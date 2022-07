Logitechi soliidsed juhtmevabad mängurikõrvaklapid Pro X Wireless näevad välja juba peaaegu nagu mõni klassikaline stuudiotoode (vähemalt eemalt), roostevabast terasest niklikarva väliskattega ja spiraaltraatidega, mis viivad kuularitesse. Kaasas on lahti käib 3,5 mm pesasse pistetav müratõkkega mikrofon, mis on lisaks mängudele mugav lahendus eemaldada mittemängides ja lihtsalt muusikat kuulates. Peale kunstnahksete kõrvapolstrite on veel kaasas ka poroloonist pehmed kõrvapolstrid, kui nahk mingil põhjusel ei sobi. Need on lihtsasti vahetatavad.

Küsimusi tekitab aga natuke USB adapter, kuigi selle kasutamise põhjus on ka arusaadav. Klapid ühenduvad juhtmevabalt üsna suure mälupulgalaadse adapteriga arvuti või mängukonsooli USB pessa, toetab küll paljusid mängukonsoole ja arvuteid, kuid mitte nutiseadmeid, millel suur USB pesa puudub. Ja Logitechi muud hiirte ja klaviatuuride adapterid on kasutud, neidki on Logitechil mitu: Unified ja Bolt. Seega on nüüd siis veel kolmandat adapterit vaja. Samas on see 2,4 GHz adapter praktiliselt viitevaba ühendusega, mida ei saa alati Bluetoothi kohta öelda, mis paljude seadmetega kokku ühendatud arvutis kipub teinekord isegi katkema. Seega oma raadioühendus on vähemalt mängides õigustatud. USB adapter toetab Playstationit, Nintendot, PC-d.

Kaasas on ka USB C kaabel, millega saab laadida, aga need ei toeta USB kõrvaklapide funktsiooni. Kaabel on vaid laadimiseks ja tarkvarauuendusteks, muusikat kuulata kaabliga ei saa.

3,5 mm pessa käib mikrofon. See seisab seal üsna kindlalt ja ka kõned on mikrofoniga keskmiselt korralikud, miskit paha pole ütelda ja üleliia kiita ka ei saa. Mürasummutust pole. Taustahäälte kõrvaldamine paistab ka puuduvat, kaugemad hääled kostavad sisse niipalju, kui mikrofoni suunakarakteristik laseb. Lärmakas kohvikus seega pole just maksimaalselt mugav, aga muidu ajab asja ära. Mikrofon on muuseas elastse varre otsas, saab sobivasse asendisse keerata. Soovitavalt kahe sõrmepaksuse kaugusele suust.

Klapid on paksud ja üsna kindla haardega, võiksid isegi natuke vähem kõrvadele suruda, aga polstrid on üsna suured ja pehmed ning need ümbritsevad kõrvu kaugemalt, nii et kõrvad ise saavad kuularikopsikute all üsna vabad olla.

Kõik nupud on klassikaliselt suured ja mehaanilised, mikrofoni vaigistamise nupp koguni hüppab välja, kui mikrofon vaigistada, helinupp on lõpmatult pöörlev ratas, millega saab igast asendist helivaljust suurendada või vähendada. Maksimumi saabumise eel antakse piiksatusega teada.

Muusika on üsnagi hea kvaliteediga. Bassid on paigas, keskmised normaalsed ja elavad, võib-olla õige pisut kiledad on kõrgemad sagedused ja mõnikord võib s täht susiseda ebaloomulikult, aga see on tõesti vaevumärgatav puudus.

Helivaljus on rohkem kui piisav, ligi 80 protsendi juurest valjemaks pole põhjust eriti keerata. 50% on pigem paras ja selle taseme juures kestab aku ligi 21 tundi (lubatud oli 20 tundi).

G Hubi tarkvarast saab määrata viite, kui kaua klapid ilma muusikata sees on, enne kui välja lülitavad, näiteks 15 minutit. Sellestsamast äpist saab ka mänguprofiilidele ekvalaiseriga helitämbrid paika panna, mis rakendub kohe, kui mängima hakkad.

G Hub sisaldab ka Blue Vo!ce mikrofonituunijat, millega maksab proovida mängida podcasteritel ja juutuuberitel – kaasasolev mikrofon on siis eetrikõlbulikum, kui ei aja taga maksimaalset helikvaliteeti. Automaatselt rakendub siis Broadcasti ehk nii-öelda raadiotämber. Mängudes saab aga G Hubiga kasutada ka virtuaalset Surround Soundi (7.1 surround) heliallikate suuna täpsemaks tunnetamiseks. Mäned mängud ja konsoolid toetavad seda, mõned mitte.

Kokkuvõtteks on see hea juhtmevaba abivahend nii koosolekuteks kui muusikakuulamiseks ning kõigepealt muidugi mängimiseks, kui ei sega lisa-USBB-adapter, mis hõuvab ühe USB pesa ja kui ei taha kõrvaklappidele muid kasulikke lisafunktsioone nagu mürasummutus ja mikrofoni taustahelide summutaja. Sellega võikski ehk leppida ühtede korralike igapäevaste kõrvaklappide ja mänguriklappide juures, kuid hind tundub selle juures natuke kõrgevõitu: ligi 180 eurot.

PLUSSID

+ hea helikvaliteet

+ mikrofon käib ära

+ pikk akuaeg

+ madal viide

MIINUSED

- natuke liiga tugev surve kõrvadele

- eraldi USB adapter, mis on suur nagu mälupulk

- juhtmega kuulamise võimalus puudub

TEHNILISED ANDMED

Mänguri juhtmevabad kõrvaklapid Logitech Pro X Wireless

Hind: ca 180 eurot

Klappide omadused: Hybrid mesh PRO-G kõlarielement (50 mm) neodüümmagnetiga, 20 Hz - 20 kHz

Mikrofon: 3,5 mm kõrvaklapiliidesega, kardioid, 6 mm, 100 Hz - 10 kHz

Aku: kuni 20 tundi (50% helivaljusega), laadimine USB C kaabliga, kiirlaadimine puudub

Ühendus: juhtmevaba, kuni 15 m, USB adapteriga, 2,4 GHz Lightspeed ühendus

Ühilduvus: PS5 ja PS4, PC (Windows 7 ja uuem)