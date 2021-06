IKEA ja Sonos tulid koos välja uue disainkõlarite kollektsiooniga

IKEAl on varemgi olnud elektroonikatooteid nagu nutipirnid, nutikas köögitehnika ja targa kodu seadmed. Maailma üks tuntumatest nutikõlaritootjatest Sonos lõi IKEA-ga käed ja hakkas koostöös tootma uut disainkõlarite kollektsiooni SYMFONISK, mis on kodus samal ajal nii kunstiline disainielement kui muusika esitaja. Kollektsioon jõuab IKEA Eesti e-poodi müügile juuli keskpaigas.

Erinevad uuringud on näidanud, et õige atmosfääri loomiseks on kodus olulisim just muusika. "Kuna helil, aga ka heal disainil on inimese heaolule äärmiselt positiivne mõju, ühendasime Sonosega jõud, et luua erakordne kõlarite kollektsioon SYMFONISK. Uudsed kõlarid ühendavad meisterlikult tõeliselt kvaliteetse heli ja suurepärase disaini, muutes koduse interjööri veelgi täiuslikumaks," ütles IKEA tootearendaja Stjepan Begic.

Nutikõlarite seeria SYMFONISK kollektsiooni kuuluvad praegu kaks mudelit: WiFi-kõlariga riiulikõlar ja pildiraam-kõlar.

Pildiraam-kõlariga tuleb kaasa ka valik vahetatavaid esipaneele pakkumaks kodusesse interjööri sobivat vaheldust ning muutes kõlari sobitamise muu interjööriga lihtsamaks.

"Pilkupüüdva kunstiteosena võib kõlari riputada seinale ja sobitada teiste maalide või raamis fotodega. Samas sobib see hästi ka põrandale või seinale nõjatuma, hoides seeläbi ruumi kokku,“ kirjeldas Begic. Disainkõlarid on osa IKEA nutikate toodete valikust.

"Iga SYMFONISK kollektsiooni kõlar ühendab endas Sonose helikogemuse ja IKEA disaini täiesti uudsel ja üllataval moel. Selline toode sünnib vaid koostöös ning üksi ei suudaks seda luua ükski ettevõte," ütles Sonose tootejuht Sara Morris. Sonose helidisain tagab kompaktsele pildiraamile hea kõla. Sonose äpiga on kõlari seadistamine ja kasutamine lihtne ja juhtmevaba.

Riiulikõlar on disainitud võimalikult mitmekülgseks. Selle seinale kinnitamiseks on mitu erinevat võimalust ja seda saab riputada nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Stereoheli saamiseks on kõlarit võimalik siduda ka teise samasuguse SYMFONISKi riiulikõlariga.

Lisaks ühilduvad kõik SYMFONISK seeria tooted teiste Sonose nutikõlaritega. Neid saab ühendada WiFi kaudu ja juhtida Sonose äpi abil. SYMFONSIKi tooted kuuluvad Sonose muusikasüsteemi, mis tähendab, et kuulajad saavad kasutada rohkem kui sadat erinevat voogedastusteenust ja kogu Sonose tootevalikut.