Maailma virtuaal-esmaesitlus: avalikuks sai uus Oneplus 8T

Äsja lõppes nutitelefoni OnePlus 8T virtuaalne esmaesitlus, siin on esimesed infokatked, mis avalikkuse ette toodi.

OnePlus 8T pakub 6,55-tollist ekraani, millel on Fluid AMOLED paneel 120 Hz värskendussagedusega. HDR ekraan on ere (1100 nitti) ja värvid täpsed.

Aku on telefonil mahuga 4500 mAh, Warp Charge 65 laadijaga (65 W) saab terveks päevaks energiat 15 minutiga. See üks laadija sobib kõigi USB-st laetavate seadmete jaoks sülearvutini välja.

Kiibistikuks on Qualcommi uusim Snapdragon 865 5G. Kõlarid toetavad ruumilist Dolby Atmose heli.

tagaküljel on neli kaamerat: 48 MP põhikaamera, 16 MP ülilainurk (123 kraadi), makro ja mustvalge sensor. See viimane on natuke üllatuslik, sest seda pakkus viimati Huawei kunagi aastaid tagasi kontrastsuse info täpsemaks määramiseks hämarates oludes. OnePlus lubab ka, et öine pildistamine on uue telefoniga tunduvalt paranenud. OnePlus UK on üles pannud ka mõned proovipildid:

What does all that optimized hardware mean? Shots like these 👇 Like what you see? pic.twitter.com/vZpeU3wFef — OnePlus UK (@OnePlus_UK) October 14, 2020

Video on koos stabiliseerimisega, kuni 4K resolutsiooniga ja kuni 60 k/s. Selfie kaamera on vaakul ülal nurgas ekraaniaugus ja 16 MP sensoriga.

See on esimene Android 11-ga (mitte-Google (Pixel)) või õigemini sellel põhineva OxygenOS 11 kasutajaliidesega telefon. Selles kasutajaliideses muudeti ikoonide ja menüüde asukohti vastavalt sellele, mis piirkonnad on pöidlaga paremini ligipääsetavad. Raske on näiteks ülaserva tabada, aga ka alumist vasakut või paremat nurka olenevalt sellest, kas oled vasaku- või paremakäeline.

Pressikal kasutati virtuaalreaalsuse lahendust ühelt partnerilt, mis eriolukorra ajal tõi muuseumid inimestele koju ja aitas neil seal kodust lahkumata seal ringi vaadata. Nüüd saab pressiruumis telefonitutvustust vaadata.

Kuidas see välja nägi, sellest mõned ekraanipildid siin:

Samas esitleti ka "One more Thing´i" ehk Oneplus Buds Z kõrvaklappe. Need kaaluvad 35 grammi ja on väga väikese viitega mängude ja videote jaoks. Hind 50 USD.

Oneplus 8T hinnad Euroopas on aga järgmisedd: 599 eurot 128 GB mudel, 699 eurot 256 GB mudel.

Kõiki tehnilisi andmeid vaata siit.

Testseadme "karbist väljavõtmine" on tavaliselt olnud eepiline, sest need karbid on suured, pigem kastid, millesse uudismudel on peidetud: