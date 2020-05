Oneplus 8 ja 8 Pro - kaks telefoni, kolm emotsiooni

Oneplusi telefonidel on oma fänniseltskond, kelle hulk vähemalt Eestis on hakanud pisut vähenema, sest Oneplus on kaotanud oma atraktiivsusest ühe olulise komponendi - konkurentidest oluliselt odavama hinna. Kuid telefonid ise on endiselt head, ühe põhilise argumendina toob Oneplus ise välja oma 8. põlvkonna mudelite hea ekraani. Ja muidugi kaamerad.

Jah, hind on jätkuvalt Oneplusi juures probleemiks - näiteks Oneplus 8 Pro 5G leiab praegu Teliast hinnaga 899 eurot, mis on põris krõbe juba. Aga eks ka tehnilisi näitajaid on see Hiina tootja kogu aeg aina tippudele lähemale timminud ja nii on ka uus tippmudel üsna tippklassi parameetritega.

Oneplus 8 Pro - tõeline "telliskivi"

Kui tahad pisikest, kerget ja käepärast telefoni, siis võid võtta hoopis näiteks Apple iPhone SE 2020, millel on 4,7-tolline ekraan ja kõik mahub kämblasse ära. Oneplus 8 Pro on vastupidine - see on suur, raske ja soliidne metallitükk, heas mõttes "tellis", mida on ikka tunda, kui käes hoiad.

Telefoni saab veel paksemaks kaasasoleva silikoonist ümbrisega (vähemalt pressipakis oli see kaasas).

6,78-tolline ekraan on kunagistest pisimatest tahvelarvutitest ainult veidi väiksem. Ühe käega mobiili ülanurgas asuvatele ikoonidele niisama lihtsalt ligi ei saa, kuid pikapeale omandab kindlasti kasutaja ka nipid oma pöialt üle hiigelekraani igale poole libistama, telefoni kergelt peopesas hüpitades.

Suur ekraan on väga hea ka. Selle headust palja silmaga kohe ei tajugi, sest 120 Hz AMOLED ekraan on tõeliselt selge ja sujuva liikumisega, nii et silm peabki seda uueks normaalsuseks. Võta võrdluseks ükskõik milline oma vana telefon ja pane uue Oneplus 8 Pro-ga kõrvuti ning vahe on kohe näha.

On seda siis vaja, kui muidu silmaga vahete ei tee? Pikapeale on sellest kindlasti kasu, sest näiteks pika surfamis-sessiooniga või sotsiaalmeediat kerides on tõesti tunda, et kerides pilt ei hüppa ning silmad ei väsi.

Tarkvara ja riistvara

Oneplus 8 pro on varustatud OxygenOS-i kasutajaliidesega Androidile, mis on samuti kogunud oma fännkonna, sest on lihtne, selge ja intuitiivne. Ei midagi üleliigset.

Riistvara on Oneplus 8 Pro-l kiire. Mobiilil on 5G tugi, mis Eestis on kasutu, aga kui seda ei leita, kasutatakse sama edukalt 4G-d. Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 on üks kiireimatest kiibistikest, mis hetkel saada ja ühendustest on veel WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (kõik, mida tahta), kõik mõeldavad navigatsioonisüsteemid (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS), 4510 mAh aku (30 W kiirlaadijaga 50% vaid 23 minutiga) ja muidugi ka ekraanisisene sõrmejäljelugeja. See viimane töötab kiirelt ja täpselt, pole kurta millegi üle.

Kasutusel on uusim kiire LPDDR5 ethnoloogiaga RAM ja UFS 3.0 tehnoloogiaga välkmälu.

GPS-i testimisel on täpsus igati korralik ja kuigi mingit erilist ülekaalu teistega võrreldes pole, saab navigeerimisel ja matkal hästi hakkama. Kõrvalekalle teest vaid mõni meeter:

Kuid et mitte piirduda vaid tehniliste näitajate loetlemisega, teeme ka traditsioonilise jõudlustesti, et paigutada uus mobiil Arvutimaailma kõigi aegade edetabelisse. Selleks on kasutusel traditsiooniline (vähemalt viimastel aastatel) Geekbench 5.

Kõigi aegade edetabelis tuleb Oneplus 8 ro esimeseks 3355 punktiga:

OnePlus 8 Pro (Android 10) - 3355 p OnePlus 7T Pro (Android 10) - 2797 p Samsung Galaxy Z Flip (Android 10) - 2728 p

Aku laadimiseks on lisaks 30 W traditsiooniliselt punase kaabliga originaal-laadijale võimalik juurde hankida ka OnePlusi enda juhtmevaba kiirlaadija, mis laeb pea sama kiirelt, kui kaabliga. Kuna Oneplus 8 Pro on alles esimene juhtmevaba laadimise toega Oneplusi telefon, siis tegi tootja sellele ka seisualusega juhtmevaba laadija, mis on tõesti mugav ja tekitab sõltuvust. Sellega saab laadida ka teiste tootjate telefone, kuid mitte Warp Charge´i 30 W toega, mis on originaaltelefonide jaoks.

Juhtmevaba 30 W laadija on nii võimas (sest ka kaod tuleb toiteplokil ära toita), nii et mingist USB adapterist ei saa juttugi olla. Laadimisalusest läheb kaabel otse seina-adapterisse ja kaablit lahti võtta ei saa.

Kaamerate nelik on tasemel

Millegipärast pole Oneplus 8 Pro puudub miskipärast maailmakuulsast DxOMarki edetabelist, kuid kaamerad on sellegipoolest vägagi head nii fotode kui videote tegemiseks. Kui kahtled Huawei telefonides seoses nende Google´i teenuste puudumisega, siis Oneplus võtab rõõmuga üle selle seltskonna, kes otsivad väga hea kaameraga telefoni. Huawei P40 Pro on küll parem kui Oneplus 8 Pro, kuid Oneplus pakub piiranguteta kõiki Google´i teenuseid.

Esikaamera on vasakul ekraaniaugus ja kasutab Sony IMX471 16 MP sensorit. Selfie´de jaoks on see hea kvaliteediga kaamera. Auk, milles objektiiv istub, on nii ülal servas, et selle saab ära peita Androidi ülariba ikoonide kõrvale, kus see eriti ruumi ei võta.

Tänu sellele, et erinevalt Oneplus 7T Pro-st pole kaamera ülaservast väljasõitev, sai uus telefon veekindla korpuse. IP68 reiting tähendab luba minna isegi vee alla.

Mobiili neli kaamerat tagaküljel on paigutatud ebasümmeetriliselt. Pildistavad sensorid on keskel sümmeetriliselt üksteise all, neljas sensor aga vasakul välklampide kohal.

Põhikaamera on suure 48 MP sensoriga, piksleid pole püütud 100 megapikslini viia, nagu mõned teised tootjad tegid. Selle asemel on iga piksel veidi suurem.

Põhikaamera on 25 mm lainurk-objektiiviga, lisaks 8 MP teleobjektiiv (74 mm), teinegi (üli)lainurgaga 48 MP objektiiv (16 mm) ja 5 Mp sügavussensoriga kaamera, mis pilti otseselt ei tee.

proovipiltidega võib igati rahule jääda - varakevadine rohelus ei muutunud neoonroheliseks, nagu mõnikord juhtub ja heledad-tumedad alad on kõik kenasti välja joonistatud. Kaamera tarkvaraga oli küll natuke segadust, eriti just video suumimisega, aga profirežiim samas seadete ise sättimiseks, nii palju kui see mobiilikaameraga võimalik, oli täitsa olemas.

Proovipildid allpool. Klõpsa esimestel piltidel, näeb originaali.

Oneplus 8 Pro teeb ka kuni 30-kordset hübriidsuurendust, proovime selle ka järgi.

Esimesel pildil lainurkfoto, teisel 7x suurendus ja kolmandal 30x suurendus. Sel viimasel peaks näha olema lind kivil, aga 30x suurendus siiski pole fotokonkursil osalemiseks mõeldud kvaliteediga piltide tegemiseks. Pigem on tegu "pikksilmaga", milleks saab telefoni kasutada, lõppu suurendades jääb pilt üsna udune. See on ka teiste tootjate periskoop-kaameratega nii.

Ja siin veel paar testpilti kevadisest loodusest Tsitre rannas:

Pildike kuust öövõttega:

Oneplus 8 Pro kaamerast avastati hiljuti ka üks huvitav lisa: koloreerimisfilter justkui pildistab läbi asjade. Selgus, et selle filtriga võtab kaamera läbi õhukeste plastmasskorpuste ja näitab aparaatide sisu. Proovitud sai telekapuldiga ja tõepoolest nii see on (esimene pilt ilma, teine filtriga):

Näha on küll pildilt halvasti, aga vasakpoolne on punane infrapunaots, paremal aga "valgustatakse" see läbi ja näha on ka kogu klaasi taga olev sisu, mida palja silmaga ei näe. tegemist on filtriefektiga.

PLUSSID

+ väga hea ekraan (120 Hz)

+ head kaamerad

+ väga kiire riistvara

MIINUSED

- pisut liiga suur ja raske, liiga pikk ekraan ühe käega manipuleerimiseks

- kõlar on tuimavõitu, video kuulamisel kõlarist kostis päris metalselt

Oneplus 8 - ilma Pro´ta

Kui pea 900 eurot tundub telefoni eest välja käimiseks liig, siis Oneplusil on ka odavam 8. põlvkonna telefon ilma Pro laiendita nimes. Millest siis 200 eurot odavama telefonipuhul ilma jääb?

karbist välja võttes tundub tegelikult Oneplus 8 hoopis käepärasem - õhuke ja metalse korpusega, päris ilus. Samas pole välimuses midagi silmatorkavat, üsna tüüpiline hea kvaliteediga 2020. aasta nutitelefon.

Mobiil on tunduvalt õhem ja kergem, kuid samamoodi külgedelt taha kumerduva ekraaniklaasiga, taga on kaamerad samuti keskel ühel joonel. Kui tõsta Oneplus 8 juhtmevabasse laadijasse, siis midagi ei juhtu.

Ka odavam versioon on 5G toega. Sel on samamoodi kriimustuskindel klaas, kuid IP68 tasemel veekindlust ei pakuta. raske öelda, miks IP klass ehk veekindlus ja tolmukindlus puudub, sest "augud" korpuses tunduvad üsna samad olevat. ju siis sisemuses hoiti millegi arvelt kokku selle 200-eurose hinnavõidu saavutamiseks.

Ekraan on õige pisut väiksem ja see on ka tunda - 6,55 tolli. Piksleid on ka vähem, värskendussagedus on 120 Hz asemel 90 Hz. Selles osas silmaga väga palju vahet ei tee. Sõrmejäljelugeja on nagu Pro´l ekraani all ja see töötab täpselt.

Protsessor, muide, on sama hea kui Oneplus 8 Pro tippmudelil, mälu ka sama. Kiirustest andis tulemuseks

Geekbench 5 - 3348 p

Linpack - 1526,2 MFLOPS

Edetabelis olid jõudlustesti tulemused ka peaaegu samad.

Ka GPS töötab üsna sarnase täpsusega:

Kuna riistvara ei maksa eriti enam midagi tootja jaoks, on ses osas odavam mudel kallimaga sarnane, tavaliselt tulevad erinevused sisse kaamerakomplektis. Väikesi erinevusi siin tõesti on. Kaameraid on näiteks tagaküljel natuke vähem.

Põhikaamera on enam-vähem sama - 48 MP ja 25 mm lainurkobjektiiviga. Lisaks on 16 Mp ülilainurk- ja 2 MP makrokaamera. Eraldi sügavussensor lihtsamal mudelil puudub.

Siin paar proovipilti, klõpsa nende peal ja avaneb originaal:

PLUSSID

+ parem hind kui Pro´l

+ kergem ja kompaktsem

+ hea ekraaniga

MIINUSED

- puudub võimas teleobjektiiv, kaameratel on vähem võimalusi

- pole veekindel

Kui need on kaks emotsiooni kahest telefonist, siis kolmas on OnePlusiga kaasas käivad stiilsed lisad. Punasest laadimisjuhtmest pole põhjust rääkida, kuid oluline on ka hulk värvilisi kaanesid ja muidugi 30 W kiirlaadija - kas plaadiga või püsti seisva toega. Samuti on hea tunne telefoni ostjal ka tuleviku suhtes: mobiilidel on tulevikku suunatud kõrge värskendussagedusega ekraanid korraliku HDR-pildiga, lisaks 5G ja WiFi 6 tugi. Lähimateks aastateks sellest piisab.

Tehnilisi andmeid vaata Oneplusi lehelt.