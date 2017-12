VIDEO: Balti riikide Minecrafti ehitusvõistluse peavõit tuli Eestisse

Baltimaade võistluse "Minecrafti eri! Tuleviku Eesti, Läti ja Leedu" peavõidu sai Eestist pärit meeskond Öökullid. Virtuaalne ehitusvõistlus toimus detsembri alguses ning oli osaks rahvusvahelisest IT-hariduse nädalast KoodiTund (Hour of Code).

Võistlus leidis aset populaarse ja hariva arvutimängu Minecraft virtuaalkeskkonnas. Nädala jooksul püstitasid noored võistlejad Minecrafti maailma tulevikunägemusi sellest, kuidas näeb elu Eestis, Lätis ja Leedus välja 10, 25 või 100 aasta pärast.

Eestis registreeris võistlusele ligi 100 meeskonda, keda hinnati kolmes vanuserühmas (7-11, 12-15 ja 16-18 aastased). Hindamisel pöörati tähelepanu tööde originaalsusele, loomingulisusele ja tehnilisele teostusele. Baltikumi üldvõidu ja keskmise vanusekategooria parima ehitise Eestis püstitas meeskond Öökullid koosseisus Kristjan (15), Oliver (15) ja Elvis (15). Rahvusvahelisele žüriile avaldas muljet noorte ehitatud maailma detailsus ja oskuslik viis, kuidas oli kasutatud Minecrafti maailma ning Redstone’i programmeerimise võimalusi.

Kohaliku vanima vanuserühma võitis võistkond Kummikud (Kirti 18), kes nägi elu Eestis aastal 2067 harukordselt värvikirevana. Nooremas vanusekategoorias hinnati parimaks võistkond Kakupets koosseisus Johanna (7) ja Karl Robin (10) tööga Tulevikulinn, milles oli erilist tähelepanu pööratud keskkonnasäästlikele lahendustele. Eripreemia pälvisid võistkonnad j1, RoSaHe ja Team55. Noored olid ehitanud nii tuleviku Tallinnat, Tartut kui Kilingi-Nõmmet, viinud oma maailmad kosmosesse ning kujutanud ette teleporteerumise võimalusi.

Züriiliige Heli Sepping Microsoft Eestist lausus võislustööde kohta: “Laste loomingulisus on aasta-aastalt aina kasvanud ja sel korral torkasid võistlustööd silma just uudsete ja vahvate ideede poolest. Kõrvaltvaatajana võib ehk tunduda, et Minecrafti võistlus on üks tore mäng, kuid tegelikult eeldab taoliste tuleviku linnade ja hoonete ehitamine lisaks loomingulisele nägemusele ka head meeskonnatöö, ajaplaneerimise, projektijuhtimise ja turundamise oskust, mis on olulised tööturul edukalt hakkama saamiseks.”

Minecrafti võistlus toimus Eestis juba neljandat korda ning Baltikumi ülene mõõduvõtmine leiab aset teist aastat järjest. Sel aastal on võistlus pühendatud Eesti 100. aastapäevale ning tulevikunägemused kingituseks kodumaale.

“Minecrafti eri!” võistluse korraldasid Vaata Maailma Sihtasutus/NutiLabor, Microsoft Eesti ja mitmed vabatahtlikud abilised.

Videot võidutööst näeb siin: