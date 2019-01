P20 Pro ja Mate 20 Pro tänavasõidul: kuidas pildistavad kaamerad tehisintellektita?

Kahe, kolme ja isegi nelja tagakaameraga telefonid teevad hämarates oludes ja kiiresti liikudes uskumatuid pilte. Selle tagab mitme kaamera koostöö ja tehisintellekt. Kuid äppidel polnud sellele kaamerate kaadervärgile varem mingit ligipääsu ja mitme tagakaameraga telefonides töötasid kaamerat kasutavad rakendused nagu tavalise ühe kaameraga mobiilis, polnud ei teravussügavuse hindajat ega pikslikaupa müraeemaldust kuni eelmise aasta detsembrini. Proovimegi, mismoodi tipptelefonid oma kaameratega äpis hakkama saavad ilma uuema aja abilisteta.

Mapillary on nagu "vaese mehe Street View" - saad panna kaamera armatuurlauale pildistama, kui autoga ringi sõidad ja pärast kaardilt vaadata, mis vaated tänaval avanevad, "sõites" pildistatud tänavat pidi kaasa. Siin pole 360 kraadi vaateid, vaid lihtne ühes suunas foto. Mapillary võtab telefonist kas iga kindla ajavahemiku järel kaamerapildi või iga kindla vahemaa tagant. Ei mingit ilustamist, kaamera klõpsib muudkui toorelt pilti teha ja proovib nende väheste sekundite jooksul valguse ja teravuse automaatselt paika sättida, samal ajal kui auto läbi aukude rappub.

Siin on katsed Huawei kahe tipptelefoniga, mille tehisintellekt on mobiilikaamerate fotod uuele tasemele viinud - Mapilliary test on nagu foto ilma meikapita, toores, otse sensorilt, nii nagu tavaline äpp selle kätte saab põhikaamerast.

Kõigepealt teekond Huawei P20 Pro-ga (vajuta üleval nooli edasi-tagasi või mahamängimise keskmist nuppu):

Proovime nüüd öist teekonda ka huawei Mate 20 Pro-ga:

Kumb on parem ja kas ilma AI ja mitme kaamera abita on ikka veel pilt parem kui "tavalistel" ühe kaameraga telefonidel?

Huawei Mate 20 Pro teeb valgemates oludes "toorelt" selliseid pilte, kui kiirus on piiratud 30 alas ja juba on muidugi palju parem:

See olukord võib aga peagi muutuda, sest Androidi äpid said eelmise aasta lõpus toe ka mitmele kaamerale (seda toetavad nüüd näiteks Google Pixel 3 and Huawei Mate 20). Seega saavad ka mobiilirakendused hakata lähemas tulevikus ära kasutama mitme kaamera eeliseid. Loe lähemalt siit ja siit.