Kui Logitechi väike (meie juhtumil kollane) hiir POP Mouse karbist välja võtta ja kätte haarata, siis tundub see kõigepealt nagu kahtlane mänguasi – väga pisike, tavaline plastmassine ja disainilt ka nagu rohkem lastetuppa sobiv. Kui aga kasutama hakata, siis esimestel hetkedel selgub: see on ikkagi seesama hea Logitechi hiir, täpne ja kiire ja lisavõimalustega, pakendatud lõbusamasse kesta.

Karbis peale hiire ja juhendi midagi rohkem pole, sest POP Mouse toitub ühest paar aastat kestvast AA patareist ja see on juba kaasas. USB adapterit pole kaasas, kuid ühendus arvutiga käib kas üle Bluetoothi või eraldi Bolti adapteriga.

Hiire pealmine osa käib külge magnetiga. Hiire võib võtta ka mõne teise värviga, kui on tuju (saadaval on kolm värvikombinatsiooni). Magnetiga kaane all ongi patarei pesa.

Kuna kasutusel on Logitechi hea sensor, siis liigub kursor vaatamata hiire mänguasjalikule välimusele ülimalt täpselt ja vajadusel ka kiirelt, kui äpist seadistada.

Halb on aga see, et vaja on lisa-äppi Logi Options (ja tahetakse veel installida Bolt äppi Bolt adapteri jaoks), installitakse veel omakorda mingi lisa, mis aitab lisavõimalusi juhtida. Kui emotikone seada, on veel üht tarkvara vaja.

Lisavõimalusi on ja need käivad kokku Logitechi POP Keysi klaviatuuriga, mida olekski hea selle hiirega komplektis kasutada, kui kuulud sihtrühma nii välimuse kui sisu poolest. Nagu kirjutasime, saab Logitechi POP Keysiga vahetada nuppe ja ühe vajutusega postitada emotikone, sedasama saab teha ka POP Mouse´i lisanupuga rulliku kõrval.

Kuid ka rullikul endal on lisanippe.

Näiteks võib äpipõhiselt anda rulliku vajutusele erinevaid tähendusi. Äppe pole palju, kolm-neli tükki, aga näiteks võib vajutusele omistada Zoomi videokõnes mikrofoni vaigistuse või Whatsappis ekraanipildi tegemise.

Kuid saab ka suvalistele muudele programmidele seadistada nuppu, näiteks Chrome´is tagasinuppu vajutama, Youtube´is olles aga reageerima mängumise pausile panemise ja jätkamise nupuna jne. Iga mängu jaoks võib ka hiire nuppe suvaliselt oma käe järgi programmeerida, ehkki see pole just päris mängurihiir.

Nupuvajutused on sel seadmel peaaegu hääletud ja pehmed. Rullik vaevukuuldavalt krõbiseb ja jookseb üle hammasrattatakistuse. Rullikule on veel võimalik panna ka "sujuva" skrollimise režiim, mis muudab lehtede kerimise mugavamaks ja laseb lehel veidi edasi vajuda, kui kerimine on lõppenud.

Kellele se hiir on mõeldud? Turundussõnumi järgi juutuuberitele, sotsiaalmeedias suunamudijatele, noortele, moeteadlikele ja aktiivsetele kasutajatele. Hiir sobib väga hästi ka reisihiireks, sest on pisike ja kerge. Saab ka reisil olles mängida, see pole probleem. Viite osas võib ehk ülima kiiruse tagaajaja liigitada selle "tavaliste" hiirte hulka, aga kontoris, sotsiaalmeedias ja meelelahutuses on ju täiesti nobe seade.

Kui natuke nuriseda, siis nuppude vähesuse suuruse üle – suurema kämblaga kasutaja jaoks kaob see seade peopessa ära ja sõrmed peavad üsna konksu tõmbuma, et nuppe vajutada. Terve pika päeva kasutada on ehk veidi ebamugavam, aga reisihiirena aeg-ajalt tarbimiseks kõigile käesuurustele siiski üsna sobiv.

PLUSSID

+ Logitechi hiirte kiirus, täpsus ja seadistatavus

+ kerge ja stiilne

+ programmeeritavad nupud

+ aku kestab kaks aastat (kontrollimata)

MIINUSED

- väga väike, suurema kämblaga pikemat aega kasutades ebamugav

- vähe lisanuppe (back/forward puuduvad)

- jälle on vaja väga mitut lisa-äppi (hiir tahtis paigaldada Options+, Emoji ja Bolti)

TEHNILISED ANDMED

Arvutihiir Logitech POP Mouse

Hind: ca 40 eurot

Sensor: Logitech High Precision Optical Tracking, 1000-4000 DPI

Nuppe: 4 (vasak/parem, keskmine, lisanupp) ja rullik, nupud programmeeritavad

Ühendus: Bluetooth, kasutatav kuni kolme seadmega, ühilduv ka Logitech Bolti adapteriga (pole kaasas)

Toide: 1 x AA battery (kaasas), tööaeg kuni 24 kuud, sisse-välja lülitamise nuppu põhja all aku säästmiseks

Tarkvara: Logi Options+, Emoji (emootikonide seadistamiseks lisanupule), Logi Bolt (Bolti adapteriga ühendamiseks)

Ühilduvus: macOS 10.15, Windows 10 või nende uuemad versioonid