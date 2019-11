Mitte ainult Street View: Mapillary näitab ka Eesti tänavavaateid, igaüks saab lisada

Nii nagu Google Maps salvestab ise tänavavaateid üle maailma (ja kohati saavad neid ka kasutajad lisada), sisaldab ka veebisait Mapillary Eestist miljoneid värskeid ja seninägemata tänavapilte, mida igaüks saab hoopis lihtsamalt ning tavalise mobiilikaameraga ise juurde lisada. 360 kraadi sfäärkaamerat polegi vaja.

Eesti suurima teedeehituse ekspertiisibüroo, riigiettevõtte Teede Tehnokeskus arenduse ja uuringute osakonna juhataja Marek Truu sõnul on Rootsi juurtega Mapillary sisuliselt ülemaailmne igamehe Google Streetview, kuhu kõik saavad oma tänavapilte üles laadida.

“Teede Tehnokeskus sõidab teede ja teemärgistuse seisukorra jälgimiseks aastas läbi kümneid tuhandeid kilomeetreid. Hilisemaks analüüsiks pildistame läbitud marsruudid üles ning laadime Mapillary keskkonda, kus nii teetööde tellijad kui teostajad saavad lisaks muudele mõõtmisandmetele olukorraga ka visuaalselt tutvuda. Paljudest kohtadest on pilte juba mitu kihti ning see andmebaas täieneb pidevalt,” rääkis Truu.

“Eestis on Mapillary veel vähetuntud, aga tegelikult väga lahe rakendus, kust vaadata, kas kodukoht on pildile jäänud. Samuti saab salvestada ise hetked Eestist, mida on põnev ka aastate pärast jälgida. Nagu Google, hägustab ka Mapillary autonumbrid ja inimeste näod automaatselt ära,” rääkis Truu.

Teede Tehnokeskuse eksperdi sõnul teeb riigile kuuluv ettevõte kaardifirmaga aga hoopis tehnilisemat koostööd, mis sisaldab ka uusi Eestis tehtud arendusi. “Näiteks töötasime Mapillary baasil välja liiklusmärkide automaatse tuvastuse ja võrdlemise lahenduse, et kontrollida märkide vastavust registrile ja et kuskil mõni tähis näiteks kaduma pole läinud,” ütles Truu.

“Sõidame pidevalt Maanteeameti ja erinevate omavalitsuste tellimusena läbi Eesti teid, et kaardistada nende seisukord. Selle asemel, et anda tellijale üle kõvaketta jagu raskesti loetavaid materjale, laaditakse pildid Mapillary kaardirakendusse, kus neid saab hiljem analüüsiks ja remonditööde planeerimiseks lihtsalt vaadata,” rääkis Truu.

“Praegu teeme sellist kaardistamist näiteks Narva-Jõesuu omavalitusele. Positiivse kõrvalmõjuna jäävad tuhanded tehtud pildid kõigile vabalt kasutamiseks keskkonda üles,” lisas Teede Tehnokeskuse arenduse ja uuringute osakonna juht.

“Kutsun inimesi üles julgelt oma pilte keskkonda üles laadima, sest peale meelelahutuse saavad eksperdid neid samuti kasutada teede seisukorra hindamiseks ning kvaliteedi parendamiseks,” soovitas Truu.

Selleks, et pildid üles laadida, tuleb kinnitada auto armatuurlauale kaamera, mis salvestab liikumise ajal tänavapilti. Mapillary äpp teeb mobiilikaameraga iga natukese aja tagant pildi ning saadab selle hiljem koos asukohainfoga serverisse. Seal pannakse teekond kokku Street View´ laadseks navigeeritavaks vaateks, kus saab mööda teed edasi liikuda ja vajadusel ümber pöörata ning teistpidi sama teekond läbida, kui keegi on ka teises suunas koha üles pildistanud. Kaardile võib kanda palju kihte, näiteks saab uuendada pildirida talviste ja suviste vaadetega, need kõik jäävad hiljem nähtavaks ja valitavaks.

Arvutimaailm käis aasta alguses Viimsis kaardistamas, vaata lähemalt Huawei Mate 20 Pro-ga salvestatud teekonda siit. Liikuda saab nii hiirega kui nooleklahvidega.