Maailma suurimaks kandideerival Robotexil käis üle 25 000 külastaja

Eelmisel nädalavahetusel, 24.-26. novembril toimus Tallinnas uues asukohas Näituste Messsikeskuses järjekordne Robotex, mida tuli vaatama üle 25 000 külastaja.

Võistlustel osales 3195 robotihuvilist. Pühapäeva pärastlõunal tegid haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja Eesti Vabariik 100 esindaja Jaanus Rohumaa pidulikult teatavaks võistustel osalenud robotite arvu, milleks on 1332 ning mis võimaldab Robotexil kandideerida Guinnessi rekordile ja saada maailma suurimaks robootikasündmuseks.

"Robotex on hoopis rohkem kui robotite ehitamine. See on mõtteviisi levitamine, et tehnoloogia on huvitav ja kasulik ning insenerikutse on väga loominguline ja vaheldusrikas. Tore, et see mõtteviis on levinud juba algkooli ja lasteaedadesse ning kooli vanemates astmetes ja ülikoolis veelgi sära juurde saanud," rõõmustab Tallinna Tehnikaülikooli biorobootika professor ning üks Robotexi asutajatest Maarja Kruusmaa.

"Robotex oli õnnestumine igal tasemel. Töötoad pakkusid võimalust esimeseks kokkupuuteks robootikaga, konverentsil räägiti hetkel kõige päevakohasematel ja põletavamatel tehnoloogia teemadel, näitusel sai mitte ainult roboteid vaadata, vaid nendega ka suhelda. Festivali südameks on aga endiselt võistlused, mis kulmineerusid reedel põneva korvpallilahinguga, maailmas nii tuntud labürindi ja erinevate spetsiaalselt Robotexi jaoks koostatud keerulisemat tüüpi võistlusülesannetega. Oli meeldiv kuulda, et Eesti robootika juhendajad peavad Robotexi enda jaoks suureks robootikapeoks ja nad kõik olid sel aastal väga tugevalt Robotexi kordaminekut toetamas ning nõu andmas," teeb kokkuvõtte kordaläinud sündmusest Robotexi tegevjuht Ave Laas.

Tänavusel Robotexil hõivasid Tartu ülikooli tudengitiimid neli esimest kohta uudses ja üheks raskeimaks võistluseks peetavas robotikorvpallis. Tartu Ülikooli professor Alvo Aabloo sõnul hakkasid tudengid korvpallilahinguks valmistuma septembris ning juhendajad juba enne seda. “Eelnevatel aastatel toimunud jalgpall oli põhimõtteliselt 2D mäng. Korvpall lisas oluliselt kolmanda mõõtme elemente. Võistkonnad pidid realiseerima täiendavalt palli haaramise ning täpse viskamise tehnilise lahenduse,” rääkis Aabloo. Ta tõi ka välja, et sellisel võistlusel osalemine annab tudengitele tiimitöökogemuse projektis, mille tulemus on tehniliselt mõõdetav ning ajaliselt piiratud.

Robotexil korraldati ka maailma esimene ainult robotitele mõeldud kontsert. Kutsuti kokku projekitbänd Focus Space, kes musitseeris umbes 30 roboti ees. Bändis mängisid klahvpillidel Jürgen Urbanik, trompetil Joosep Niinmeister ja löökpillidel Vahur Orrin.

“See kontsert toimus Robotexi kõige intelligentsematele ja arukamatele robotitele. Bänd proovis robotitega suhestuda ja nendega kontakti luua ja neile muusika kaudu emotsioone süstida. Seda võiks nimetada ka robotite “hingestamiseks” või “humaniseerimiseks”," ütles kontserdi idee autor ja produtsent Vahur Orrin.

“Tõenäoliselt on tegemist esimese live-kontserdiga maailmas, mis on organiseeritud otseselt robotitele, " lisas Orrin.

Muusikavideot saab vaadata siit: