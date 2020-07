Test: Nokia 5.3 - suur, odav ja nelja kaameraga mitte-lipulaev

Nokia telefone tootev HMD Global teeb nutitelefone, mis oma hinnalt kipuvad odavate Hiina telefonide kategooriasse, kuid selle raha eest proovitakse kaasa panna midagi enamat. Samas pole testitud Nokia 5.3 kindlasti mingi tipptelefon, mida oleme harjunud testima. Paarisajaeurose nutitelefoni kohta ei maksa seda oodatagi. Kui palju halvem ja mille poolest nõrgem on siis tipptelefonidega võrreldes see mudel?

Kõigepealt tuleb hinna-kvaliteedi suhe paika saada. Hinnaskaalal jääb telefon 200 euro piiresse (Elisas 199 eurot).

Mida selle raha eest veel saab? Ega Nokial 200-euroste hinnaklassis kerge pole, sest selle raha eest saab näiteks Xiaomi Redmi Note 9 (190 eurot) või Samsung Galaxy A21s (196 eurot). Kui muidu on Nokia igati võrreldav nendega ja mõnes riistvaralises omaduses lausa ees (näiteks operatiivmälu hulk), siis kaamerate poolest Nokia miskipärast taas eriti ei hiilga, vähemalt tehniliste näitajate poolest. Kuid eks proovipildid räägivad hiljem enda eest.

Igati kobe ja ilus telefon

Välimuselt pole Nokiale midagi ette heita. Disain on ilus ja voolujooneline, tagakülg servadest heledamalt kumav kui keskelt, värvidemäng sõltub ka valgustusest. Tagakaamerad on stiilselt sümmeetrilises ringikujulises kaameraplokis, kohe selle all on tavaline sõrmejäljelugeja. Esiküljel on ekraan paari millimeetri paksuste äärtega, ülal tilgakujulises osas asub esikaamera ja kumerate äärtega igas suunas ekraaniklaasi ülemises kitsas ribas asub kõlar. 3,5 mm kõrvaklapipesa on ka alles. See kõik on üldse mitte nii, nagu uusimad lipulaevtelefonid end reklaamivad - pole selliseid viimase aja tehnoloogilisi moeröögatusi, aga eks hind on ka sellele vastav.

Üks hea uuendus siiski on, mida pole mujal kohanud - LED indikaator on paigutatud sisselülitusnupu sisse. See plingib küljel.

Sisu - jõudlustest ja GPS

Telefonil on Qualcomm Snapdragon 665 protsessor kaheksa tuumaga: 4x2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1,8 GHz Kryo 260 Silver. Iseenesest pole paha, aga pole ka tippkiibistik. Laseme jõudlustestil rääkida enda eest.

Geekbench 5 annab tulemuseks 1348 p .

. Linpack, mis mõõdab toorest protsessorituumade arvutusvõimsust, saab tulemuseks 1131,349 MFLOPS.

Arvutimaailma jõudluse edetabelis paigutub Nokia 5.3 nende tulemustega Huawei P40 Lite´i ja Huawei P Smart Pro vahele, mis pole küll tipust, kuid jõudluse poolest on Nokia siiski endast tunduvalt kallimate telefonide seas.

GPS toimib Nokial ilusti, jalgrattaga träkkimist testides polnud liigseid kõrvalekaldeid. Need jõnksud on tõesti rattaga teepoole vahetamised ja kõnniteele põikamised üsna täpselt nii, nagu tegelikult toimuski.

Sõites maksab olla siiski ettevaatlik, sest korpusel pole niiskus- ega põrutuskindlust. Komposiitmaterjalist tagakülg on kriimustuskindlusega, ekraan on Corning Gorilla Glass 3 kriimustuskaitsega, kuid heleduse osas pole siiski tegemist kuigi särava isendiga. Päikese käes loetavus on pigem keskmine.

Kaamerad - palju, aga keskmised

Sel ajal, kui me räägime juba 100 MP kaameratest ja nelja-viie kaamera väärikast koostööst, paneb Nokia küll ka tagaküljele koguni neli kaamerat, kuid need on kõik lahjad.

Siin need on:

13 MP põhikaamera

5 MP ülilainurk

2 MP makro

2 MP sügavuskaamera

Piksleid on vähevõitu (selfie kaamera ka vaid 8 MP), videot teeb maksimaalselt Full HD resolutsiooniga, tagakaameraga saab muidugi nii HDR-i kui bokeh´i teha, kuid profirežiimi pole ning kaameratarkvara on üldse üsna askeetlik.

Siiski, kui tahad tavaoludes pilti teha, siis saab üsna normaalsed pildid, ka 10x suurendust lubatakse, aga tegemist on ilmselt digisuurendusega, sest suurendusega fotod lähevad karvaseks.

Aga laseme rääkida fotodel endil. Klõpsa pildil, näeb originaali.



Selle pildi makrorežiimis tegemisega jäi teravus kehvaks, aga tavarežiimis teravustas ära küll ja isegi bokeh efekt on olemas.



Teravust nagu on, aga ei ole ka.

Siin üks 10x suumiga foto:

Ja siin üks öövõte hämaras suveöös, pildistatuna käest:

4000 mAh aku kestab mõistlikult, kaks päeva saab keskmise kasutatavusega hakkama. Mängides ja videoid vaadates veab siiski esimese päeva ka õhtusse.

Nokial on vasakul küljel veel üks lisanupp. Kui kasutad Google Assistanti ja oled kodus häälkäsklustega, siis selleks ongi see küljenupp. Muuks seda kasutada ei saa.

Kes võiks Nokiat osta?

Nokia ostjaks sobiksid väga hästi näiteks kooliõpilase vanemad, kui nad tahavad oma õpilasele suurema ekraaniga telefoni. Kui õpilane või tudeng tegeleb palju mängudega, siis võib Nokia 5.3 natuke nõrgaks jääda. Kui on vaja telefoni, mis kindlasti enne õhtut tühjaks ei jääks, siis see mudel sobib samuti. Ka GPS on päris täpne.

Tegemist pole kuigi märkimisväärse kaameratelefoniga. On küll neli tagakaamerat, aga näiteks makro kipub pea alati uduseks jääma ning öövõtted on ka sellised keskmised, müra ja ebateravustega. Tavalistes tingimustes portree ja maastik tuleb keskmiselt hästi välja, turistiklõpsud päikese käes on ka nagu enamuse telefonidegagi selged.

PLUSSID

+ hea odav oma ekraanisuuruse kohta

+ korralik disain, soliidne välimus

+ "vanakooli" lahendused on alles: 3,5 mm kõrvaklapipesa, ekraaniääred, "kulm", traditsiooniline sõrmejäljelugeja (mis töötab üsna hästi)

MIINUSED

- ekraan pole väga hele ja loetav eredas päikesevalguses

- kaamerad on pigem keskpärased, alati ei tule teravad pildid

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Nokia 5.3

Hind: 199 eurot (Elisa)

Operatsioonisüsteem: Android 10 (Android 11 valmidusega)

Protsessor: Qualcomm Snapdragon 665 (4x 2 GHz Kryo 260 Gold & 4x 1,8 GHz Kryo 260 Silver)

Ekraan: 6,55-tolline, 1600x720 pikslit, IPS LCD, sinise silmisööstva õhturežiimiga, Corning Gorilla Glass 3 kriimustuskaitse

Välkmälu: 64 GB

Muutmälu: 4 GB

Mälukaart: jah, microSD (kaks SIM kaardi pesa)

4G: 150 Mbit/s allalaadimine / 50 Mbit/s üleslaadimine

Muud ühendused: WiFi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC

Navigatsioon: GPS, GLONASS, Beidou

Sõrmejäljelugeja: jah, tagaküljel

Tagumised kaamerad: 13 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP, video kuni Full HD (1080p)

Eesmine kaamera: 8 MP, video kuni Full HD (1080p)

Aku: 4000 mAh

Laadimine: USB Type-C

Kaal: 185 grammi