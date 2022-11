25. - 26. novembril toimub Tallinnas Saku Suurhallis maailma suurim robootikafestival Robotex International. Kaks päeva on täis kaasahaaravaid robootikavõistlusi ja töötubasid, avatud on põnev tehnoloogianäitus.

Robotexi EXPO alal saab sel aastal tutvuda paljude robootika ja tehnoloogia ettevõtete insenerlahenduste, toodete ja teenustega. Põneva väljapanekuga on kohal KÕU Mobility Group, kelle uut tõukeratast Äike saab proovida. Samuti on uudistamiseks väljas Solaride päikeseauto. Milrem Robotics ja Marduk Technologies toovad külastajatele tutvumiseks sõjatööstusele mõeldud tehnoloogiad ja seadmed. Schbot toob külastajateni muljetavaldava väljapaneku robottolmuimejatest ning aknapuhastusrobotitest. Lisaks saab kohapeal tutvuda erinevate tudengiprojektidega, nagu näiteks Tudengivormel ja ESTCube, mille meeskond on kaasa võtnud juba järgmisel aastal orbiidile lendava mudeli. Näitusel on esindatud ka Eesti värsked start-upid, kes Ajujahi saates võistlevad: Justacart pakub külalistele uudistamiseks tehisintellektil põhinevat ostukäru ning Pickitwise demonstreerib maasikakorjamise robotit. Kohal on ka Eesti enda elektriautode tootja Nobe Cars koos Nobe 100GT’ga. Meelelahutusliku poole pealt on kõigil huvilistel võimalus proovida kätt mudelautodega driftimise, mida korraldab CuFa RC Drifti ja Vaba Aja keskus, kes igapäevaselt tegutseb Stroomi keskuses Tallinnas. Lisaks kõigele muule põnevale näeb üritusel ringi toimetamas Eestis esimest esmaklassilist robot-teenindajat Bellabot, kes ka inimestega suhtleb. TalTech, Lennuakadeemia ja kood/Jõhvi tutvustavad koolide õppimisvõimalusi ning räägivad pakutavatest erialadest lähemalt.

"Me oleme harjunud nägema Eestit kui edukat e-riiki ja IT riiki, aga meie insenerid on tõestanud, et nad on absoluutne maailmaklass. Robotex on parim võimalus, kus tutvuda Eesti tehnoloogiliste edulugudega. Seda kõike on põnev kõrvutada meie tudengiprojektidega. Võib vaid oletada, millised arenguhüpped meid veel tulevikus ees ootavad," ütles Robotexi tegevjuht Ave Laas.

Robotexi lahutamatuks osaks on alati olnud töötoad, lastele ja noortele, aga miks mitte ka kogu perele. Ka sel aastal on töötubade programmis palju huvitavat nii väikestele kui ka suurtele robootikahuvilistele. Töötoad saavad teoks tänu Robotexi headele koostööpartneritele.

Lennuakadeemia juhendamisel saab ehitada roboti ning proovida, kuidas äsja ellu ärganud robot etteantud ülesandeid lahendab. Hollywoodi lennunduse töötoas sukeldume lennundusmaailma telgitagustesse. Põnevat tegutsemist pakub Robotexi töötubade alal Digipurk, kes keskendub selle aasta Robotexil asjade ehitamisele. Digipurgi juhendamisel valmivad ka joont järgivad autod, elektroonilised liivakellad ning täringud. TalTech pakub tänavu väga mitmekesist töötubade programmi, kus leidub tegevust erinevas vanuses osalejatele. Harjutada saab nii programmeerimist, köögiviljadest elektrijaama ehitamist kui ka ehitusinseneri juhendamisel tugeva ja vastupidava silla ehitamist. TalTechi eestvedamisel on veel võimalik elektroonika- ja tehnoloogiasõpradel Arduino UNO töötoas panna ise kokku elektroonikaseade ning programmeerida see tööle. LEGO Spike Prime töötoas katsetatakse robootika komplektide võimalusi. TTÜ Robotiklubi ehitab seekordsel Robotexil Folkrace töötoas robotit, mis sõidab "tundlate" abil ning viib läbi masinnägemise demoesinemise. Kohal on Haridus- ja Noorteameti ProgeTiigrid, kellega koos saavad nii suured kui väikesed huvilised katsetada põrandaroboteid ning avastada ka virtuaalreaalsuse maailma.

Töötubadesse registreerimine käib SIIN.

25.-26. november toimub Robotex Internationali raames Saku Suurhalli Rock Lounges kahepäevane hübriidne tehnoloogiakonverents "Reality R". Pääse konverentsi saali on kutsete alusel, kuid kõigil huvilistel on võimalik mõlemast konverentsi päevast osa saada Elisa Stage platvormi vahendusel. Konverentsi fookuses on aktuaalsed teemad - AI, sõjatööstus, küberkaitse, tööstus 5.0 ning konverentsi teine päev on pühendatud haridusele ning haridusrobootikale. Tehnoloogiakonverents võtab sellel aastal teemaks reaalsuse, milles meie tänase noored ehk generatsioon R tulevikus elama peavad. Esinejaid on nii USA-st, Taanist, Hiinast, Lõuna-Koreast, Türgist, Indiast, Eestist kui ka mujalt.

Robotexi toetajad ja partnerid on TalTech, Tallinna linn, EAS, SA KÜSK, Starship, KÕU Mobility Group, Stoneridge, Lennuakadeemia, Schbot, Droon.ee, Insplay, SK ID Solutions, Milrem Robotics, RoboMiku, Teval elektroonika, 3KGroup, kood/Jõhvi, USA Saatkond Eestis, TEAHU, HARNO, Digipurk, schneider electric jt.

Vaata lähemalt robotex.international. Piletid Robotexile on müügil Piletilevis.