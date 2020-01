Test: klaviatuur, mis reageerib õrnadele puudutustele ehk originaalne leiutis Valgevenest

Klaviatuuridega, olgu need juhtmega või juhtmevabad, pole viimasel ajal suurt revolutsioonilist arengut toimunud. Valgevene idufirma Clevetura LLC töötas välja klaviatuurisüsteemi, mis ühendab endas klaviatuuri, puutetundliku plaadi ja hiire. Puutetundlik on peaaegu kogu klahvistik. Arvutimaailm testis ja teatud olukordades võib seda lahendust väga õnnestunuks pidada, kuid mitte igapäevase klaviatuurina.

Prestigio võttis Cleventura tehnoloogiaga uutmoodi klaviatuuri tootmisse oma brändi alla ja eelmise aasta jooksul plaaniti toota kuni 100 000 seadet, kuid tundub, et väljatulek on natuke viibinud, sest praegu saab uutmoodi klaviatuuri veel vaid eeltellida. Loodame parimat, et see klaviatuur jõuab lähiajal ASBIS´e kaudu müügile ka Eestisse. Projekti investor on ASBISe asutaja ja Prestigio kaubamärgi looja Sergei Kostevitš. Ideest kaubandusliku prototüübini läks umbes kolm aastat ja nüüd loodavad arendajad sellele tehnoloogiale ka patendi saada.

Prestigio Click&Touch klaviatuuri komplektis on klaviatuur ise, USB adapter juhtmevabaks ühenduseks (nagu enamikul juhtmevabadel hiirtel) ja USB C laadimiskaabel. Kaabli pikkus on 1,4 meetrit.

Seadme korpus näib odav, tavalisest plastmassist ja mitte eriti jäik, paindub veidi läbi. Klahvid on kitsaste vahedega, suured, kuid üsna jäiga ja pika käiguga. Mõnedele see meeldib, mõnedele ehk mitte. meeldib füüsiliste suurte lauaarvuti klaviatuuride kasutajatele, ei meeldi ilmselt neile, kes hindavad paremaks Mac´i tüüpi madalaid klahve lühikese ja väga kerge käiguga.

See klaviatuur polegi väga suunatud igapäevaseks arvutitööks, vaid pigem mugavaks lisaseadmeks nutitelerile, sülearvutile või miks mitte ka tahvlile või nutitelefonile.

Uut klaviatuuri saab vabalt kasutada ka USB kaabliga, mis kaasas on. Seega võib seda vajadusel ühendada tavalise juhtmega klaviatuurina.

Kõik töötabki testis maagiliselt ja automaatselt: kui libistad näppu üle klahvide, muutub kogu klaviatuur üheks suureks puutepinnaks. Just sellepärast siis peabki klahvistik olema nii kitsaste klahvivahedega ja laiade ühtlaste klahvipindadega.

Puutetundlik klaviatuuripind mõjub tõesti omapäraselt ja mõnusalt – kogu klaviatuuri ulatuses on suur puuteplaat kasutada, mida on kindlasti mugavam tarvitada kui pisikest arvuti enda puuteplaati.

Puuteplaat on ka väga kiire ja tundlik. Hiireklikki saab teha õrna puudutusega ükskõik millisel klahvil. Parema hiirekliki tegemise õppimiseks peab aga vaatama manuaali.

Funktsiooniklahvist saab lülitada klaviatuuri Windowsi, Maci või Androdiga masina režiimi. Juhtmevabadest ühendustest toimivad nii USB adapteriga traadita ühendus kui ka Bluetooth-ühendus, millega saab ühendada kuni kolm seade. Seadmete vahetamiseks on funktsiooniklahvid. Kokku saab ühendada klavatuuri kuni viie seadmega – lisaks Bluetoothile ka üks USB adapteriga ja teine kaabliga.

Tavalise klaviatuuri funktsiooniklahvid F1 kuni F6 töötavad aga puutetundlikult libistades video kerijatena ja küljele skrollimise nuppudena, F7 kuni F12 peal mitte vajutades, vaid sõrmega libistades aga saab helivaljust reguleerida.

Lisaks on täiesti toimivad ka muud puutetundlikud funktsioonid, mida ollakse harjunud sülearvutitel kasutama: kahe sõrmega üles-alla veebis kerimine, kahe sõrmega puudutades avaneb ka vasak hiiremenüü (see siiski nõuab harjumist ja iga kord ei reageeri), vasak hiireklõps on lihtsalt ühe sõrmega õrnalt klaviatuuri puudutamine ilma klahvi alla vajutamata.

Aku kestab aktiivsel kasutusel järjest kuni 7 tundi ja laadimine 1 tund, seega peab seda klaviatuuri tõsiselt kasutades igal õhtul veel ühe seadme korraks laadima panema. Mis on aga tüütu. Samas võiks ju juhtmevaba klaviatuur vastu pidada pool aastat, nagu mõned konkurendid, aga eks puutetundlik pind on aplam energiatarbija. Kui kasutada klahvistikku mõne nutiseadme lisaklaviatuurina, siis keskmisel kasutusel tuleb ooteaeg umbes üks nädal.

Kokkuvõtteks on see väga hea klaviatuur näiteks mõne tahvli, õppeklassi projektori või nutiteleri lisaseadmena kasutamiseks. Laua- või sülearvuti põhiklaviatuurina tekib kohati närviajavaid momente, eriti just parema hiireklahvi vajutuse esilekutsumisega, mida tuleb tõsiselt mitmeid kordi proovida. Ka kiirel klõbistamisel vigu esineb rohkem kui mõnel mugaval arvutiklaviatuuril. Klahvid pole nii mugavad, kui tavalistel arvutiklaviatuuridel, mis on peamiseks põhjuseks, kuid kokkuvõtteks saab hakkama ning ka reisiklaviatuurina on see sobiv kasutada teatud olukordades, näiteks esitluse juhtimisel või interaktiivse tahvli lisaseadmena. Tahvelarvuti juures on see muidugi ka mugavam kui ekraaniklaviatuur ja seal pole ka hiire vasakut klahvi eriti vaja.



PLUSSID

+ puudub vajadus hiire järele, saab mugavalt nutitelerit juhtida

+ töötab kaabliga, Bluetoothiga, USb adapteriga – kõik ühendusvõimalused on esindatud

+ kerge ja kompaktne

MIINUSED

- hiire paremklahvi vajutus on vaevaline ja vajab korduvat proovimist

- klahvid pole nii mugavad kui "päris" arvutiklaviatuuridel, kiirelt trükkides tekib vigu

- aku tööaeg 7 tundi on liiga vähe

TEHNILISED ANDMED

Puutetundlik klaviatuur Prestigio Click&Touch

Hind: ca 100 eurot (pole veel Eestis müügil)

Ühilduvus: Windows 7 või uuem; Mac OS; Android 6.0 või uuem; nutitelerid Bluetooth-klaviatuuri toega

Ühendused: Bluetooth 4.2 kuni 3 seadmega, USB adapter 2.4 GHz või USB type-C kaabel

Aku: sisseehitatud; tööaeg 7-8 tundi, laadimisaeg kuni 1 tund, lisaklaviatuurina keskmine tööaeg 1 nädal

Kaal: 307 grammi