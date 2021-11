Hübriid-USB ja turvaline veebikaamera mugavas, keskkonnasõbralikus ja võimekas monitoris: Philipsi B-sarja 243B1JH

(Sisuturundus)

Philipsi B-monitorisarja uusim liige on 243B1JH (23,8 tolli / 60,5 cm), millel on hulgaliselt mugavaid ja turvalist tööviljakust toetavaid funktsioone. Kuvaril on ühenduste lihtsustamiseks USB-C ja USB-A hübriiddokk: ühel USB-kaablil on nii C- kui ka A-tüüpi port, mis võimaldab edastada videosignaali (USB-A ja DisplayLinki abil). USB-C sisendi kaudu toimib ka Etherneti-ühendus, laadimine (kuni 100 W) ning lisaks videosignaali edastamine USB DisplayPorti alternatiivse režiimiga. Monitor sobib ideaalselt neile, kes soovivad palju ühendusvõimalusi, mugavust ja turvalisust, olgu siis keerukates süsteemides, rahvarohkes kontoris või avatud töökohtadega ruumis, ning vajavad kuvarit, mis toetaks nii vanemaid kui ka kaasaegseid töökohti. Tänu rikkalikele funktsioonidele sobib 243B1JH väga hästi ka kaugtööks.

Lihtne ja täielik ühenduvus

Töökoht peaks olema lihtne, mugav ja korras. Sellepärast tagab kuvari USB-dokk universaalse portide dubleerimise, et luua ühendusi lihtsamalt, täielikumalt ja vähemate juhtmetega. Monitoril Philips 243B1JH on USB-hübriiddokk, mille abil saab kasutada ühe kaabliga nii USB-C kui ka USB-A pesa. USB-C on õhuke pööratav konnektor, mis võimaldab hõlpsat ühe kaabliga dokkimist, kiiret andmeedastust ning sülearvuti (või tahvelarvuti või nutitelefoni) laadimist otse monitorist (võimsusega kuni 100 W). DisplayLinki funktsiooniga USB-A võimaldab ühendada ekraaniga nii uusi kui ka vanemaid, ilma USB-C ühenduseta seadmeid. Aga see pole veel kõik: sisseehitatud RJ-45 Etherneti port tagab andmete suurema turvalisuse ning DisplayPort-väljundi kaudu saab hõlpsasti ühendada mitu seadet jadas. Tänu DisplayPorti väljundpesale saab esimese monitori järele lisada teisi kõrge resolutsiooniga ekraane nii, et Philips 243B1JHst lähtub vaid üks kaabel. See võimaldab vältida kaablirägastikku töölaual: puhas ja korras töökoht aitab mõtteidki korras hoida. Mudelil on ka ergonoomiline jalg kaablihoidikuga ning muuta saab selle kõrgust (150 mm), kallutada (180/180°) ning pöörata 90° ulatuses.

Jõudlus ja turvalisus

Philips 243B1JH pakub optimaalset vaatamiskogemust. Monitoril on Full HD (1920x1080 pikslit) ja 178°/178° ulatuses laiu vaatenurki tagav IPS-paneel, mis kuvab teravaid, erksate ja täpsete värvidega pilte. See on eriti oluline olukorras, kus kogu meeskond töötab ühe monitori ees: kuvatav pilt on ilma moonutusteta ideaalselt nähtav peaaegu iga nurga alt. Mugavama vaatamiskogemuse ja kasutaja heaolu huvides sisaldab see mudel ka Philipsi vähendatud sinise valguse režiimi (LowBlue) ja värelusvaba (Flicker-Free) tehnoloogiat ning sellel on TÜV Rheinlandi sertifikaat.

Uus Philips 243B1JH on hea valik ka neile, kes soovivad natuke suuremat turvalisust: uusim väljakäiv veebikaamera on varustatud täiustatud sensoritega, mis toetavad Windowsi Hello™-näotuvastust, võimaldades kasutajal Windowsiga seadmesse sisse logida vähem kui kahe sekundiga.

Olemuslikult keskkonnasõbralik

See mudel vastab, nagu kogu B-sari, paljudele keskkonnastandarditele ja sertifikaadinõuetele, kaetud on EnergyStar 8.0, EPEAT[1], TCO Certified Edge ja RoHS. Sisse ehitatud andur PowerSensor tuvastab kasutaja kohalolu ning reguleerib sellele vastavalt monitori heledust (vähendab heledust kasutaja lahkumise korral); nii pikeneb monitori kasutusiga ja energiakulu väheneb kuni 80%. Lisaks on monitor varustatud valgusanduriga (LightSensor), mis reguleerib pildi heledust automaatselt vastavalt ruumi valgustingimustele, aidates samuti energiakulu vähendada.

Philips 243B1JH on müügil soovitusliku jaehinnaga 419,00 €.