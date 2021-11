Tõsiselt jätkusuutlik produktiivsus ja suurepärane jõudlus: 24-tolline Philips 242B1G

(Sisuturundus)

Üks keskkonnasõbralikumaid monitore on nüüd turul: ökoloogiliselt teadlikele professionaalidele suunatud Philips 242B1G (23,8" / 60,5 cm) on loodud jätkusuutlikuks produktiivsuseks. Philipsi B-sarja kuuluv keskkonnasõbralik monitor pakub lisaks kasutusmugavusele ja heale pildile (Full HD IPS-paneel on erakordselt täpsete värvide ja laiade vaatenurkadega) ka uuel tasemel energiasäästu, tagades iga päev tipptasemel jõudluse ning arvestades keskkonnaga.

Energiatõhus produktiivsus

Philips 242B1G võimaldab oluliselt elektrit säästa tänu eriti energiatõhusale disainile, mis muudab mudeli sobivaks ka keerukatele süsteemidele. Kuvaris kasutatakse uut energiasäästlikku LED-taustavalguse tehnoloogiat, mis säilitab tuntud tasemel heleduse ja värvid, kuid vajab palju vähem energiat. Lisaks on monitor varustatud terve rea muude energiat säästvate funktsioonidega, näiteks PowerSensor, LightSensor ja 0-vatise võimsustarbega väljalülitus.

PowerSensor tuvastab kahjutu infrapunasignaali abil kasutaja kohalolu ning reguleerib vastavalt sellele automaatselt monitori heledust, võimaldades kulutada kuni 80% vähem energiat. LightSensor mõõdab ümbritseva valguse tugevust ja reguleerib selle põhjal ekraani heledust. Kasutaja süsinikujalajälje vähendamise seisukohast on eriti tõhus võimalus lülitada monitor välja nii, et see ei tarbi üldse energiat. Füüsilise nullvatilüliti abil saab kasutaja monitori täielikult vooluvõrgust lahutada, nii et energiakulu on null. Ja see pole veel kõik ...

Keskkonnasõbralik nii seest kui väljast

Tõeliselt ökoteadlik kasutaja nõuab tooteid keskkonnasõbralikest ja kestklikest materjalidest, et vähendada süsinikujalajälge ja edendada ringtarbimist. See mudel on nende jaoks ideaalne valik. TCO Certified Edge’i sertifikaadiga tunnustatud ja 85% ulatuses tarbimisjärgselt ringlusse võetud plastist koosnev Philips 242B1G ei sisalda mingeid kahjulikke aineid (nt elavhõbe, halogeen või PVC/BFR) eesmärgiga viia keskkonnamõju miinimumini. Lisaks on kõik pakendimaterjalid 100% ringlusse võetud ning ekraan vastab tähtsamate rahvusvaheliste standardite nõuetele, mh EnergyStar 8.0, EPEAT[1] ja RoHS.

Mugav vaatamiskogemus

Philips 242B1G sobib kõrge tööviljakuse saavutamiseks. Sellel on Full HD (1920 x 1080 pikslit) resolutsiooniga IPS-paneel, mis tagab ilusad värvid ja terava pildi ning sobib tänu sRGB värviruumi 102% katvusele suurepäraselt paljudeks erinevateks töödeks alates fototöötlusest kuni tööalase veebikasutuseni, mis eeldab värvide täpsust ning ühtlast heledust Lisaks on IPS-paneelidel 178/178-kraadised laiad vaatenurgad, mis on eriti oluline, kui ühe ekraani ees tehakse tööd kogu meeskonnaga. 242B1G värskendussagedus on 75 Hz ehk 25% suurem kui tavapäraste kontorikuvarite 60 Hz; tulemuseks on liikuvate objektide sujuvam kuvamine. Philips 242B1G on varustatud ka USB-jaoturiga, millel on neli USB 3.2 pesa ning üks nendest toetab nutitelefonide jm seadmete kiirlaadimist.

Eelkõige pikki tunde monitori ees veetva kasutaja mugavusele mõeldes on mudel varustatud kolme silmakoormust vähendava funktsiooniga. Režiim LowBlueMode piirab kahjuliku lühikese lainepikkusega sinise valguse hulka ning FlickerFree reguleerib ekraani heledust ja vähendab pildi värelust, et vaatamine oleks mugavam. Kolmas funktsioon EasyRead muudab ekraanilt lugemise kohemuse sarnaseks paberilt lugemisega.

Monitor Philips 242B1G on müügil soovitusliku jaehinnaga 209,00 €.