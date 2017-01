LG uued üliõhukesed telerid "liimitakse" seinale

LG Electronicsi (LG) üliõhukesed telerid LG OLED W SIGNATURE on alla 3 cm paksused ja need kinnitatakse otse seinale, magnetklambritega.

Kümnest erinevast lameekraaniga telerist koosneval seerial on Dolby Vision ja esimest korda telerite ajaloos ka Dolby Atmos heli. Värske nn Picture-the-Wall disainiga 77-tolline W7 OLED pärjati ka CES 2017 innovatsiooniauhinnaga.

LG 2017 OLED telerite seeriasse kuuluvad mudelid W7, G7 E7, C7 ja B7 loovad täielikult musta ja laiendatud värvigammaga pilti. OLED B7 ja C7 teleritel on imeõhuke disain, E7 ja G7 mudelitel Picture-on-Glass disain ja uusimale W7 seeriale on omane Picture-the-Wall disain.

W7 seeria jätab õhukese disaini tõttu mulje, justkui hõljuks teler õhus. OLED paneeli, mis on 65-tollise mudeli puhul kõigest 2,57 mm õhuke, saab kinnitada magnetklambritega otse seinale, kaotades igasuguse vahe seina ja teleri vahel.

W7 OLED telerite seeria põhineb LG OLED pikslite heleduse reguleerimise tehnoloogial, mis toodab täieliku musta ilma valguslekketa ja pakub piiramatut kontrastisuhet koos miljardi värviga. Kõik LG 2017 OLED telerid kasutavad suurema heledustaseme võimaldamiseks ULTRA Luminance tehnoloogiat.

Dolby Vision ja Dolby Atmos pakuvad terviklikku lahendust, mida toetavad professionaalse sisu loojad ja levitajad üle maailma. Hetkel on üle 80 filmi ja saate, millel ühilduvus Dolby Visioniga ja üle 100 filmi Dolby Atmosega. Mõlemas formaadis on saadaval 25 erinevat filmi. Üle 100 tunni sisu võib leida aga erinevate maailma Over-the-Top (OTT) sisu pakkujatelt. 2017. aasta jooksul saab ka Dolby Vision sisu Ultra HD Blu-Ray ketastel.

Kõik LG 2017 OLED telerid on varustatud Active HDR funktsiooniga, mängivad HDR-sisu. Active HDR võimaldab teleril töödelda HDR pilti kaaderhaaval ja lisada dünaamilist pildi-infot. Uued telerid toetavad kõiki HDR-formaate, sealhulgas Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log Gamma (HLG) ning Advanced HDR. Operatsioonisüsteemiks LG teleritel on LG webOS 3.5, see nutiteleri platvorm võimaldab kasutajatele ka juurdepääsu HDR-sisule. Pakkumaks parimat kodukino kogemust, on LG partneriteks Amazon, Netflix ja Vudu. Dolby Vision sisu saab vaadata Netflixi ja HDR10 sisu Amazon Prime Video kaudu.

LG OLED telerid on varustatud ka Hollywoodi kõrgtaseme produktsioonis kasutatava Technicolor tehnoloogiaga.