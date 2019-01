Test: millest alustada nutikodu ehitamist? Nutipistikupesadest muidugi

Millest alustada kogu kodu nutifitseerimist? Muidugi nutipistikupesadest, sest need lülitavad kõike sisse välja, võivad vastavalt äpile tegutseda etteantud skeemi järgi ja esimene nutikaks minemine ongi tehtud.

Testitud kolm Power Plug nutipistikut saabusid Gearbestist natuke lömmis karpides, kuid sisu oli korras ja seadmed töötasid, nagu lubatud, praktiliselt kohe karbist välja võttes juba kümnekonna sekundi pärast.

Ehkki karbilt leiab CE märgi, leiab postipakendilt kleepsu "ei vasta CE-le" ning ei leia kuskilt tootja nime peale selle, et seadet ilmselt kutsutaksegi Power Plug´iks. Sest nii on kirjas ka juhendil.

Tark Power Plug on Euroopa (maandusega) pistikuühendusega, käib lihtsalt pistikupesasse ja pakub juhitavale seadmele samasugust pistikuühendust. Selle toote hea omadus võrreldes paljude teistega on ülim kompaktsus - ka mitme kõrvuti pesaga seinakontaktis võtab see minimaalselt ruumi ja jätab kõrvalolevad pesad vabaks. Mõned suurema korpusega nutipistikud varjavad naaberpesad ära, mis pole nii hea.

Seade töötab võrgutoitel ja 2,4 GHz WiFiga, kuid pilveteenus laseb oma pistikupesadele ligi saada ka üle mobiili väljaspool kodu. Esmane seadistamine ja üldse kogu juhtimine toimub mobiiliäpiga Smart Life. Sellel on lisaks nutipistikutele võimalik lisada tohutu hulk muidki seadmeid, mida saab mobiilist sellesama äpiga juhtida.

Kui oled veekeetjate, nutiahjude ja tarkade pirnide seast seinakontakti välja valinud, järgneb kiire ühendamine ja leiadki oma seadmete nimekirjast uue nutipesa.

Võid seda jagada ka teiste pereliikmetega, nii et igaüks saaks tarka pistikupesa sisse-välja lülitada. Kõigi mobiiliäpis kajastub kõigi lülitite hetkeolek, adminnid saavad ise vajalikke seadeid ka muuta.

Kuid lisaks võib ka seadmeid muudmoodi juhtida: näiteks panna ettenähtud aja pärast sisse või välja lülituma või luua graafikuid kindlatel nädalapäevadel mingist kellaajast sisse-välja lülituma.

Veel huvitavam on aga juhtida seadmeid omavahel otseühendusega. Kuna esimene nutikodu etapp on vaid nutipistikupesad, siis ei saa näiteks radiaatorit veel sisse lülitada toas oleva temperatuurianduri näidu järgi, kuid äpp teab Tallinnas välistemperatuuri ja kui on mingit tahtmist näiteks välistemperatuuri teatud väärtuse peale midagi sisse lülitada - näiteks torude soojendajat, siis seda saab teha.

Kuid see on juba nutikodu järgmine etapp. Seni saab oma seinakontakte nutikaks muuta niipalju kui tahad - anna igale seadmele nimi, et see oleks äratuntav ja juhi otse mobiilist. Võid nii lae- kui seinalampe pistikust juhtima hakata, rääkimata kodumasinatest, mis sisse-välja lülituvad. Kui tahad palju pistikupesasid korraga sisse lülitada, näiteks mitut seinalampi elutoas, siis grupeeri. Ja nii edasi. "Panen mobiilist sauna sooja" on nüüd tõesti lihtsamast lihtsam.

TEHNILISED ANDMED

Nutikodu nutipistikupesa

Hind: 12 eurot (Gearbest)

Ühendus: 2,4 GHz WiFi (leviala kuni 45 meetrit)

Juhtimine: sisse/välja, teatud aja pärast sisse/välja, teatud päevadel ja kellaaegadel sisse/välja, teatud tingimustel lülitamine

Virtuaalsed assistendid: Google Assistantiga ja Amazon Alexaga ühilduv

Võimsus: 230 V x 10 A

PLUSSID:

+ väga lihtne paigaldada, töötab praktiliselt kohe

+ kompaktne, jätab ka kõrvalolevad pistikupesad vabaks

+ ei vaja keskseadet, töötab iseseisvalt ja koos teiste võrku ühendatud nutiseadmetega

MIINUSED:

- vaid 2,4 GHz WiFi

- ei näita äpis nimekirjas pistikupesasid sisse/välja lülitatuna