LHV-s saab nüüd avada pangakonto videotuvastusega

Kui pangatehingute tegemiseks pole meil enam ammu pangakontorisse asja, siis konto avamiseks on ikka tulnud oma füüsiline keha kohale vedada, et kontoris saaks isiku välise vaatlusega dokumendi põhjal tuvastada. Kuid käes on 21. sajand, video- ja e-ID ajastu. Milleks? LHV videotuvastus võimaldabki inimestel lihtsamini ja vähesema vaevaga panga kliendiks hakata. Uue infotehnoloogilise lahendusega saavad eraisikud avada pangakonto videotuvastusega, tuvastades end distantsilt, olenemata asukohast.

LHV on esimene pank Eestis, kus eraisik isikutuvastuse ja pangakonto avamise videosilla vahendusel teha saab. Panga elektroonilised kanalid on arendatud nii, et kliendil oleks võimalikult mugav panga teenuseid kasutama hakata. „Tänapäevaste teeninduskanalite ja teenuste arendus on LHV pangas väga tähtsal kohal. Videotuvastus oli siiani puuduv lüli ahelas, mis nüüd tagab meie eraisikust klientidele mugava ja paindliku kliendiks registreerimise protsessi,“ kommenteeris LHV Panga jaepanganduse juht Andres Kitter. „Me ootame enda kliendiks ettevõtlikke Eesti inimesi, kelle jaoks videotuvastus oleks eelkõige mugavusteenus. Seni oli kliendiks tulemise protsess piiratud, sest vajas siiski kas kontori külastust või isiku tuvastust mõne meie partneri juures. Videotuvastus võimaldab tulla LHV kliendiks ükskõik millisest geograafilisest punktist maakeral ning kogu protsess võtab aega maksimaalselt 15 minutit.“

Videotuvastuse võimalus on avatud täisealistele Eesti kodanikele ja kehtivat elamisluba omavatele Eesti residentidele. Isiku tuvastamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart koos ID-kaardi lugejaga või Mobiil-ID. Videotuvastuseks on tarvis internetiühendusega arvutit, millel on töökorras veebikaamera, mikrofon ja Chrome’i, Firefoxi või Opera veebibrauser.

Tehniliselt on isiku tuvastamine panga elektroonilises kanalis võrdväärne reaalajas toimuvaga, kuid tuleks arvestada mõne piiranguga. Seadus määrab video teel tuvastatud kliendi igakuiseks raha kasutamise limiidiks 10 000 eurot. Suuremate summadega arveldamine eeldab füüsilist tuvastamist. Samuti ei saa vaid video teel tuvastatud klient kasutada investeerimisteenuseid või avada kontot ettevõttele.

„Esialgu hakkame videotuvastust pakkuma Eesti residentidele, kes tunnevad huvi LHV teenuste vastu, kuid pole seni leidnud aega või võimalust enda isiku identifitseerimiseks kontorisse tulla. E-residentidele avame teenuskanali hiljem, kui praktika on olemas, kanal töötab ja tähelepanu vajavad nüansid selle teenuse välisresidentidele pakkumise osas on arvesse võetud," sõnas Kitter. Kui isik on korrektselt tuvastatud, siis saab ta võimaluse kaugteel sõlmida lepinguid või kasutada panga nõustamisteenuseid.

LHV partner isikusamasuse tuvastamisel on ettevõte Veriff, kes on ainuke spetsialiseerunud isikusamasuse tuvastamise teenust pakkuv ettevõte Eestis. Veriffi lahendus on lõppkasutajale küllaltki märkamatu sest on integreeritud täielikult LHV veebikeskkonda.

Videotuvastuseks tuleb valida sobiv koht või ruum, kus ei ole kõrvalisi isikuid ning kus saab segamatult täita arvelduskonto avamise vormi ja vastata videointervjuu küsimustele. Veriffi süsteem kontrollib, et kliendi arvuti vastaks tehnilistele nõuetele ‒ kas veebikaamera ja mikrofon on olemas ning töövalmis. Seejärel suunatakse klient lehele, kus ta peab kinnitama, et on nõus oma andmete registritesse edastamise, töötlemise ja videosessiooni filmimisega. Esmalt pildistab klient oma dokumenti − ID-kaardi puhul esi- ja tagakülge, passi korral passipildiga lehekülge. Seejärel teeb endast portreefoto arvutikaamera abil. Igal sammul jagab süsteem kasutajale juhendeid, kuidas dokumenti selleks ettenähtud raamides hoida või kui lähedale seda kaamerale tuua.

Eksida ei ole võimalik, sest kõik sammud pangakonto videotuvastusega avamisel tuleb ka kinnitada. Veebilahendus kasutab sünkroonset videosalvestust, mille käigus loetakse dokumendilt andmed, kontrollitakse selle kehtivust ning analüüsitakse, kas portreefotol ja dokumendil olev isik on sama. Lisaks kontrollivad Veriffi spetsialistid videointervjuu käigus, kas kliendi poolt edastatud info on õige, kas piltide kvaliteet vastab nõuetele ning võrdlevad infot rahvastikuregistri andmetega. Pärast õnnestunud videotuvastust tuleks kliendilepingu sõlmimiseks siseneda LHV internetipanka ja ongi pangakonto videotuvastusega loodud.