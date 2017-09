Robotex läheb Hiinasse

Kui juunis kirjutasime Robotexi rahvusvahelistumisest esimest korda Eestist välja - Küprosele - minekul, siis nüüd saab rääkida uuest sammust välisriikides - Euroopa suurimaks pürgiv robotivõistlus laieneb Hiinasse.

Hiinast on saamas peaaegu et robotite kodumaa, Hiina lapsed meisterdavad lasteaedadeski küberloomi ja -masinaid, pole siis ime, et robootikateemaline võistlus võiks seal üsna populaarne olla. Robotexi meeskonna liikmed Allar Aasjõe ja Sander Gansen naasid hiljuti Shanghaist, kus sõlmiti leping kohaliku suure robootikaklubide võrgustikuga. Võrgustiku eestevedajad hakkavad alates 2018. aastast Robotexi Hiinas esindama. Täpsemalt on plaan tuleval kevadel korraldada Robotex China nimeline sündmus, et kaasata Aasia robootika talente ning neid ka Eestis toimuvale suursündmusele tuua.

"Tulevikus on plaan korraldada vähemalt üks Robotex igal mandril ning seeläbi Eestist alguse saanud bränd tõsiselt rahvusvaheliseks viia, sealjuures jättes põhiürituse siiski Eestisse", kommenteeris Robotexi rahvusvaheliste suhete juht Sander Gansen.

Robotex on 2001. aastast tegutsenud robootikavõistlus, mis on sellest aastast võtnud ette suunamuutuse saada maailma suurimaks robootikasündmuseks. Võistluste osas tehakse sel aastal koostööd näiteks Starshipi, Tallinki ja Hiina päritolu Makeblockiga.

Praeguseks Euroopa suurim robootikasündmus Robotex toob kohale lisaks osalejatele ja külastajatele Eestist ka inimesed kõigist Robotexi frantsiismaadest (hetkel on frantsiis antud Hiinasse ja Küprosele) ning lähivälismaalt. Kokku on oodata robotiehitajaid ligi 30 riigist, kes toovad kolmeks päevaks kohale kuni 1300 robotit.

Robotex 2017 toimub 24.–26. novembrini Pirital Näituste Messikeskuses, kus kolme päeva jooksul saavad külalised osa robotivõistlusest, tehnoloogianäitusest, konverentsist ja töötubadest. Üritus toimub koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooliga. Tegemist on tehnoloogiaalase kogupereüritusega, kus on tegevusi igas vanuses võistlejale, pealtvaatajale ja huvilisele. Robotex 2017 on ka kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Lisainfot leiab lehelt www.ev100.ee.

Robotexi aitavad korraldada ja toetavad CDP Technologies, Duroc Machine Tool OÜ, SA Tehnopol, Ensto Ensek, Stoneridge, Interflux, Merinvest, Proekspert, Harju Elekter, Oomipood, Flir, Ldiamon, Defendec, Rantelon, Perel Eesti, E-Service, Kentarius, Baltflex, Metaprint, Oshino, Toftan, Vendomar, Abplanalp, Tallink, FinEst Steel, Viking Motors, YEInternational, PKC Group, Makeblock Co., Norma, VEX, Artec Design, Baasjaam, InsPlay, Elfa Distrelec, Hansab, M-Partner, Digipurk OÜ, Robotics Society in Finland, MDC MAX DAETWYLER EESTI AS, 3KGroup, Exit Room.