Eesti iduettevõte MySpotit tahab saada koosolekute pidamise Airbnb-ks

Eelmisel aastal tegevust alustanud Eesti iduettevõte MySpotit soovib saada Euroopa parimaks ja efektiivseimaks koosolekute ja sündmuste ruumide rendi platvormiks, omamata ise seejuures ühtki nõupidamispinda. Kõlab sarnaselt AirBnB-le.

MySpotit koondab ühele jagamisplatvormile laia valiku unikaalseid ruume, mida saavad nii eraisikud kui organisatsioonid mõne lihtsa liigutusega oma koosoleku või sündmuse korraldamiseks rentida. Koos koha valimisega on võimalik tellida mitmeid lisateenuseid (nt toitlustus) ning lähitulevikus lisandub mugav maksmisvõimalus ja virtuaalse töölaua rakendus.

MySpotiti eestvedajaks on üle 20 aasta sündmusi korraldanud Hardi Kinnas, kelle sõnul otsivad inimesed üha enam võimalusi korraldada oma töö- või erasündmus väljaspool tavapärast keskkonda ning samal ajal seisab suur hulk põnevaid kohti kasutuseta.

„Rutiin tapab! Head ideed ja inspireerivad arutelud sünnivad sageli mujal kui harjumuspärastes kontoriruumides. Seni on nende leidmine, lisateenuste ostmine ja tasumine olnud tülikas, aeganõudev ning nõudnud ebamõistlikult palju tööd. MySpotit lahendab selle probleemi,“ ütles Kinnas. „Eesti on täis põnevaid kohti ja erilisi ruume, mis seisavad suurema osa päevast kasutuseta. Meie ütleme, et pandagu need raha teenima ja teisi innustama.“

Hetkel neljaliikmeline ettevõtte arendusmeeskond tegeleb järjest uute funktsioonide lisamisega, mis muudavad ruumi broneerimise ja seal koosolemise korraldamise kordi lihtsamaks. Kuivõrd MySpotiti lahendatav probleem ei piirne Eestiga, on sihiks seatud laienemine üle Euroopa.

Esimese rahatõstmisringi plaanib MySpotit teha septembris, et anda kasvamisplaanidele reaalne jõud.

„Tänaseks oleme kasvanud mitmete ruumide ja klientide võrra üle Eesti. MySpotit lihtsustab koosviibimiste korraldamist, vabastades töötajad pikkadest telefonikõnedest ning tüütutest meiliringidest,“ kirjeldas Kinnas.

Tõsiasja, et koosolekud muutuvad oluliselt produktiivsemaks väljaspool tavapärast töökeskkonda, on tõdenud nii mõnigi suurettevõtte juht. LHV turundusjuht Margit Kotkas kinnitab, et kõiki koosolekuid nad pangasisestes ruumides ei tee.

„Kuna LHV turundusosakond peab üsna tihti ajurünnakuid tegema, siis oleme märksa produktiivsemad, kui ei ole nn tavapärases töökeskkonnas,“ lausus Kotkas. „Meie nö majast väljas toimuvad koosolekud on alati suhteliselt pikad – pool päeva kuni päev – ja siis on vaja, et keskkond oleks teine. Elu ja praktika on näidanud, et teises keskkonnas korraldatud koosistumised on väga tulemuslikud.“

MySpotiti keskkonda on tänaseks registreeritud ligi sada ruumi alates sulnitest mõisatest nooblite südalinna büroode, veinibaaride ja muuseumideni. Ruumi otsingul saab valikut filtreerida planeeritava sündmuse tüübi (koosolek, firmapidu, koolitus jne), hinna, inimeste arvu ja tehniliste nüansside järgi.