Nokia 7.1 - palju pole siin rääkida millestki, kuid ühest asjast kindlasti

Ma tean mitmeid, kes valivad oma uut telefoni jälle Nokia mudelite seast. Vanast harjumusest või nii. Või kuna Nokia on selline enam-vähem kindla peale minek. Nii ongi, kuigi HMD tehtavad Nokia telefonid kipuvad endiselt olema natuke pika vinnaga arendusega - kui valmis saavad, on muu maailm juba suurte sammudega edasi liikunud.

Kuid Nokia puhul on hea kindlasti see, et telefonil on sees Android One.

Android One tagab pidevad turva- ja muud uuendused ning pole muret sellega, millal tootja neid ise ükskord välja laskma hakkab. Android 8.1 on koos sellega väga puhas ja tootja lisanditest puutumata. See ilmselt meeldib teatud üsna arvukale seltskonnale. Kuid uuendus uusimale Androidile on ikka veel tulemata, ehkki lubati.

Välimus on Nokia 7.1-l vägagi tuttav. See on sellest ajastust, kui telefonidel olid Apple´i eeskujul metalsed ääred teemantlihvitud nurkadega. Midagi pole muutunud. "Kulm" on ainult lisandunud, nagu nüüd kombeks ja seda seadetest ära peita ei saa musta taustaga, nagu mõnedel tootjatel on lubatud. Tuleb leppida "kulmu" kui sellisega.

Tagaküljel on sõrmejäljelugeja ning kaks kaamerat - 12 MP ja 5 MP. See tähendab, et bokeh on võimalik loomulikumal moel kui ühe kaameraga ja kuigi 5 MP kaamera on vaid pildisügavuse ja portreede täiendamise jaoks, on odava telefoni kohta pilt üsnagi mõistlik. Jah, ärme võrdleme siinkohal Mate 20 Pro, iPhone X-i või Galaxy S9-ga.

Proovipildid on normaalsed, tippudest küll kehvemad, aga oma klassi (350 euroste) telefonidega võrreldes päris head.

Klõpsa piltidel, näed originaali.

Ekraan (kriimustuskindel) on Nokial Full HD+ resolutsiooniga ehk veidi pikem (laiem) kui tavaline Full HD ning HDR 10 toega, mis muudab Youtube´i videote ja Netflixi vaatamise selle hinnatasemega telefonis vingemaks. Ka tavalised videod tehakse natuke rohkem HDR-ilikumaks. Kaamera filmib ka 4K kvaliteediga videot.

Heli väljub küll ühest (allservas asuvast) kõlarist, kuid on üsna vali ja hea kvaliteediga. Jällegi mõeldes hinnalipikule telefoni juures on see enam kui normaalne.

Jõudluse tagab Snapdragon 636 Kryo 260 (1.8 GHz) ja see viib meie Androiditestide võrdlustabeli uues Geekbench 4 testis Nokia 7.1 kuuendale kohale. Pole tipust, aga kõva keskmine ikkagi.

Aku kestvuse üle võib ka natuke nuriseda, et see ei lae kiiresti ja saab ühe päevaga tühjaks, kuid kes tahab mobiili, mis selle ühe päeva ilusti vastu peaks ja meeldib rutiin iga päev akut laadida, siis see ilmselt ei häiri.

Võtta või jätta?

Kui muidu võiks öelda, et Nokia 7.1 ei hiilga eriti paljude tehniliste näitajatega tipu lähedal ja ka ei torka silma mõne vinge lisaomadusega, siis tegelikult on 350-eurose telefoni kohta kõik näitajad päris head. Ka välimus on soliidne ja pigem paistab välja kallim, kui mobiil tegelikult on. Kes tahab puhast ja lihtsat Androidi Nokia kvaliteetses kestas, siis maksab see raha kulutada. Kes tahab tippude tippu, see enam Nokia poole ei vaata, vaid siis on juba teised tegijad, kes küsivad mitu korda rohkem raha.

Ja see üks asi, mida Nokia 7.1 juures rõhutada, ongi odav hind kõige selle eest, mida saab. Paljude teiste puhul saab ikka vähem oma raha eest kui selle Nokia puhul. Või kui just mõnda meil tundmatut Hiina brändi kuskilt e-poest ei vaata.

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Nokia 7.1

Hind: 349 eurot (Elisa)

Operatsioonisüsteem: Android 8.1

Protsessor: Qualcomm Snapdragon 636

Operatiivmälu: 3 GB

Välkmälu: 32 GB, pluss microSD

Ekraan: 5,8-tolline, 2280 x 1080 pikslit, Gorilla Glass kriimustuskaitsega

Kaamerad: 8 MP ees, 12 MP ja 5 MP taga

Sõrmejäljelugeja

Ühendus: USB-C (2.0) port, 3,5 mm kõrvaklapiport, 802.11 a/b/g/n/ac WiFi, Bluetooth 5.0

Aku: 3060 mAh