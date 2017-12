ADSL üle märja nööri saavutas kiiruse 3,5 Mbit/s

Briti väike telekomiettevõte Andrews and Arnold otsustas proovida, kas ADSL-ühendusega õnnestub andmeid liigutada üle märja nööri. Kui nööri soolvees natuke leotada, siis hakkab see elektrit juhtima ja kus elektronid liiguvad, seal peaks saama ju ka andmeid saata.

BBC kirjutab, et tehnikutel õnnestuski kahemeetrine nöörijupp võrgukaabliks teha. Testide tulemusel saadi maksimaalseks kiiruseks 3,5 Mbit/s. Selle teadmisega ei ole aga kellelgi suurt midagi peale hakata peale selle, et mõned vanade vaskkaablite otsas olevad kodud on nüüd pettunud, et nende juhtmetes umbes samasuguse kiirusega andmed liiguvad kui märjas nööris.

Samas tõestab see ADSL-i võimet saata andmeid üle igasuguse füüsilise võrgu, reguleerides edastuskiirust vastavalt ühenduse kvaliteedile.

Paljud võrguspetsid asusid kohe katset kordama: