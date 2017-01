Mobiililaadimisjaam, mis laeb ära kogu seadmepargi

Ennustasime möödunud aastal, millised uued seadmed vallutavad alanud aastal meie kodusid. Alustame mulluse ennustusnimekirja tagant otsast - USB harupesad on kohal. Olid enne ka, aga tulevad nüüd veel võimsamalt. Üks selle näide on Xtorm´i uus mobiililaadimisjaam XPD16, mis annab targalt särtsu seitsmele seadmele korraga. Nii USB-st kui juhtmevabalt.

Xtorm XPD16 Vigor Power Hub aitab turvalisemalt ja energiasäästlikumalt kogu oma pere tahvlid, telefonid, nutikellad, nutisõrmused, kaamerad, mänguasjad jms turvaliselt ära laadida. Kui muidu käib iga USB-laadija oma sisemise pingemuunduriga seinakontakti ja see on esiteks ohtlikum ja teiseks energiakulukam (ruumi võtavad laadijate kopsikud ka rohkem), siis USB-laadijal käib seina 230 V pistikupessa vaid üks ots. Sisseehitatud Smart IC kiip tunneb laadimiseks ühendatud seadmed ära ja varustab neid just sellise laadimisvooluga ja laadimisrežiimiga, nagu vaja. Nii saab ka akut säästlikumalt ja kauem kasutada, sest akude eluiga pikeneb.

Laadimisjaam Xtorm XPD16 Vigor Power Hub on ühtlasi ka juhtmevaba mobiililaadija. Selle harupesa pealmine pind on traadita laadimise alus. USB-C pordi kaudu saab isegi oma uut Mac-i sülerit laadida.

Quick Charge 3.0 kiirlaadimistehnoloogiaga laetakse seda tüüpi kiirlaadimist toetavad mobiilsed seadmed täis nii kiiresti, nagu nende spetsifikatsioondies lubatakse. Tavaliselt on aja kokkuhoid 60%.

Kui õhtuks pannakse laadima terve rivi mobiile ja muid seadmeid, on selleks vaja tervet lauda ja pikka harupesa. USB-pesadega mobiililaadimisjaam aga on pisike ja ei võta eriti ruumi. Seina pistikupesadest jäävad ka kõik ülejäänud vabaks peale ühe.

Selline mugavuslahendus ei ole nii odav, kui osta kotitäis paarieuroseid mobiililaadijaid, kuid mugavam, ilusam ja säästvam. XPD16 hind saab olema Euroopas 69 eurot. Hollandi tootja Xtormi uus mobiililaadimisjaam tuleb poodidesse veebruarist.