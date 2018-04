Levikom tutvustas 1 Gbit/s kiirusega uue põlvkonna juhtmeta püsiühendust

Andmesideühenduste pakkuja Levikom tutvustas uue põlvkonna juhtmeta püsiühenduse lahendust VirtuaalFiiber-Giga, mis võimaldab tagada klientidele andmeside kiiruse üle õhu kuni 1 Gbit/s. Uus lahendus baseerub mitmetel tehnoloogiatel, mida hakkavad kasutama ka 5G-võrgud. Turuvalmis lahendust on Levikom testinud reaalsetes oludes juba pool aastat. VirtuaalFiiber-Giga sobib ülikiire püsiühenduse tagamiseks eelkõige äärelinnades ja maa-asulates.

„Levikom on keskendunud ülikiire interneti püsiühenduse pakkumisele hajaasustusega piirkondades, mistõttu otsime ja testime pidevalt ka uusi tehnilisi lahendusi,“ märkis Levikom Eesti OÜ juhatuse liige Peep Põldsamm. „Kuigi täna veel puudub keskmisel kodu- või ärikliendil otsene vajadus gigabitise andmeside kiiruse järele, peame olema valmis tulevikuks.“ Põldsammi sõnul võtab uue põlvkonna lahenduste ja nendel baseeruva üleriigilise sidetaristu rajamine aega 3-5 aastat, mistõttu on vaja järgmise kümnendi vajadusi rahuldavate lahenduste investeerimisotsused teha täna.

Levikomi VirtuaalFiiber-Giga (VF-G) puhul ei ole tegemist uue tehnoloogia lühiajalise katsetusega laboritingimustes, vaid ettevõtte on antud lahendust turuvalmis võrgu- ja kliendiseadmetega testinud reaalsetes oludes Jüri alevikus eelmise aasta sügisest alates.

„Gigabitise andmeside kiiruse testimiseks kliendi juures on vajalik, et ka vastava tugijaama ühendus oleks vähemalt 1 Gbit/s, mistõttu on meie VirtuaalFiiber-Giga tugijaam Jüris ühendatud otse meie üleriigilise 10 Gbit/s baasvõrguga,“ selgitas Erik Reinaru, Levikomi võrguüksuse direktor. „Oleme ühenduse erinevaid näitajaid monitoorinud mitme kuu jooksul väga erinevate ilmastikutingimuste korral ning tulemused on ootusi ületanud – ühenduse kiirus on stabiilselt püsinud 1 Gbit/s juures.“

Reinaru selgitas, et kuna antud lahendus vajab laia sagedusriba, siis kasutab Levikom selleks kõrget sagedusala 60 GHz, kus leviulatus on piiratud 1-1,5 kilomeetriga. Seetõttu sobib antud lahendus hästi just äärelinnade eramurajoonides ning maa-asulates ja külades uue põlvkonna ülikiire püsiühenduse pakkumiseks. Antud uue põlvkonna lahendus vajab ka ülisuure läbilaskevõimega baasvõrguühendust, mis ühtib hästi ka Levikomi hübriidvõrgu arhitektuuriga, kus juhtmeta ühendust tagavate tugijaamadeni jõutakse üldjuhul fiibervõrguga. Juhul, kui riik eraldab raadiosageduste plaanis taolistele uue põlvkonna lahendustele vajaliku sagedusriba madalamatel sagedusaladel, on võimalik antud tehnoloogiat kasutades ühendada kliente ka tugijaamast 5-7 kilomeetri kaugusel.

„Levikom asub nüüdsest uurima klientide huvi ja valmisolekut kuni 1 Gbit/s kiirusega teenuste järele ning otsustab selle alusel, millal ja kus on mõistlik VirtuaalFiiber-Giga lahendusel baseeruvad teenused turule tuua,“ sõnas Peep Põldsamm. „Kindlasti rajame uue tehnoloogiaga võrgud paljudes asumites juba sellel aastal, kuna selleks puuduvad meil igasugused tehnilised takistused.“