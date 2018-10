Netis levib uus petuskeem, mis lubab kalleid kingitusi

Internetis on levimas petuskeem, kus Tele2 logoga küsitlus lubab välja loosida iPade või kalleid telefone. Taolisi loose Tele2 ei korralda ning antud juhul on petturite eesmärk koguda eelkõige inimeste krediitkaardiandmeid ja pääseda ligi vastajate arvutile.

„Petuskeem ise näeb ette, et Tele2 logoga varustatud lehel küsitakse kliendi käest esmalt erinevaid küsimusi ja kui neile vastatud, palutakse sisestada krediitkaardi andmed, et auhind kätte toimetada,“ selgitas lihtsakoelise pettuse olemust Tele2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliov. „Kui aga inimene oma andmeid ei sisesta ning soovib tutvuda tingimustega, klikates tingimuste lingile, suunatakse ta saidile, mis sisaldab viirust.“

Tele2 lubas oma võrgus kõik sellised teadaolevad veebilehed blokeerida.

Antud pettuskeemi puhul on huvitav ka see, et inimestel paluti võidu kättesaamise postikulu ise tasuda ning ülekanne tuli teostada Ukraina grivnades. „Võõra valuuta kasutamine on ebatavaline ja tähendab enamikel juhtudel, et tegu pole õige asjaga,“ ütles Seliov.

Seliov palun kõigil olla väga tähelepanelik ning taoliste mängude puhul alati enne isikuandmete edastamist ja tasuliste teenuste tarbimist tutvuda tingimustega ning veenduda, et teenusepakkuja on päriselt olemas ja tegemist on ametliku pakkumisega. Tele2 kuvab kõiki oma käimasolevaid pakkumisi alati enda kodulehel, seega kahtluse korral tasub kindlasti esmalt sealt kontrollida.

Libaküsitlused, -loosid ja -tarbijamängud on kõige kiiremini arenevad veebipõhised petuskeemid, kus kasutatakse tuntud ettevõtete nimesid. Tavaliselt kogutakse mängudega isikuandmeid, et neid kuritarvitada. Teisel juhul tuleb osalemiseks saata tasulisi sõnumeid ja seda innustatakse tegema võimalikult palju, sest lubatud auhinnad on kallid. Ettevaatlikuks peaksid tegema ka ebamõistlikud lubadused, näiteks et kõik küsitluses osalejad saavad iPhone’i.