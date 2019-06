Nutikas pistik - ühtlasi ka öölamp ja vatt-meeter

Nutikodu tarkadest pistikuadapteritest kirjutasime juba, aga Hiinas toodetakse ka teistsuguseid nutipistikuid. Seekord proovime Bilikay SP10 Luminous Smart Socketit, mis maksab alla 10 euro ja sisaldab lisaks mobiiliga nutikalt sisse-välja lülitamisele ja ajakavale ka väikest öölampi ning vattmeetrit, mis mõõdab ja arvutab kokku kulunud energia hulga.

Karbis suurt midagi polegi peale juhendi ja seadme, juhend on üsna lakooniline. Kuna varem oleme me Smart Life´i mobiiliäppi lisanud teisi nutipistikuid, siis nüüd saab sama äpiga juhtida ka testitavat Bilikay seadet. Sisse-välja lülitada saab Smart Life´i äpi põhimenüüst, kus kõik nutipistikud kirjas, kuid sel nutipistikul on ka oma avaekraan, kui pistiku nimele vajutada.

Siit on kõik funktsioonid näha, mida nutipistik pakub: lüliti öölambi sisse-välja lülitamiseks, võimalus sisse-välja lülitamise taimereid seada, seinakontakti enda sisse-välja lülitamine ja taas programmeeritavad taimerid.

All on kolm nuppu - kõik sisse, kõik välja ning elekter. Seal viimase nupu all on näha elektritarbimine:

Mõõdetakse voolu hetkel amprites (milliamprites), võimsust (W), pinget voltides ja elektritarbimist (kWh). Kui tahad teada, kui palju mõni elektriseade tarbib, siis tuleb see vaid antud nutipistiku taha ühendada ja saadki teada. Maksimaalne vool, mida pistikupesa kannatab, on 9,5 amprit.

Seadme ühendamine äpiga on lihtne, kui seal juba varemgi seadmeid ees on - pole isegi vaja koduse WiFi parooli sisestada, see on juba mälus. Töötab vaid 2,4 GHz võrgus.

Kuni 2400 W seadme võib panna näiteks hommikul midagi sisse lülitama - selleks võib olla veekeedukann või kohvimasin. Võid ka saunakerise sisse lülitada - kas ettenähtud ajal või kodust eemal olles näiteks mobiilist, kui keris on alla 2,4 kW.

Võimalusi on palju - sisse-välja lülitada saad mida iganes ja lisaks on äpil olemas ka tingimuslik programmeerimine - kui mõni teine ühendatud seade saavutab mingi väärtuse (näiteks toatemperatuuri), siis lülitatakse pistikupesa kas sisse või välja.

Nii käib nutika pistikupesa ühendamine:

Nutipistik toetab ka virtuaalseid assistente Google Assistant ja Amazon Alexa. Võid häälkäsklustega sisse-välja lülitada oma seadmeid või panna valgustama öölambi.

Osta?

Jah, võib küll osta, sest alla 10-eurone nutipistik töötab korralikult üle pilveteenuse ja seda saab mobiiliga juhtida isegi kodust eemal olles. Kui sul on Google´i või Amazoni nutikodulahendus, siis saad seda pistikupesa ka häälega juhtida. Kui pole, võta äpp, mis toetab ka teiste tootjate seadmeid Tuya süsteemis.

PLUSSID

+ hea hind

+ sisaldab ka kaugjuhitavat öölampi

+ mõõdab ühendatud seadme energiatarvet

MIINUSED

- 5 mm paksune pistikupesa äär võib olla liiga lai, et katab harupistikus naaberpistikupesa ära ja seda ei saa kasutada

- Ühildub küll Tuya süsteemiga, kuid pole ühilduv Zigbee ja paljude teiste levinud nutikodu platvormidega

TEHNILISED ANDMED

Nutipistik Bilikay SP10 Luminous Smart Socket

Hind: 9 eurot (seadme andis testida Gearbest)

Maks. vool: 9,5 A

Pinge: 110 - 240 V

Võrgusagedus: 50/60 Hz

Maks. võimsus: 2400 W

Kaal: 0.0690 kg

Mõõtmed: 5, x 5,2 x 7,4 cm