Lähikuudel jõuab Eestisse uus kahe suure ekraaniga telefon LG VELVET

Ei saa öelda, et LG telefone Eestis vähe müüakse (näiteks Euronics, Klick ja Elisa suurematest müüjatest ikka müüvad), kuid müügiedetabelite tippu need ei jõua. Teatud nišis aga võib LG olla tegija, sest pakub ainukesena uutmoodi kahe suure ekraaniga "kaanega" lisaga telefoni LG VELVET. Sellele saab juurde osta ümbrise koos lisaekraani ehk LG Dual Screeniga. Mobiil jõuab suve jooksul müügile ka Eestisse.

Lähikuudel jõuab Eestisse uus õhuke nutitelefon LG VELVET. Euroopa võtmeturgudele jõuab telefon juba juuni jooksul.

LG VELVETi disainis on kasutatud voolavaid joon, sümmeetrilisi servasid ja kumeraid nurki. Esikaamera on n-ö “vihmapiisakaamera”, mis võtab vähem ekraanipinda ülaservas. LG VELVETi korpus on väga õhuke - 7,9 mm profiilis, mis sai võimalikuks tänu 6,8-tollisele P-OLED Cinematic FullVision ekraanile. Jõudluse tagab Qualcomm Snapdragon 765G kiibistik.

VELVET ühendub ka täiustatud uue põlvkonna LG Dual Screen ekraaniga (müügil eraldi), mis mõlemad toetavad puutetundlikku pliiatsit. Pliiatsi saab ka juurde hankida.

"Snapdragon 765G kiip tagab LG VELVETi erakordse jõudluse ka kõige nõudlikumates 5G olukordades, võimaldades ühtlasi mängimist, intelligentse multikaameraga pildistamist ja aku tööaega, mis kestab kogu päeva," ütles Qualcomm Technologies asepresident ja Mobile Business Unit peadirektor Alex Katouzian. "Oleme põnevil, et saame koostöös LG-ga panustada globaalse levikuga seadmete loomisesse, mis aitavad 5G inimesteni viia."

Paremaks vaatamiseks ja mängimiseks on VELVETil 6,8-tolline P-OLED FullVision ekraan, mille kuvasuhe on 20,5:9. Et vältida juhuslikke puudutusi, töötas LG välja Grip Suppression algoritmi, mis suudab vahet teha tahtliku ja tahtmatu puudutuse vahel. Lisaks tugevale visuaalsele küljele pakub VELVET realistlikku ja detailset heli, mida võimendab LG 3D Sound Engine. Seejuures on kõikidel muusikahuvilistele kindlasti hea teada, et uuemate nutitelefonide üks haruldusi – 3,5 mm kõrvaklapipesa – on LG VELVETis täiesti olemas.

Kvaliteetsete piltide tegemiseks kasutab VELVET lahendust nimega LG Creator's Kit, mis kasutab maksimaalselt ära telefoni 48 MP põhikaamerat ning teisi kvaliteetsete objektiivide ja ainulaadse kaameratarkvara eeliseid. Üks selliseid on näiteks Timelapse Control funktsioon, mis lubab kasutajatel oma maitse järgi video kiirust reguleerida. Lisaks saab välja tuua funktsiooni ASMR Recording, mis kasutab kahte ülitundlikku mikrofoni, et salvestada ka kõige nõrgemad helid kogu oma detailsuses. Samuti on telefonis olemas Voice Bokeh, mis minimeerib videote taustamüra ning 3D AR Sticker ja 3D Photo Effect, millega portreepiltide tegemine saab täiesti uueks kogemuseks.

Tarbijate mitmekesise maitse rahuldamiseks on LG VELVET saadaval neljas loodusest inspireeritud värvis – sillerdavast päikeseloojangust inspireeritud Illusion Sunset ning virmalistest inspireeritud roheline, valge ning hall toon. Tulevikus lisandub seeriasse veel erinevaid värvitoone. Illusion Sunset on selles seerias eriti ainulaadne, sest kasutab spetsiaalse nanotehnoloogia abil saavutatud optilist mustrit, mis annab valgust peegeldades ja murdes sillerdava päikeseloojangu-efekti.

LG Dual Screen on huvitav lisa tlefonile, mis tuleb eraldi juurde osta. Sellel on täpselt sama suur ja sama punktitihedusega paneel, mis kuvab näiteks mõne teise äpi sisu. Kuna Androidis saab äppide vahel ekraani poolitada, siis on seda ka tarkvaraliselt üsna lihtne teha (võimalik, et LG on lisanud veel oma täiendusi riistvaraga paremaks suhtlemiseks). Kaks ekraani on odavam ja mõnikord ka mugavam lahendus, kui volditavad ekraanid, mis pahatihti on kallid ja mitte nii töökindlad. Ühel ekraanil saab kuvada näiteks suhtlusäppi, teisel ekraanil kvaliatuuri ja mõlemi jaoks jääb piisavalt ruumi, et mugavalt lugeda ja teksti sisestada. Samuti saab ühelt ekraanilt vaadata filmi, teiselt uudiseid vms.

Lisaekraan koos ümbrisega ühendub telefoniga üle USB-C pesa, millesse mobiil kinnitub, kui ümbrises istub. Ekraanihinged on jäigad ja hoiavad asendit - kas lapikuna, 360 kraadi tahapoole pööratuna või 90-kraadise nurga all.

TEHNILISED ANDMED

LG VELVET

Kiip: Qualcomm® Snapdragon™ 765G 5G Mobile Platform

Ekraan: 6,8-tolline 20,5:9 FHD+ P-OLED Cinematic FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)

Mälu: 6GB RAM / 128GB ROM / microSD (kuni 2TB)

Tagakaamerad: 48MP põhikaamera (F1.8 / 0.8μm / 79˚) / 8MP lainurkkaamera (F2.2 / 1.12μm / 120˚) / 5MP sügavussensor (F2.4 / 1. 12μm / 81˚)

Esikaamera: 16MP põhikaamera (F1.9 / 1.0μm / 73˚)

Aku: 4,300mAh

Operatsioonisüsteem: Android 10

Mõõtmed: 167.2 x 74.1 x 7.9mm

Kaal: 180g

Andmeside: 5G / LTE / 3G / 2G

Ühenduvus: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB-C (USB 3.1)

Värvitoonid: Illusion Sunset / Aurora White / Aurora Gray / Aurora Green

Lisafunktsioonid: Sõrmejäljelugeja / Stereokõlarid / AI CAM / Google Lens / Google Assistant / LG 3D Sound Engine funktsioon / IP68 standard / HDR10 / Qualcomm Quick Charge™ 4+ tehnoloogia / MIL-STD 810G ühilduvus / LG Pay / FM-raadio

LG Dual Screen