Maailma kõige pisem värviline taskuprinter otsib ühisrahastusest tuge

Princube otsib Indoegogos rahastajaid, et välja tulla oma uue, maailma ilmselt väikseima värviprinteriga, mille jaoks pole vaja paberit. Printida võib igale poole - tennisele, arvutile, isegi nahale.

Olgu, tegelikult ei vajagi nad vist enam niiväga tuge, sest Indiegogo´s on kogutud juba 4,4 miljonit ning ka toetajatele mõeldud komplektid hakkavad otsa saama. Aga kui tootmine suuresti käima on tõmmatud, saab õnneks juba igaüks endale kuubikujulist praktiliselt taskusse mahtuvat seadet osta.

See on põhimõtteliselt nagu mikroskoopiline Spraypinter - Eesti idufirma nimelt lõi aastaid tagasi laineid seinasuuruste mobiili abiga prinditavate taieste tegemisega ja lööb nüüdki, juba veel mastaapsemalt.



Sprayprinter Tartus.

PrinCube on aga väike värviprinter, mis prindib mööda pinda edasi tõmmates. Eks selliseid lahendusigi on varem tehtud, aga tavaliselt on need mustvalged.

Seade maksab ligi 100 dollarit ja on USB Type C pesast laaditava akuga, mis kestab 6 tundi. Ühe tindikassetiga saab trükkida umbes 450 lehekülje jagu.

Printida saab pea igasugusele materjalile: paberile, papile, nahale, metallile, plastikule jne. Samuti nii siledatele kui kumeratele pindadele (näiteks tassile või jalanõule). Võid isegi nahale värvilise "tätoveeringu" teha. Printida saab isegi mitmes reas ja kuni kolme meetri pikkuselt. Osta saab tavalist tinti (29 dollarit) või eriti vastupidavat ja püsivat (39 dollarit).

Kõik värvid asuvad ühes vahetatavas tindikapslis. See tähendab, et kui üks värv otsa saab, võib trükkida kas ülejäänud kahe värviga, mis tähendab moonutatud pilti või tuleb uus kassett panna. Teiste seadmetega ühendub printer kas üle WiFi või USB.

kasutusvaldkondadeks sellisel seadmel oleksid näiteks logistikafirmad ja kauplused, et etikette karpidele või kastidele printida, tätoveerijad, kunstnikud, kontori-inimesed jne.