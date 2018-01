Tele2 suurendab mobiilse interneti kiiruseid üle Eesti 485 megabitini

Tele2 viib veebruaris lõpule kõikides saatejaamades toimuvad tarkvarauuendused, millega tõusevad üle kogu Eesti mobiilse interneti maksimaalsed allalaadimiskiirused uue rekordi ehk 485 megabitini sekundis.

Tele2 raadiovõrgu juhi Tanel Sarri sõnul tõstavad tehtud muudatused maksimumkiiruseid 30 protsenti. “Tehniliselt liidetakse suurema kiiruse saavutamiseks erinevad sageduskihid. Selle tulemusena on mobiilne internet võrreldav püsiühendusega ja paljudes kohtades isegi kiirem. Lisaks tõuseb tarkvarauuenduse toel maksimaalne üleslaadimiskiirus 65 megabitini sekundis,” rääkis Sarri.

Sarri kinnitusel lülitatakse tööde ajaks tugijaamad ükshaaval välja ja teiste mastide koormus kasvab ajutiselt. „Kiirus võib tarkvarauuenduse tegemise ajal mõneks minutiks väheneda, kuid suuremaid ja tajutavaid tõrkeid ei tohiks esineda,” täpsustas Sarri.

“Suurte kiiruste kasutamise eeldus on see, et tootja on selle võimekuse oma seadmetes avanud. Täna turul olevatest telefonidest lubavad seda Sony ja Apple´i kõige uuemad mudelid,“ rääkis Sarri.

Paralleelselt tarkvarauuenduste ja sageduskihtide lisamisega ehitab Tele2 tänavu juurde 280 uut tugijaama.

Tehnilise Järelevalve Ameti andmetel oli Tele2 võrgu keskmine allalaadimiskiirus 2017. aasta alguse mõõtmistulemuste andmetel 52,5 megabitti sekundis ja 4G võrgu katvus 96%.