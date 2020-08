Kuidas valida nutikella?

Kantavate nutiseadmete valik on väga lai ning võib kergesti silme eest kirjuks võtta. Kuidas valida sobiv nutikell, mis vastaks kasutaja elustiilile ja ootustele? Nõuandeid jagab Elisa seadmete tootejuht Kirill Šapošnikov.

Kantavate nutiseadmete hulgast on tuntuimad nutikellad, kuid tegelikult saab neid seadmeid üldistatult jagada kolme erinevasse kategooriasse – nutikell, spordikell ja aktiivsusmonitor. „Nii võib tegelikult poes valikute tehes selguda, et tullakse ostma nutikella, aga kirjeldatud ootused vastavad hoopis spordikella või aktiivsusmonitori omadele ja vastupidi,“ selgitab Kirill Šapošnikov. Siiski on tema sõnul nutikell aktiivsusmonitori ja spordikella kuldne kesktee, mille valdav enamus kasutajaid ka valivad. Järgnevalt toob ta välja mõned kasulikud ja praktilised näpunäited, mida sobiva seadme valimisel silmas pidada:

Mõtle, millist infot sa soovid nutikella kasutades saada

Vähenõudlikule kasutajale, kes soovib saada vaid põhilisi teavitusi või unestatistikat, sobib ka aktiivsusmonitor. See saadab kasutaja randmele lihtsamat infot (näiteks vibreerib, kui keegi helistab või on SMSi saatnud). Kuid sellega ka lihtsa kella funktsioonid enamjaolt piirduvad. Üldjuhul on aktiivsusmonitoride ühildumine erinevate rakenduste teavitustega vaevaline või puudub üldse.

Kui aga seadmelt oodatakse võimekust saata sõnumeid, võtta vastu kõnesid ja näha detailsemat infot sportliku aktiivsuse kohta (näiteks koos GPS-andmetega), siis sobib paremini juba nutikell. Need on mõeldud eeskätt pidevalt liikumises olevale aktiivsele inimesele, kes soovib kasutada tehnoloogiat enda aja kokkuhoiuks.

Nutikell on stiilne ja elegantne kaaslane igal randmel, sarnanedes traditsioonilise suure randmekellaga. Seda saab sobitada nii õhtuse pintsaku kui ka laupäevase T-särgi ja lühikeste pükstega.

Spordikella peaks valima aga inimene, kellele on tähtis, et liikumisaktiivsuse andmed oleksid võimalikult täpsed. Üldjuhul on spordikelladel ka üsna väga palju erinevaid spordirežiime, alustades tavalisest jooksut ning lõpetades kasvõi kajakisõiduga. Näiteks on Elisa valikus Garmini spordikell Fenix 6X, mis ongi mõeldud tõelisele sportlasele. Sellel kellal ei ole edevat värvilist ekraani ega isegi puutetundlikkust. See-eest on seade varustatud kõikvõimalike väga täpsete andurite, trennijärgsete analüüside ja soovitustega. Lisaks on seadme ekraaniklaas valmistatud tugevast safiirist, mistõttu on seda raske kriimustada.

Ära vaata vaid nutikella hinnasilti

Nutikella valimisel tasub jälgida selle hinna ja kvaliteedi suhet. Rusikareegel on, et mida odavam on seade, seda vähem on sellel ka erinevaid andureid või funktsioone. Nutikellade hinnad jäävad 150–500 euro vahemikku.

Kallimaks muudavad nutikella lisa-andurid, näiteks eraldiseisev SpO2 andur (näitab hapniku sisaldust veres) või täpsem optiline pulsiandur.

Üks viimase aja populaarseid uuendusi andurite maailmas on „kukkumisandur“, mis koos kiirendusanduri ja güroskoobiga teeb kindlaks, kui inimene on kukkunud ja enam ei reageeri ümbritsevale. Kell saadab siis asukoha ja teavitava SOS-sõnumi kindlaksmääratud hädaabikontaktile. See on hea ja vajalik lisa näiteks vanema generatsiooni kasutajatele.

Väga suurt rolli hinnas mängib nutikellal näiteks GPS-i olemasolu ehk asukoha määramise võimekus ilma telefoni abita.

Need, kes soovivad ajaga kaasas käia ning tahavad, et nutikell vastaks kõrgeimatele ootustele ja pakuks ülihead kvaliteeti, võiksid oma lemmiku valida näiteks Samsung Galaxy Watch ja Huawei Watch GT 2 seeria seadmete hulgast. Need kaks on oma kvaliteeti ja vastupidavust tõestanud juba mitme tootegeneratsiooni vältel. Samuti aitavad sagedased tarkvarauuendused parendada nende kasutusmugavust ja funktsionaalsust.

Uuri aku kestvust ja hinda, kas need ikka vastavad su ootustele

Tasub läbi mõelda, kui aktiivselt seadet kasutama hakatakse ja kui oluline on kasutajale pikk akukestvus.

Kui soovid kella laadida harva, siis võivad mõned kellad ilmselt valikust välja jääda. Pika akukestvusega nutikellad on näiteks Huawei Watch GT 2 seeria – meeste versioonil (46 mm) võib aku olenevalt kasutusintensiivsusest vastu pidada 10-20 päeva ja naiste omal (42 mm) 5-10 päeva. Seevastu Apple Watch aga pakub maksimaalselt kahepäevast aku eluiga. Samuti ühildub see vaid iPhone’idega. Samasse kestvuskategooriasse võib liigitada ka Samsung Galaxy Watch seeria seadmed.

Võrdluseks – puhtatõulise spordikella Garmin Fenix 6X aku peab vastu ligi 14 päeva.

Kokkuvõttes võiks nutikella ostma asudes endale esitada järgmised küsimused:

Miks mul on vaja kantavat nutiseadet?

Mida ma sellelt ootan?

Millist infot soovin kellal näha?

Kuidas seade mu elu lihtsamaks teeb?

Kui nendele küsimustele on vastatud, siis on juba õige hetk pöörduda poe teenindaja poole, kes aitab leida parima sobiliku lahenduse.