Nokia 5.1 või Nokia 5.1 Plus - mis neil vahet ja kumba võtta või võtta hoopis kolmas?

Nii nagu mitmed väga paljud teisedki tootjad, nii väljastab ka HMD oma Nokia nime kandvaid telefone Plus´iga ja ilma. Plus tähendab nimes midagi enamat kui „tavamudel“. Tavaliselt ka krõbedamat hinda. Kuid paljud näited on tõestanud, et see kallim hind pole mõne üksiku lisanäitajaga alati õigustatud. Vaatamegi, mis neil kahel siis tegelikult vahet on, kui kätte haarata ja igapäevaselt kasutada.

Kätte haaramiseks on 5.1 ja 5.1 Plus kohe natuke erinevad. Kui suurus on peaaegu sama, siis ekraanid hõivavad kahel mobiilil erineva osa esiküljest. Jah, nagu arvata võiski, on Plus´il suurem ekraan (5,86-tolline), 5.1-l väiksem (5,5-tolline). Muidugi on ka kulm, kuid nagu näiteks Huawei Mate 20-l, on see kulm osavalt peidetav teadete riba musta taustaga – siis jääb mulje, nagu „kulmu“ polekski ja mustast korpusest lihtsalt kumavad need ülariba ikoonid, mis Androidil tavaliselt on.

Tagakülg on veel erinevam. 5.1 pakub taga üht kaamerat, 5.1 Plus aga kahte. Sõrmejäljelugeja on mõlemal samas kohas.

Kui Plus mudel on natuke kandilisem ja tagant kõrgläikelise klaasiga kaetud, siis 5.1 on matt ja metalse korpusega ning peenemate ja ümaramate servadega. Raske öelda, kumb disain ilusam või parem on, eks siin ole maitseasi, kumba neist välimuse järgi eelistada.

5.1 laadimispesa on nüüdseks juba retrohõnguline microUSB, Plus aga moodsa Type C-ga. 3,5 mm kõrvaklapipesad on mõlemal mudelil säilinud.

Mõlemal on Android One.

Mõlemal on ka 32 GB välkmälu ja 3 GB RAM mälu. Välkmälu võiks isegi natuke rohkem olla, sest 32 GB võib kiiresti täis saada. Seda enam, et umbes 23 GB on vaba.

Sõrmejäljelugeja reageerib üsna täpselt ja vaid mõni väga üksik kord ei tunne sõrmejälge ära, kuid pole väga kiire. Samas see sekundi murdosa väga ei häiri ka ja sellega harjub.

Plus´il on natuke suurem aku (3060 mAh vs 2970 mAh), kuid kas see ka tööaega juurde annab – lubage kahelda. Silmaga märgatavat erinevust igatahes ei ole võimalik tuvastada. See minimaalne aku erinevus kulub Plus´il ilmselt ka natuke suurema ekraani peale niikuinii ära.

Mõlemal telefonil on kõik vajalikud sensorid olemas, sealhulgas kompassid ja asendiandurid. GPS töötab nagu keskmisel nutitelefonil ikka.

Tagakaamera on 5.1-l 16 MP, 5.1 Plusil kaks tagakaamerat – 5 ja 13 MP. Üks beist, väiksem, sügavusinfo salvestamiseks, et saaks teha bokeh´i ja paremini teravsutada. Samuti annab see teine kaamera natuke enam juurde ka valgusinfot. Plus´i kaamerat juhib AI ehk tehisintellekt, mis paneb kahe kaamera pildist kokku ühe.

Siin on mõned proovipildid - klõpsa pildil ja näeb originaali.



Nokia 5.1 hämaras jõulueelses valguses õues.



Nokia 5.1 Plus proovipilt.



Nokia 5.1 Plus´i proovipilt.



Väljalõige Nokia 5.1 kaadrist.

Nokia 5.1-ga oli üsna raske saada teravat pilti, Nokia 5.1 Plus tegi siiski tunduvalt paremini selgeid pilte oma kahe kaameraga. Siiski, kui õnnestub, on pilt oma klassist keskmiste seas, sest need telefonid on üsna soodsa hinnaga.

Mõlemad teevad (vaid) Full HD videot 30 kaadrit sekundis.

5.1 on varustatud Android 8.0-ga, Plus aga Android 8.1-ga. Silma järgi see mingit erilist vahet ei kujuta. Mõned vähemärgatavad muudatused on, näiteks ekraani all olevate Androidi navigatsiooninuppude tumenemine aku kokkuhoiuks, kui neid ei kasuta või WiFi sissejätmine ka ooteolekus ilma väljalülitamise võimaluseta (kuid niisama see andmeid ei liiguta, kui mõni taustaäpp just ei vaja).

Hind praegu Euronicsis: Nokia 5.1 maksab 180 eurot, Nokia 5.1 Plus aga 270 eurot. Seega on tegemist väga soodsate telefonidega.

Jõudlustestis võtavad mõõtu kaks kaheksatuumalist, kuid pisut erinevat protsessorit: Mediatek Helio P60 (5.1 Plus) vs MediaTek Helio P18 (5.1).

Jõudlustest Nokia telefonidega:

Nokia 5.1 – Geekbench 4 test - 3247 p

Nokia 5.1 Plus on esimene telefon, millel Geekbench 4 test ei jookse.

Linpack – Nokia 5.1 (Android 8.0) - 197,36 MFLOPS

Linpack – Plus Nokia 5.1 Plus (Android 8.1) - 391,6 MFLOPS

Nokia 5.1 on siiski testitulemuses üsna aeglane.

Menüüdes liikumine on aga vaatamata testitulemustele üsna sujuv, kuigi siiski mitte tippklassist – aeg-ajalt on tajuda väikest viidet, mis kestab alla sekundi.

Kokkuvõtteks võib neid telefone soovitada neile, kellel on vaja odavat ja piisavalt head telefoni, et oma igapäevaseid toimetusi edukalt teha, aga pildistamine või mängimine pole nii oluline. Ekraan on korralik, telefoni välimuse järgi võib need Nokiad segi ajada nii mõnegi tipptelefoniga, aga tippjõudlust ja fotode tippkvaliteeti ei maksa oodata. Pildistamisel, eriti just nüüd hämaral ajal, võib soovitada alati paljude kaadrite tegemist, et hiljem teravana õnnestunud pilt välja valida. Eriti just Nokia 5.1 ei pruugi hämarates oludes alati teravustamisega hakkama saada, Nokia 5.1 Plus on muidugi selles osas tunduvalt parem.