Lenna: fotode puhul on kõige olulisem pildile püütud emotsioon ja ehedus

(Sisuturundus)

Me teeme fotosid selleks, et jäädvustada toredaid hetki parimal võimalikul moel – mis on selleks parem kui alati käeulatuses olev nutitelefon. Lenna võttis hiljuti vastu Huawei väljakutse jäädvustada P40 Pro telefonikaameraga 10 fotot, mis annaksid edasi tema igapäevaelu emotsionaalseid ja tähendusrikkaid hetki.

Nagu Lenna ütles, siis kõige olulisemaks on tema jaoks fotole püütud emotsioon. Ainult üks kaamera nupuvajutus eraldab maagiliste hetkede jäädvustamisest, sest iga sekund toimub meie ümber väikseid imesid. Õpime neid läbi kaamerasilma väärtustama, isegi sellised pisikesed asjad nagu naeratus, õitsev suvelill või päikeseloojang omandavad jäädvustamisel eriti olulise tähtsuse.

„Mulle meeldivad ägedad fotod. Eriti need kõige loomulikumad, kus fotograaf on suutnud tabada just selle erilise murdosa sekundist, mis on nii maagiline, ehe ja aus!“ ütles Lenna. Ta kasutab telefoni kaamerat väga tihti, iga päev jäädvustab ta mõne erilisema hetke pildile. „Ajapikku on telefoni mahu enda alla võtnud pildid lastest, nende tegemistest ja hetkedest,“ sõnas ta.

Lenna jaoks on oluline, kui hiljem saab olukordi piltide põhjal meenutada. Tema piltidel on ka sügavam tagamõte, nimelt kogub ta jäädvustusi arhiivi jaoks, mida kunagi lastele ja lastelastele näidata. „Minul on oma lapsepõlvest väga vähe fotosid ja sellest on kahju,“ ütles Lenna.

Loomeinimesena tunneb ta, et fotograafia arendab loomingulisust ja inspiratsiooni ka teistes valdkondades. Loodus ja elu tema ümber on Lenna jaoks väga suur inspiratsiooniallikas. Lisaks arvab ta, et nii nagu muusika, võib ka üks pilt edastada tuhat sõna ja kuhjaga tundeid.

Huawei P40 Pro telefoni katsetamisel tulid Lenna arvates kõige ilusamad pildid portreerežiimiga. „Sellega sai kõike ja kõiki pildile püütud ja pildid tulid nii head, et kogu pere ahhetas kaamera kvaliteedi üle.“ Kuna Lenna päevad mööduvad suuresti Setomaa metsade ja põldude vahel, siis proovis ta ka zoom režiimiga linde ja metsloomi pildistada. Kuigi neile on üsna keeruline ligi hiilida, siis ka kaugemalt saab suumides kätte loodusfotograafi väärilise pildi loomadest nende tavalises elukeskkonnas.

Kuigi öörežiimi proovimiseks olid vihmased õhtud, mis kauaks õue kolama ei kutsunud, siis vaatamata sellele jäid pimedates tingimustes imekaunid pildid metsavaheteest ja koduõuest. Lihtne ja tähendusrikas viis, kuidas väikeseid mälestusi jäädvustada.

„Jäin kaamera kvaliteediga väga rahule ja isegi pisut raske on teise telefoni juurde tagasi minna. Kvaliteedivahe on ikka märkimisväärne. Kuna kasutan oma töös ja sotsiaalmeedias palju telefoni kaamerat, siis see on oluline teema,“ ütles ta. Kuigi Lenna eelistab nutividinate kõrval rohkem päris elu kogeda ja elada, veedab ta vahel tunde piltide ja videotega toimetades.

Kui armastad sarnaselt Lennale enda elu olulisi hetki jäädvustada, siis nüüd saab kõige toredamad mobiilifotod proovile panna Next Image 2020 fotokonkursil. „Next Image on suur rahvusvaheline fotovõistlus, mille eesmärgiks on anda edasi emotsionaalseid jäädvustusi maailma erinevatest nurkadest. Tänavu selgitatakse välja ka kohalik võitja ja eestlaste pilte hindab žüriiliikmena tippfotograaf Jake Farra,“ sõnas Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Next Image konkursile saab fotosid saata 31. juulini. Täpsem informatsioon aadressilt: https://gallery.consumer.huawei.com/2020/index.html.