobib hästi töötamiseks ja meedia vaatamiseks. Galaxy Note20 Ultral on 6,9-tolline WQHD+ resolutsiooniga 120 Hz värskendussagedusega Dynamic AMOLED ekraan. Pisut väiksemal Galaxy Note20 mudelil on 6,7-tolline FHD+ 60 Hz värskendussagedusega ekraan. ULtra hoiab aku tööaega kokku värskendussagedust intelligentselt suurendades või vähendades vastavalt sellele, mida ekraanilt vaadatakse mõnest hertsist 120 hertsini.



Foto: Andres Raudjalg

Tagaküljel on mõlemal seadmel kolm kaamerat ning Galaxy Note20 Ultra mudelil lisaks veel spetsiaalne lasersensor, mis aitab lähedalt pildistades objekti paremini fookuses hoida. Ultra tagaküljel on 108 MP põhikaamera, 12 MP ja 5x suumi pakkuv telefotokaamera ning 12 MP ülilainurkkaamera. Galaxy Note20 mudelil on 12 MP põhikaamera, 64 MP 3x hübriidsuumi pakkuv telefotokaamera ning 12 MP ülilainurkkaamera. Esiküljel on mõlemal telefonil üks 12 MP selfie-kaamera.



"Lisaks kaameratele oleme töötanud ka telefonis oleva kaamerarakenduse kallal ja lisanud mitmeid häid funktsioone just video poolele. Näiteks saab telefonidega filmida 8K resolutsioonis 24 kaadrit sekundis 21:9 küljesuhtega videot ja Mic Directions funktsioon lubab kasutada filmimisel just neid telefoni mikrofone, mis on rääkijale lähemal. Näiteks kui inimene seisab telefoni ees, siis püüab telefon ka heli just eestpoolt. Lisaks saab telefoniga soovi korral ühendada näiteks Galaxy Buds Live kõrvaklapid ja kasutada neid mikrofonina, samas kui video võtab üles telefon,“ selgitas Aasma. Sobib ka mõni muu Bluetoothiga mikrofon.



Pliiats on nüüd vasakul, mis tingis ka nuppude ümberkolimise paremasse serva. Foto: Samsung

Salvestusruumi on mõlemal telefonil 256 GB ja Galaxy Note20 Ultra puhul saab valida ka rohkema mäluga 512 GB mudeli, millele on võimalik lisada microSD mälukaart.

Note20 Ultra on varustatud 4500 mAh ja Note20 4300 mAh akuga. Mõlemad seadmed toetavad Samsungi 25 W kiirlaadimist, 15 W juhtmevaba kiirlaadimist ning kui kasutajal on Samsungi PowerShare funktsiooniga telefon, saab Note20 mudeleid laadida ka teise Samsungi telefoniga.



Tahvlist saab pildi ka suuremale ekraanile, juhtmevabalt. Foto: Samsung

Esimesed käed-küljes muljed

Mõlemad mudelid tunduvad käes väga kindlalt istuvad, konkreetsed teravamad ääred aitavad kuidagi kindlama haarde tagada. Küll aga peab harjuma sellega, et tagakaamerate komplekt ulatub tagaküljest veelgi kõrgemalt esile, telefoni lauale pannes on lausa märgata selle kalle, kuna ülanurga alla jääb paks kaamerakomplekt. Kuid eks parema pildielamuse nimel peame sellega leppima, et kaamerad ei mahu enam õhukesse telefoni niisama lihtsalt ära.

Uus telefon on oma kaameraomadustelt just proffidele palju juurde pakkumas. Sellel on põhjalikud profirežiimid ja näiteks kvaliteetse videopildi kõrval on võimalik nüüd ka heli hoopis täpsemini juhtida erinevaid mikrofone kasutades.

Pliiatsiga joonistades pole enam seda tunnet, et kiirelt jooni vedades tuleb pilt ekraanil kerge viitega hiljem järgi. Võid üsna hoogsalt pilti joonistada või värvida, joon ekraanil jõuab ka kiirele pliiatsiliigutusele üsna hästi järele. Viide on 9 ms, mis on meie meelte reageerimiskiirust arvestades üsna sama, kui kirjutada tavalisele paberile.

Paranenud on ka telefoni kasutamine suurel ekraanil - juhtmevaba suunamisega suurele ekraanile saad oma Androidiga telefonist teha Desktopiga lauaarvuti. Juurde vaja vaid hiirt ja klaviatuuri, m ille võib ka ühendada juhtmevabalt, üle Bluetoothi.

Laserteravustamisega saab nüüd väga kiirelt teravustada, kui näiteks kaadrisse satub mõni lähem objekt. Lähemalt kaugemale teravustamine automaatrežiimis käib hetkega.

Kui keegi tunneb veel puudust 100x suumist, siis peab pettuma, sest Space Zoom on nüüd piiratud 50-kordse suurendusega. Kes aga kasutasid suurendust pildistamiseks, need väga ei kaota, kuna 100x suum polnud eriti praktiline ja oli pigem pikksilma eest kui abiks pildistamisel. Ka 50x suurendusega peab päris palju vaeva nägema, et pilt poleks laialivalguv ja detailivaene.

120-kraadine ülilainurk-kaamera on aga hea abiline, kõigile, kes tahavad mõnda suurt panoraamset vaadet pildile saada, aga ei saa piisavalt kaugele taganeda, et seda teha. Turistidele see lainurk meeldib kohe väga. Grupipildi jaoks on ka abiks, et kõik pildile mahuks.

Hindade osas aga ei ole rõõmustavat - uus mudel on eelnevast taas kallim. Kui Note10+ maksis ligi 110 eurot väljatulemise hetkel, siis Note20 Ultra maksab 1299 €. Note20 hinnaks on telia eelmüügis näiteks praegu 959 eurot. veidi lohutab ehk see, et varajasele tellijale pannakse kaasa Samsungi uued oakujulised mürasummutavad kapsliga kõrvaklapid Galaxy Buds Live väärtuses 199 eurot (Note20 ostjad peavad leppima väiksema kingitusega - vanemate Galaxy Buds+ klappidega väärtuses 169 €).

Lisaks esitleti uut tahvlit, kõrvaklappe ja nutikella



Foto: Andres Raudjalg

Lisaks uutele Note20 seeria telefonidele näitas Samsung toimunud virtuaalüritusel uut nutikella Galaxy Watch3, juhtmevabu kõrvaklappe Galaxy Buds Live ja tahvelarvutit Galaxy Tab S7 | S7+.

Galaxy Note20 ja Galaxy Note20 Ultra nutitelefonid jõuavad Eestis müügile 21. augustist.

Galaxy Note20 telefonide värvivalik on järgmine:

Galaxy Note20 Ultra – Müstiline Must ja Müstiline Pronks

Galaxy Note20 – Müstiline Must, Müstiline Pronks ja Müstiline Roheline

TEHNILISED ANDMED