Eksperiment: Arvutimaailm tellis Hiinast N95 maskid, nüüd jõudsid need kohale

Juba eriolukorra alguses võis aimata, et maskid saavad defitsiitseks kaubaks, sest poes neid polnud, nagu lõppesid igalt poolt ka käte desinfitseerimisvahendi ja 80% Liviko viina varud. Samal ajal valitses Hongkongis range liikumiskeeld ja sealt ei liikunud Eestisse midagi. Arvutimaailm on sealsest Gearbesti poest aeg-ajalt mõnede Hiina tuntud brändide tooteid testimisse tellinud. Seekord proovisime maske tellida.

Nüüd, kui Hiina elu vaikselt taastub ja Hongkongis on samuti inimesed tööle ja tänavatele tagasi lubatud, on ka kaubad liikvele pääsenud. Esialgu küll vaevaliselt, aga midagi siiski tuleb. Gearbest, mis seni tegeles põhiliselt igasuguste tehnoloogiavidinate, elektroonika ja majapidamistarvete müügiga, võttis pärast transpordi taastumist ette ka kõik sellised kaubad, mis viirusevastases võitluses eriti vajalikuks osutusid: näomaskid, desovahendid, UV lambid desinfitseerimiseks, isegi hingamisvaevuste leevendamiseks vajalikud väikesed hingamisaparaadid norskajatele jne.

Kaupa justnagu on, aga kas see kohale ka jõuab? Ja mis kvaliteediga? Alles täna saime Delfist teada, et Hiinast saabunud maskilaadungil lasus esialgu kahtlusekoorem, et kas tegemist on ikka oodatud kvaliteediga toodetega.

Eks on Arvutimaailma testimislaualt samuti läbi käinud nii päris häid Hiinast saabunud asju (näiteks see Xiaomi nutikell või Bilikay nutikas energiamõõturiga pistikupesa), kuid on ka vastupidiseid näiteid. Sääsetõrjuja osutus üsna mõttetuks, kuna püüdis kogemata kinni vaid ühe putuka ja Xiaomi veepuhtuse mõõtja näitas korralikult porise sopaloiguvee puhul, et joo julgelt. Seega - nagu ütles kunagi Forrest Gump, kunagi ei tea, mis šokolaadikarbis leidub.

Seekord tellis Arvutimaailm Hiinast kaks väikest pakki N95 maske. Need on viiruskindlusega maskid, mitte tavalised meditsiinilised maskid ja peaksid kinni pidama 95% osakestest, sealhulgas viirused. Sellised maskid on ka oluliselt kallimad kui need tavaliselt helesinise pealispinnaga neljakandilised meditsiinimaksid ja on kokku keevitatud pigem koonusekujuliseks, et katta kindlalt kogu suu ja nina.

Maskide vahe on välimuse järgi selline:



N95 mask.



Meditsiiniline kaitsemask.

Meditsiiniline mask on N95 maskist kordades odavam ja ei garanteeri kaitset viiruste vastu. Ega N95 ka ei garanteeri 100%, aga 95% kindlus on ka paljudel juhtudel end ära tasuv.

Tellitud olid sellised maskid. 10 maski hind oli ostuhetkel 24,9 eurot, praeguseks on hind tõusnud 27,6 euroni. Ühe tüki hind tuleb seega umbes 2,5 eurot. Mask pandi Hiinast teele 19. märtsil ja jõudis Eestisse 6. aprillil.

Kaasasolev sertifikaat pole Euroopas välja antud, seega pole teada, kas need ka täielikult Euroopa nõuetele vastavad, kuigi Hiina e-poed kinnitavad, et Hiina KN95 standard on sama range, kui Euroopa N95.

Ühes suures kilepakendis on kümme maski igaüks eraldi õhukindlalt pakendatud. Hiinakeelses kaasasolevas juhendis ja sertifikaadis on mingid aastaarvud 2006, mis tekitab kahtlusi maski värskuse osas, laseme korra Google Translate´il ka juhendit tõlkida:

Kas see 2006 tähistab tõesti maski tootmisaastat või midagi muud? Raske öelda. Kui jah, siis on päris vanad maskid, aga loodame paremat.

Mask vajab habeme mahaajamist, sest peab kokku puutuma tihedalt nahaga igast küljest. Kui lõug sile, tuleb mask selle pinda mitte katsudes nööridest hoides näo ette tõmmata ja kummid kõrva taha panna. Kumme reguleerida ei saa, aga täiskasvanutel peaks üks suurus olema piisav. Lastel jäävad kummid liiga nõrgaks.

Kui mask paigas, tuleb nina peal olev metall-liist näo järgi ära painutada, et nina kõrvalt õhk sisse ei pääseks. See on üsna täppistegevus, sest ega need klambrid päris täpselt näo järgi maski ei vormi. Ninajuurelt kõvemini pigistades ehk siiski enam-vähem saab õhukindlaks.

Ei tea, kuidas on lood mitte-prillikandjatega, aga prillikandjatel on maski õhutiheduse heaks näitajaks see, et välja hingates ei lähe prilliklaasid enam uduseks. Hingamine on siis raskem ka - esimesel katsel küll ei suutnud väga kaua sellise maskiga olla, tekkis kerge õhupuuduse tunne.

Maski kandmine on seega üsna ebamugav, aga kui vaja poodi või mõnesse muusse rahvarohkesse kohta, näiteks apteeki korraks minna mõnekümneks minutiks, siis saab hakkama. Tervet päeva ilmselt keegi ei jaksakski sellega olla. Kui maski eest võtad, tundub ümbritsev õhk nii värske ja puhas.

Maski eest ära võttes on näha, et tegemist on üsna ühekordse abivahendiga. Esimest maski testides ja mitu korda ette pannes selgus juba esimestel katsetel, et kummidega peab läbi käima ettevaatlikult. Liiga jõuliselt maski (jällegi tagant ettepoole, maski enda pinda mitte katsudes) eest võttes võib kumm maski pinnalt kergesti lahti tulla, sest see on sinna mingi nõrga punktkeevitusega kinnitatud.



Kummid tulid ära, kuid neid sai testitaval maskil tagasi liimida. Samas pole ühekordsel maskil sel mõtet, kui just uuesti kasutamiseks desinfitseerida ei kavatse. Aga see on juba omaette teema.

Teeme ka maski veekatse: kallates selle vett täis, ei tohi N95 kohe tilkuma hakata. Tõesti - vesi püsib esialgu nagu veekindlas anumas. See katse siis justkui näitaks, et mask on piisavalt tihe.

Kas neid maske tasub Hiinast tellida?

Tasub tellida KN95 maske ehk N95 maske, mis peaksid olema üsna sarnaste omadustega ja viiruskindlad. Samas pole mõtet neid massiliselt ette osta, sest sa ei suuda sellistega pikalt niikuinii ringi käia ja praegu peab kodus püsima, kui vähegi võimalik. Mõned maskid võiksid majapidamises siiski olla, et hädavajalikke käike ette võtta kohtadesse, kus ei saa vältida rahvamassidega kokkupuudet. Sellisteks kohtadeks võivad olla näiteks poed, apteegid, postkontorid, polikliinikud.