Ootamatu oht: Peace-märgi tegemine sotsiaalmeedias võib viia kontole sissehäkkimiseni

Hiinas on hetkel väga populaarne sõrmedega „peace“ märgi näitamine ja selfie´de tegemine, mis aga võib kätkeda endas küberohtu, kirjutab Telia Eesti andmekeskuste ja turvalahenduste grupi juht Margus Danil.

Ohu põhjus peitub selles, et väidetavalt on võimalik kvaliteetse pildi pealt kopeerida inimese sõrmejälgi ning kasutada seda infot sõrmejälje omaniku teadmata mõnda keskkonda või teenusesse sisse logimisel või siis muul viisil isiku tuvastamisel.

„Loomulikult pole sõrmejälgede kopeerimine sel moel niisama lihtne, kuid samas annab see vihjeid selle kohta, milliseid täna ulmena tunduvaid ründevektoreid võidakse kasutada meie järjest enam digitaliseeruvas keskkonnas tulevikus,“ sõnas Danil.

Teisalt on maailmas pead tõstmas uut tüüpi küberrünnakud, mis võimaldavad rünnata ja „maha võtta“ korraga väga erinevaid ettevõtteid ja avalikke asutusi.

„Selle asemel, et rünnata mitmeid ettevõtteid korraga näiteks lunavararünnakuga, saab sama tulemuseni jõuda ka teisiti ehk läbi nende ettevõtete ühise IT teenusepakkuja. Sel aastal on teadaolevalt toime pandud juba mitukümmend sarnast rünnakut,“ ütles Danil. „Üks asi on nakatada ühe ettevõtte arvutid näiteks lunavaraga, kuid hoopis teine tera on, kui küberpätt suudab seda teha erinevate klientidega läbi nende ühise IT-teenusepakkuja. Töövahendid, millega teenusepakkuja paigaldab kriitilise turvapaiga oma klientidele kiirelt ja mõne hiireklikiga, võib halbades kätes osutuda sama võimsaks tööriistaks lunavara vms levitamisel.“