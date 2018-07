Levikom toob turule uudsed suvilatele ja maakodudele mõeldud paketid

Kui tahad Internetti ainult neil mõnedel hetkedel, kui siinkandis on soe ja ilus ning kannatab maale suvilasse minna, siis need hetked saab ka ajutise Internetiga sisustada. Kodumaine telekomiettevõte Levikom toob turule Eestis ainulaadsed suvilatele ja maakodudele mõeldud paketid, kus teenuste eest tuleb tasuda vaid siis, kui neid kasutada ning milles sisaldub lisaks kiirele interneti püsiühendusele ja televisioonile ka aastaringne Nutivalve teenus.

Levikomi Suvilapaketid on mõeldud suvilatele ja maakodudele, kus ei elata aastaringselt. VirtuaalFiiber tehnoloogiaga pakub Levikom kiiret internetti koos kvaliteetse telepildiga ja videovalvet ka piirkondades, kus näiteks mobiilse interneti levi on kehv ja valguskaabliga liitumine liiga kallis.

Levikomi Suvila Nutipakettides sisaldub lisaks kiirele internetile ja kvaliteetsele televisioonile ka Nutivalve, mis võimaldab reaalajas hoida aastaringselt oma teisel kodul silm peal kasvõi mobiiltelefonist ning saada teavitusi, kui seal mingeid liikumisi toimub.

Levikomi tegevjuht Peep Põldsamm kommenteerib: „Levikomi Suvilapakettide eripäraks on see, et ei pea maksma teenuse eest sel ajal, kui seda ei kasuta. Klient saab valida perioodi, millal suvilas viibib ning selleks ajaks lülitame sisse televisiooni ning kiire interneti. Muul ajal on need teenused piiratud ning nende eest tasuda ei tule. Selline paindlik lahendus toob olulise kulude kokkuhoiu.“

„Nutivalve valvab aga nii talvel kui suvel – siis, kui suvila on järelevalveta ja ka siis, kui seal on vara, mida vargal võtta. Meie VirtuaalFiiber´i püsiühendus sobib suurepäraselt Nutivalve jaoks, kuna tagab ka piisava üleslaadimise kiiruse, et võimaldada reaalajas oma suvilas või maakodus toimiva jälgimist,“ lisas Põldsamm.

Põldsamm ütles ka, et Suvilapaketid on järjekordne Levikomi poolne samm adresseerida sihtgruppe, kes on teiste operaatorite poolt unarusse jäetud. „Just sel põhjusel tõime juuli alguses turule ülisoodsa Seeniorpaketi ning nüüd oleme võtmas fookuseks suvilad ja maakodud, kus inimesed on seni pidanud leppima oluliselt kehvemate tingimustega kui näiteks oma linnakodus.“

Levikom pakub kokku nelja suvilatele mõeldud paketti: kolm Suvila Nutipaketti, kus sisaldub kiire internet ja televisioon üheks, kolmeks või kuueks kuuks ning aastaringselt Nutivalve koos peamiselt selle tarbeks piisava internetiühendusega. Lisaks on valikus ka üks suvila tavapakett, millega saab kiire interneti ja televisiooni kolmeks kuuks ilma Nutivalveta ning muul ajal on teenused peatatud. Täpsem info on leitav kodulehelt.