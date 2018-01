Kuidas säästa mobiiliakut?

Nutitelefonide ajastul on akulaadija muutunud kõigi igapäevaseks kaaslaseks, ilma milleta võib elu justkui seisma jääda. Selleks, et aku kestaks rohkem kui ühe päeva, on olemas nipid, millega aku elujõulisust pikendada. Üheks variandiks on kasutada ka tehisintellekti abi.

Kaks olulist tegurit

Huawei Baltikumi juhi Yanfei sõnul sõltub mobiiliaku kestvus kahest tegurist: kui intensiivselt telefoni kasutatakse ning kuidas telefoni eest hoolitsetakse.

“Telefoni kasutamisel kulub energiat iga toimingu peale, seega on loomulik, et mida rohkem telefon töötab, seda kiiremini see väsib. Telefon on täpselt nagu inimene, kes füüsilise aktiivsuse tagajärjel kiiresti väsib. Oluline on mõista elementaarset füüsikaseadust – igal tegevusel on samaväärne vastujõud. Kui aku eest mitte hoolitseda, on selle eluiga lühem,” selgitas Yanfei.

Ehkki Yanfei sõnul on kaasaegsed liitium-ioon-akud üsna arenenud, võivad nad siiski pärast pikaajalist kasutamist ja liigset koormust kaotada oma jõudluse.

“Vanemad akud olid laadimis- ja mahalaadimistsüklite suhtes tundlikud, ent see on jäänud minevikku. Samas ei ole ka kaasaegsed akud igavased, vaid vajavad hooldust. Ilma otsese vajaduseta ei tasu akulaadijat pistikupesasse ühendada. Lisaks tuleb akusid kaitsta temperatuuri kõikumiste eest,” soovitas ekspert.

Täna pakuvad tehnoloogiahiiud telefone, mis kannavad hoolt aku optimaalse eluea eest, seda just tänu tehisintelligentsetele kiipidele.

Tehisintellekti abil mõistab telefon täielikult kasutaja harjumusi ning suudab ennustada tema tegevust – vajadusel rakendus sisse või välja lülitada, reguleerida ekraani heledust vastavalt keskkonnale ning leida ja pakkuda kasutajale informatsiooni ja dokumente tunduvalt kiiremini.

Vaadates tehisintellekti revolutsiooni, võime lähitulevikus uuesti sattuda aegadesse, kui telefoni tuli laadida vaid kord nädalas.

Viis nippi aku säästmiseks

Kui aga tehisintellekt ei aita ning akulaadijat pole läheduses, tasub Huawei Baltikumi juhi sõnul järgida näpunäiteid, mis võivad päästa hädaolukorras ning aitavad loobuda sõltuvusest akut igapäevaselt laadida.

1. Kasutage rakendusi oskuslikult. Samal ajal võivad avatud olla mitmed rakendused: Facebook, Instagram, YouTube, sõnumid, kaamera. Kõik need rakendused kulutavad akut, mistõttu on soovitatav sees hoida ainult neid rakendusi, mida konkreetsel hetkel vaja on, tõi Yanfrei esile, lisades, et sama kehtib ka Bluetoothi, GPSi ja interneti kohta – kui neid vaja ei lähe, tasub need välja lülitada. Kui aga rakendust on vaja lähiajal kasutada, ei tasu seda sulgeda, sest ka sagedane sisse- ja väljalülitamine kulutab liigselt energiat.

2. Valige õige ekraani heledus. Tänapäeva telefonitootjad üritavad luua võimalikult suurte ekraanidega telefone, mistõttu pole üllatav, et ekraan võtab enda alla 80–90% kogu telefonist. “Suured ja säravad ekraanid koormavad akut, mistõttu on ekraan üks suurimaid energiatarbijaid. Et akut säästa, tuleks ekraani heledust vähendada,” tõi Yanfrei esile, nentides, et ehkki enamikel telefonidel on automaatne heleduse olek, ei pruugi see olla kõige säästlikum, mistõttu on ekraani heledust kõige parem siiski hallata käsitsi.

3. Lühendage ekraani aktiivset olekut. Mõnikord on ekraan aktiivne ilma põhjuseta. Ehkki ekraan hämardub ja sulgub pärast seadistatud aega, võib see juhtuda alles 30 sekundi või minuti pärast. See aeg on küll üsnagi lühike, kuid võib akule kriitiliselt mõjuda. Seetõttu on soovitatav lühendada ekraani aktiivset olekut miinimumini ning seeläbi säästa akut, soovitas Huawei esindaja.

4. Vältige tarbetut tegevust. Mõnikord võib informatsiooni otsimine võtta liiga kaua aega, isegi kui vajalik teave või dokument on otse silme all. Seetõttu on soovitatav kasutada otsingumootoreid, selle asemel, et käsitsi otsida kogu telefonist või erinevate veebilehtede kaudu vajalikku infot.

5. Kriitiline hetk – säästurežiim. Suurel osal telefonidest on integreeritud energiasäästurežiim. Kui see on aktiveeritud, deaktiveerib telefon enamiku energiat tarbivatest rakendustest ning ainult kõige olulisemad rakendused ehk kõne- ja sõnumiedastus jäävad tööle. Tootjad kinnitavad, et kui kriitilisel hetkel aktiveerida energiasäästurežiim, võib telefoniaku laetuna püsida ka terve päeva. Veelgi ekstreemsem on kasutada lennurežiimi, mis sulgeb absoluutselt kõik ühendused.