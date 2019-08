Suur auhinnamängupettus: tuntud firmade nimel meelitatakse raha ja andmeid loovutama

Nii Elisa, Telia, STV kui teiste tuntud brändide nimel levib praegu massiline pettus, mis kutsub justnagu väljavalituid (saja sekka valituid) osalema ettevõtete suures auhinnaloosis, kus pakutakse Apple´i vidinaid ja muid auhindu. Täpselt samasugune skeem on pakendatud e-kirjas erinevate tuntud ettevõtete värvides ja logodega ning kutsub klikkima kahtlastes kohtades, kus võib oma rahast kergelt ilma jääda.

Telekomifirmad on juba teatanud, et nende auhinnaloosimistega pole neil mingit seost, tegemist on puhtakujulise pettusega ja nn õngitsusega.

Elisa klient langes ohvriks

Internetis levib petuskeem, kus justkui näiliselt Elisa Eesti nime alt reklaamitakse klientidele võimalust võita auhindu. Kuna tänaseks on teada ka juhtum, kus Elisa klient taolise petuskeemi ohvriks langes, kutsub Elisa kliente üles ettevaatlikkusele, sest Elisa ei ole küsitlust kellelegi saatnud ning tegu on petuskeemiga, mille puhul on kasutatud Elisa logo ja sümboolikat. Üleskutses õhutatakse inimesi vastama küsimustikule, mille täitmisel on võimalus võita auhindu, näiteks Apple iPhone XS ja Samsung Galaxy S10 telefone ja Apple Airpods kõrvaklappe. Üleskutsed on saabunud domeenilt worldvictory.zone ning kirjutatud nii eesti kui ka inglise keeles.

Juulis sai Elisa klient teavituse Elisa logo ja sümboolikaga, paluti sisestada pangakonto ja krediitkaardi numbrid, mida inimene ka heausklikult tegi. Klient pöördus Elisasse ning andis teada, et tema kontolt on raha maha võetud.

Kui krediitkaardiandmed on lekkinud, soovitatakse selle pangakaardi teenuseid piirata või hoopis sulgeda. Kliendid, kes on pettuse õnge sattunud ning rahalist kahju kannatanud, võiksid pöörduda politseisse.

Elisa palub veel tähele panna, et ettevõtte ametlikud reklaamid ja kirjad tulevad alati veebiaadressilt www.elisa.ee või e-maili aadressilt lõpuga @elisa.ee.

Sama juhtus ka Telias

Samasisulised petukirjad saabusid ka Telia klientidele - seekord Telia ametliku sümboolika ja logodega.

Telia Eesti logoga teavitus lubab välja loosida telefone ja kõrvaklappe. Loosist osavõtmiseks palutakse sisestada isiku- ning krediitkaardiandmed. Telia andis teada, et nemad sellist loosi ega kampaaniat ei korralda ning tegemist on pettusega. Telia ei suhtle kliendiga kunagi mitteametlike kanalite kaudu ega korralda kunagi ka selliseid loosimisi ja auhinnamänge. Vastavasisulise hoiatuse avaldas ettevõte oma Facebooki lehel.

STV kliendid on samuti õngitsuse sihtmärgiks, Tele2 logoga katsetati ka

Identse sisuga kirja erinevates keeltes said ka STV kliendid. STV teatab oma kodulehel, et Internetis on levimas pettus, kus Eesti elanikud saavad kahtlase sisuga auhinnamängude teavitusi STV logoga, milles pakutakse võimalust võita auhindu.

Kirjade tegelik levitaja soovib sel viisil kuritahtlikult saada klientide andmeid, sealhulgas paroole ja krediitkaartide andmeid.

Ka STV soovitab kirjadele mitte vastata ning mitte mingil juhul sisestada oma isiklikke andmeid.



Juulis üritati samasuguse küsitluse ja Tele2 logoga andmeid välja petta Tele2 klientidelt.

Pangaõngitsused levivad edasi

Seda, et õngitsuskirjad võivad mõnikord edukad olla, näitab nende massiline levimine ja üha uuesti proovimine. Ka pangaparoolide õngitsus kestab täie hooga edasi, petukiri küsib pealtnäha pangalingile viidates parooliuuendamist. Justnagu SEB.ee lingi taga )ülemisel pildil) on tegelikult aga pahavarasait, kus kasutajate andmed salvestatakse. Seega ei maksa sellel lingil mingil juhul klikkida ja andmeid sisestada.