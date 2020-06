Sony esitles uusimaid Playstation 5 mänge, konsool ise tuleb ka varsti ja sedagi oli näha

Sony esitles 11. juunil oma uusima põlvkonna mängukonsooli Playstation 5 mänge, kuid konsooli ennast veel välja ei toonud. Küll aga sai esitlusel selgeid vihjeid, milline see võiks olla.

Vaata videot alates 59. minutist:



Sony siiski midagi PS5 väljatulemise kuupäeva kohta ei paljastanud, aga eks see varsti sel aastal toimubki (vaata videost alates 2:08:50).

Teada on, et uus mängukonsool pakub 4K Ultra HD Blu Ray tuge, Ray Tracing´ut, mis peaks graafika eriti päris elu sarnaseks muutma, kuna valguse peegeldused ja kiirte kulgemine arvutatakse kiirelt riistvaras, 3D audiot, ülikiiret SSD-d, on uus pult, meediapult, uus disain. Ja see disain pole kaugeltki selline, nagu alguses lekkis. Tegemist on voolujoonelise orgaanilise disainiga ja näha on kaht mudelit: Blu-ray pleieriga ja ilma. Millal PS5 riistvara lettidele tuleb ja palju maksma hakkab, veel ei selgunud.

Äsjane esitlus aga keskendus hoopiski uutele PS5 mängudele ja nende nimekiri on pikk, ehkki mitte veel täiuslik:

Spiderman: Miles Morales (2020)

Gran Turismo 7

Ratchet and Clank Rift Apart

Project Athia

Stray - 2021

Returnal

Sack Boy a Big

Destruction Allstars

Kena Birdge of Sprits

Goodbye Volcano High (2021)

Oddworld Soulstorm

Ghostwire Tokyo

Jett: The Far Shore

God Fall

Solar Ash (2021)

Hitman 3 (2021)

Astro’s Playground

Little Devil Inside

NBA 2K21 (Fall 2020)

Bug Snax (Holiday 2020)

Demon’s Souls

Deathloop

Village Resident Evil (2021)

Pragmata

Horizon Forbidden West

Siin veel mõned treilerid ja videod, milline konsoolimängundus 2020. aasta teises pooles ja hiljem võib välja nägema hakata: