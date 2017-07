Nüüd saab kindlustada ka kasutatud nutitelefone

Nutitelefonid muutuvad ana õhemateks ja õrnemateks. Loomulikult murduvad ja purunevad need tihti ja ka hinnad ei näi tippmudelitel mitte kahanevat, vaid kasvavat. Kasutajad vajavad head kindlustust, et ka oma kasutatud mobiile kaitsta. Nüüd saab seda teha - INZMO äpi abiga.

INZMO on idufirma, mis sai esimesena kindlustusmaakleri tegevusloa ja tõi Eestisse rahvusvahelise Helvetia kindlustusgrupi mobiilikindlustuse, mis pakub nii uutele kui kuni kolme aasta vanustele nutitelefonidele kaitset õnnetuste ja varguste vastu.

Siiani oli Eestis võimalik kindlustada nutitelefoni vaid ostuhetkel ja väheste telefonimüüjate juures, kus sellega kaasnes omajagu paberimajandust. „INZMO kindlustusäpi vahendusel toimub pakkumise võtmine, tingimustest ülevaate saamine ja lepingu vormistamine mõne hetkega ning täielikult digitaalselt. Uut mobiilikindlustust iseloomustavad lihtsa sõnastusega tingimused, tugev kindlustuskaitse ja väärtuslikud lisateenused kahjukäsitluses,“ sõnas INZMO Eesti tegevjuht Raul Järve.

Seega on kasutatud mobiili kindlustamine lõpuks umbes sama lihtne kui reisikindlustus.

„Nutitelefonide kindlustamine on olnud tänaseni Eesti turu väiksuse tõttu üsna kulukas. Teeme Helvetiaga koostööd mitmes Euroopa riigis ning see võimaldab tuua Eesti inimesteni väga taskukohase kindlustuse hinna,“ ütles Järve ning lisas, et kuumaksed algavad neljast eurost. Tema sõnul on ostuprotsess tehtud ülimalt lihtsaks – äpis tuleb sisestada vaid nutitelefoni tootja, mudel ja IMEI-kood ning pärast tingimustega tutvumist ja esimese kuumakse tasumist ongi leping sõlmitud.

Eesti turule kohandatud Helvetia kahjukäsitluse protsess on tehtud samuti mugavaks. Kindlustusjuhtumi korral toimetab kuller kliendile kätte asendustelefoni ning viib kahjustatud telefoni remonti. Transpordiga seotud kulusid ei tule kliendil tasuda – see on osa teenusest.

Juunis valiti INZMO Euroopa aasta parimaks finantstehnoloogia idufirmaks. Lisaks Eestile tegutsetakse ka Austrias ning valmistutakse tegevuse alustamiseks Šveitsis ja Saksamaal. Ettevõtte investorite hulka kuulub maailma juhtiv ärikiirendi 500 Startups San Franciscos ning hiljuti kaasati investeering rahvusvaheliselt kindlustusseltsilt UNIQA Insurance Group. Kogu INZMO arendustegevus toimub Eestis.

INZMO on esimene idufirma, mis on saanud Eestis kindlustusmaakleri tegevusloa, vahendades Helvetia, Gjensidige, ERGO ja Inges kindlustusseltse ning valikus on liiklus-, reisi-, jalgratta- ja mobiilikindlustus.