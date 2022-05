Kui mäletad veel neid ümmarguste klahvidega saksa kirjutusmasinaid, millel nõuka-ajal põrandaaluseid käsikirju kirjutati, siis Logitechi uus moodne klaviatuur toob retrohõngulise naeratuse näole – see tunne on tagasi. Ainult et see on moodne, Bluetoothi või spetsiaalse USB adapteriga klahvistik, mis mõeldud ka uue aja sotsiaalmeediastaarile. Efektne klahvistik on hea oma Youtube´i videos kaadrisse jätta ning sellega saab taguda vaid ühe nupuvajutusega laike, südameid või muid emotikone oma suhtluskanalites. Seega on Logitech POP Keys tõeline põlvkondi ühendav "klaver".

Karbist välja võttes leiab USB adapteri Logi Bolt ja neli vahetatavat lisaklahvi.

Vahetame need ära ja nüüd saab ühe nupuvajutusega ka siia teksti panna sellised emotikonid:👍❤️🙂.

Mõne klahvi funktsiooniks saab panna ka mõne veebilehe avamise, näiteks saab niimoodi ühe vajutusega oma Instagrami või Youtube´i profiili avada iga kell.

Mängudeks sobib ka

Ehkki vahetatavaid mängurile vajalikke klahve pole komplektil kaasas, saab seda klaviatuuri edukalt mängimiseks kasutada, kuna see on pika käiguga, tundlik ja mehaaniline. Paistab ka üsna vastupidav, sest klahvide vahetamiseks pole kaasas mingeid peeneid näpitsaid, nagu mõnedel suurtel e-spordi klaviatuuridel, vaid klahvid tuleb lihtsalt lüliti pealt ära tõmmata ja tagasi suruda.

Mängude jaoks saab muidugi programmeerida lisanuppe, selleks on vabad ülemise parempoolse rea klahvid, mis vaikimisi tegelevad heli juhtimisega.

Mehaanilise klaviatuuriga kuskil ühises vaikses toas klõbistada aga polegi nii tore – klahvid klõbisevad päris valjult, nagu töötaks trükimasinaga. Seega retro armastajatele, kellel on näppudes veel endiselt sisseharjunud lihasmäluna kõva sõrmelöök kirjutusmasina klaviatuuride pihta või kunagiste suurte arvutiklaviatuuride harjumus, on see mõnus tagasivaade kunagistele headele aegadele. See kl]bin, nagu selgub Logitechi tutvustusest, ongi tegelikult taotluslik lisaomadus.

Ühenda kolme seadmega

Klaviatuuril on nagu ka paljudel varasematel Logitechi juhtmevabadel klaviatuuridel võimalus ühendada sama klaviatuuri kuni kolme lisaseadmega üle Bluetoothi, mis jätab USB pesad arvutil vabaks, kui ka juhtmevaba Bolti adapteriga, mis tuleb pista arvuti USB pessa.

Taga kaane all on ka koht, kus hoida turvaliselt Bolti adapterit, kui seda parajasti ei kasuta.

Toide patareidest

Klaviatuur peaks kestma kahe AAA patareiga kaua, kuid see tähendab, et tühjenedes peaksid need patareid alati tagavarana käepärast olema. USB-laadimist pole. Kuid õnneks pole seda väga tihti vaja – kahe patareiga pakutakse elueaks kolm aastat, enne kui uued akud asemele panna. See hetk võib küll saabudes nagu alati ootamatult, kuid aega on selleks meeletult. Klahvid peaksid vastu pidama 50 miljonit vajutust, mis tähendab aastakümneid tõsist näputööd.

Värvivalikus on kollane-must (mis oli testis), lillakas-sinakasroheline ja tumeroosa-punane. Juurde soovitatakse võtta samas stiilis hiir POP Mouse, aga sellest juba järgmisel korral.

PLUSSID

+ mehaaniline klaviatuur – sobib ka mängijatele, retro

+ saab ühendada kuni kolme erineva seadmega

+ vahetatavad klahvid, võimalus klahve programmeerida

MIINUSED

- vali mehaaniliste klahvide klõbin purustab vaikuse

- raskekaaluline (ikkagi mehaaniline), ei sobi kaasas kandmiseks

- sülearvuti klaviatuuriga harjunule harjumatult suur klahvikäik ja võib tekitada kirjavigu

TEHNILISED ANDMED

Juhtmevaba klaviatuur Logitech POP Keys

Hind: ca 99 eurot

Ühendus: Bluetooth 5.1 (kaasas adapter)

Toide: 2 AAA patareid (kuni 36 kuud)

Kaasas: 2 AAA patareid, Logi Bolt USB adapter, 4 emoji vahetatavat lisaklahvi

Kaal koos patareidega: 779 grammi