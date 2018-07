Ekspert soovitab: kuidas õpetada vanavanematele nutitelefoni kasutamist?

Paljud eakamad ning tehnoloogiavõõramad inimesed kasutaksid hea meelega neid nutiseadmete lahendusi ja äppe, kui vaid mõni noorem sugulane või asjaga kursis olev sõber neile seda õpetaks. Sestap andis Tele2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliov mõned head näpunäited, kuidas nutiseadme kasutamist tehnoloogiakaugele inimesele tasuks selgitada ja millele tähelepanu pöörata.

„Kõik soovitused on elust enesest – alustasime oma esindustes seenioritele mõeldud koolitustega ning näeme, et tihti on eakamad segaduses, kuna nooremad sugulased ja tuttavad on neile uusi teadmisi proovinud anda liiga palju korraga. See tekitab aga hoopis vastupidise efekti,“ rääkis Seliov.

Selgita, miks on kasulik

On hästi oluline alustada lihtsast selgitusest, millist kasu su vanemad või vanavanemad nutiseadme abil saavad. Näiteks suhelda sõprade ja kaugel elava perekonnaga Messengeri teel või kasutada e-posti võimalust kirjutada pikemaid kirju.

See kõik aitab neil olla sotsiaalsem ning mitte tunda üksikuna.

Kasuta lihtsat keelt

Räägi hästi lihtsalt ja loogiliselt. Kuigi me ise oleme mitmed internetiga seotud slängid omaks võtnud, siis vanemale generatsioonile või inimestele, kes sotsiaalvõrgustikke ei ole varasemalt kasutanud, võivad olla väljendid võõrad ja seepärast ka ärevust tekitavad.

Selle asemel, et kohe seletama hakata, mida nutiseadmega teha saab, tasub küsida, mida vanaema nutiseadmega juba teha oskab ning kasutada selgitamisel analooge juba olemasolevate teadmistega.

Ole kannatlik ja võta asju rahulikult

Kõike ei pea ühe tunni või ühe päevaga selgeks saama. Alusta ühest äpist või võimalusest korraga ning selgita rahulikult. Liiga palju uut informatsiooni ei aita kaasa ja lõpuks võib juhtuda, et kogu infotulva juures ei jäänudki midagi suurt meelde. Nii lüüakse tihti pigem käega ning uued oskused ja nutiseadme poolt pakutavad võimalused jäävadki kasutuseta.

Lase iga uue õpitud oskuse järel küsida endalt küsimusi ning küsi ka ise. Oluline on, et iga tegevuse juures räägitakse ja proovitakse praktikas piisavalt kõik võimalused, funktsioonid ja ligipääsud läbi – nii on õpetatav rohkem seotud ja asjad jäävad paremini meelde.

Kui vaja, kirjutage üles

Kui osade tegevuste meelde jätmine on keeruline, siis tasub need üles kirjutada. Nii on vanaemal kindlus, et ta midagi valesti ei tee, ta saab alati vajalikud sammud üle vaadata ning kindlasti jäävad need lõpuks ka meelde.

Üles kirjutamine aitab ka neid, kes seni nutitelefoni pole palju kasutanud. Suuremal osal Androidi operatsioonisüsteemiga telefonidel on eestikeelne menüü olemas, kuid näites iOS seadmetel seda pole ning sestap võib mõnikord tekkida arusaamatusi, mida täpsemalt tegema pidi.

Julgusta ja anna tagasisidet

Kui vanaema on teinud edukalt oma esimese Messengeri kõne või saatnud pildi, siis kindlasti tunnusta seda ning rääkige läbi, mida ta tegi hästi ja milliseid küsimusi tal veel on.

Salvesta olulised leheküljed

Kui on selgeks saanud, millistel lehekülgedel on tarvidus kõige enam käia, siis saab nii arvutis kui telefonis ära salvestada olulisemad leheküljed või tõmmata vajalikud äpid. Nii on online uudised, bussigraafikud, e-posti platvorm ja pangalink alati käepärast, kui vaja.

Aita tehnoloogiaga ära harjuda

Tõmba oma vanaemale telefoni mõni mäng. See võib olla nii Sudoku, ristsõna kui pusle – midagi, mis on talle tuttava mängumustriga. Nutiseadmes või veebis mängimine abistab neil tehnoloogiaga paremini ära harjuda ning erinevate nuppude funktsioone õppida.

Ära unusta rääkida veebiturvalisusest

Põhiline, mida peab esmajoones meeles pidama ja vanaemale kindlasti õpetama: kasuta kontode puhul tugevat salasõna; ära kunagi jaga personaalseid andmeid ja paroole e-posti kaudu; ära kanna oma paroole endaga kaasas – eriti, kui tegu on ID-kaardi või mobiil-ID koodidega; vaheta salasõnu regulaarselt ning hoia neid kindlas kohas.