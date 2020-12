Telia MultiSIM lubab Apple Watchiga helistada ja internetti kasutada

Telia pakub alates eilsest, 15. detsembrist oma klientidele uut MultiSIM´i teenust, mis võimaldab Apple’i nutikellades kasutada mobiilikõnesid ja mobiilset internetti ilma iPhone’i kaasa võtmata. Selline võimalus laieneb Apple Watch kelladele esmakordselt nii Eestis kui Baltimaades.

Telia Eesti erakliendiüksuse juht Kristjan Viilmann selgitas, et kui kliendi Apple Watchil on elektroonilise SIM-kaardi ehk eSIM-i tugi, võimaldab see liituda Telia MultiSIM teenusega ja kasutada oma mobiilipaketis sisalduvat kõne-, sõnumi- ja internetimahtu eraldiseisvalt.

„See tähendab, et nutikella ühendus toimib MultiSIM teenuse puhul üle mobiilsidevõrgu, mitte üle Bluetooth-ühenduse ehk nutikell ei pea kõnede tegemiseks ja interneti kasutamiseks enam telefoni läheduses asuma,“ ütles Viilmann.

Samuti saab klient Telia MultiSIM-i toel oma iPhone’is ja eSIM-i toega Apple Watchis kasutada üht ja sama mobiilinumbrit.

Kristjan Viilmanni kinnitusel on Eesti tarbijad juba pikalt oodanud võimalust, et Apple Watchi saaks sel moel kasutada ning seda näitab ka klientide ostuhuvi.

„Alustasime uute Apple Watch mudelite eelmüügiga täpselt nädala eest ning eilseks oli esitatud juba sadu tellimusi. Kuna täna algab uute Apple Watch mudelite tavamüük ning tänasest on turul ka MultiSIM lahendus, ootame veelgi suuremat kliendihuvi,“ lisas Viilmann.

Telia MultiSIM võimaldab kliendil alustada kella sidumist oma telefoni menüüs nii, et nutikellas aktiveeritakse eSIM ning kell hakkab iseseisvalt Telia mobiilivõrgus tööle.

Täpsema info ja juhendid, kuidas kella ja telefoni omavahel siduda ning kuidas kasutada Telia MultiSIM teenust, leiab Telia veebilehelt.

Samas on klientidel oluline jälgida, et mitte kõik uued Apple Watch 6 ja Apple Watch SE mudelid ei paku Telia MultiSIM-i toel mobiilikõnede ja mobiilse interneti kasutamise võimalust. Telia MultiSIM-i saab kasutada vaid Apple Watch Series 6 GPS + LTE ning Apple Watch SE GPS + LTE mudelitega. Soodsamad ja piiratuma funktsionaalsusega mudelid (Apple Watch Series 6 GPS ja Apple Watch SE GPS) mobiilikõnede ja mobiilse interneti kasutamise võimalust ei paku.

Apple pakub omalt poolt ka juba tarkvara versiooniuuendusi, mis võimaldavad omavahel siduda vanemaid iPhone ja Apple Watch mudeleid. Ka selleks on vaja kasutusele võtta Telia MultiSIM teenus, mis toimib alates iPhone 6S mudelist ja Apple Watch 3-seeriast. Teenuse kasutamise eelduseks on, et mõlemal seadmel (telefonil ja kellal) oleks viimane saadaolev tarkvaraversioon.

Ka vanemate Apple Watchide puhul peab arvestama, et kõnesid ja mobiilset internetti saavad kasutama hakata vaid Cellular (või LTE) versiooni nutikellad.