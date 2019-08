Pop-Up kaameraga pop-up restorani - Huaweilt tuli müügile popi esikaameraga P smart Z

Kuhu panna esikaamera, kui laiendada ekraani üle kogu mobiili esikülje? Aegade jooksul on olnud sellele erinevaid lahendusi küll kulmu, küll auguna, kuid veel enne ekraanialuste kaamerate lõplikku läbimurret lahendatakse esikaamera peitmist ka ülaservast väljasõitva lahendusega. Euroopas ja sealhulgas ka Eestis on nüüd olemas soodsa hinnaga laiekraani ja HD-resolutsiooniga Huawei P smart Z telefonid, mille varustusse kuulubki uuenduslik pop-up kaamera.

Huawei P smart Z arendamisel arvestati peamiselt tudengite ja noorte spetsialistidega ehk kasutajatega, kes hindavad iseseisvust, kuid kasutavad telefoni lisaks vaba aja veetmisele ka töö jaoks. P smart Z on varustatud energiatõhusa Kirin 710F kiibistiku, EMUI 9 kasutajaliidese ning lisarakendustega nagu AI-režiimiga fotokaamera, kauakestev aku, kõrgetasemeline graafika ja hea disain. P smart Z seob endas uue tehnoloogia, stiilse välimuse ja taskukohase hinna.

Pop-up kaamera andis mõned ruutmillimeetrid ekraanipinda juurde

P smart Z telefoni parem ekraani ja korpuse suhe tuleneb 16 MP pop-up kaamerast. Tavaliselt on kaamera peidetud telefoni korpusesse. Esikaamera aktiveerimisel näiteks selfie´de tegemiseks tuleb see korpusest automaatselt välja ja ulatub üle ekraani ülemise serva justkui vee alt ilmuv allveelaeva periskoop. Selline disain lahendab esikaamera asukoha probleemi, suurendades ekraanipinda.

Pop-up kaamerat toetavad Huawei poolt välja töötatud mootor ja tõsteseade. Kaamera sõidab välja ja tõmbub tagasi sisse vaid sekundiga.

Huawei on viinud läbi põhjalikud töökindluse katsed, et tagada esikaamera sujuv liikuvus ka mitmeaastase intensiivse kasutuse järel. Katsed on näidanud, et pop-up kaamera võib liikuda kerest sisse ja välja 100 000 korda ilma, et see kahjustustuks ning esikülg tuleb toime 12-kilogrammise eseme osutatava jõuga. Lisaabinõuna on telefon varustatud intelligentse kukkumisvastase kaitsega, mis tuvastab automaatselt vabalangemise ning tõmbab läätse võimalikult korpuse sisse, vähendades nii kukkumise mõju.

AI-režiimiga fotograafia

Telefoni eeskaamera on AI-režiimiga, mis aitab automaatselt tuvastada kaheksa tavapärast vaade nagu sinine taevas, maastik, siseruumid või lumised väljad. 1,0 µm pikslid ja F/2.2 ava tagavad portreevõtetele veatu valgustuse ja tausta ning naturaalse tulemuse.

Lisaks on esikaamera varustatud ka AI taustavalgustuse tehnoloogiaga, näo ilustamise algoritmi ja 3D-portree valgusefektidega. Valgus- ja iluefekte saab muuta soovitud sätete ja kasutuse järgi ning tulemus on samaväärne professionaalse stuudio valgustusega.

6,59-tolline FullView-ekraan

Alates esimeste laiekraaniga nutitelefonide idee väljatöötamisest on see disainiuuendus saanud normaalsuseks. Enamikel tänapäeva laiekraaniga telefonidel on aga nupud või liitekohad, mis tähendab, et korpuse pind ei moodusta ühtset sujuvat liitekohtadeta tervikut. Huawei P smart Z puhul on tegu uue disainiga, mille puhul ekraanil puuduvad augud,servad või liugurid, mis tagabki täieliku laiekraani efekti.

Telefoni esikaamera, kõrvaklapiauk ja valgussensor on paigutatud uuele kohale, et saavutada täielik 19,5 : 9 kuvasuhe. Taustal asuvad maastikud on videote vaatamisel või mängimisel teravate joontega ning seda ka suure sügavusega fotode puhul. Sellise efekti tagab 6,59-tolline ekraan, mis moodustab telefoni pinnast lausa 91%. Suurem ja kõikehõlmav ekraan suudab kuvada paremini varem varju jäänud detaile.

2340 × 1080 pikslise kõrgresolutsiooniga ekraani ja 391 PPI pikslitihendusega toimib P smart Z ekraan justkui suurendusklaas, mis kuvab täpselt iga detaili. P smart Z telefon on silmasõbralikuga režiimiga, mis vähendab vajadusel kahjulikku sinist valgust ja on siis silmasõbralikum. See funktsioon on läbinud ranged fotobioloogilise ohutuse katsed ning saanud tõhususe sertifikaadi TÜV Rheinlandilt.

75% võimekam protsessor

12-nanomeetrine ja kaheksatuumaline Kirin 710F-kiibistik tagab P smart Z’ile efektiivse toimimise ja maksimaalse energiatõhususe. Võrreldes eelmise põlvkonna kiibistikuga on ühelõimeline keskprotsessor 75% võimekam, mitmelõimeline toimimine 68% efektiivsem ning GPU ehk graafikaprotsessori energiatõhusus kaks korda madalam. Lisaks on telefon 30% võimekam, kuid energiatarbimine samal ajal 30% madalam. 4000 mAh aku tööaeg on üks parimaid ning toimib hästi koos Kirin 710F-kiibistikuga - ühiselt tagavad need maksimaalse energiatõhususe.

Huawei P smart Z telefonide soovituslik müügihind on 279 eurot, saadaval on kolm värvitooni: sinises värvitoonis Sapphire Blue, rohelises värvitoonis Emerald Green ning mustas toonis Midnight Black.