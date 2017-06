Robotex laieneb välismaale - nüüd toimub kogupereüritus ka Küprosel

Kohe peale Jaanipäeva asuvad Vahemere saarel Küprosel robotid võistlustulle, sest rahvusvaheline Eestis alguse saanud robotivõistlus laieneb esimest korda välismaale. 25. juunil toimub Robotex Küprose pealinnas Nicosias.

Sel aastal on Robotexi fookuseks leida võimalikult palju kontakte väljastpoolt Eestit, mistõttu ka Robotexi välissuhete juht Sander Gansen on saadetud nö ümbermaailmareisile. Sander veedab seitse kuud mööda maailma ringi reisides, erinevaid rahvusvahelisi robootikaüritusi külastades ning Robotexi tutvustades. Sanderi sihtkohtadeks on muuhulgas sellised eksootilised riigid nagu Singapur, Jaapan, Hiina ja Mehhiko. Robotexi üheks eesmärgiks on küll saada maailma suurimaks ent sellest olulisem on tegelikult noortes huvi tekitamine tehnikaerialade ja robootika vastu. Seetõttu soovib Robotex leida uusi aktiivseid partnereid, kellega koos saaksime arendada rahvusvahelist koostööd ning jõuda seeläbi tehnoloogiapisikuga veel rohkemate noorteni üle maailma.

Eesti Robotexi eesmärgiks Küprosel on jagada oma 17 aasta know-how'd robootikavõistluste korraldamisega seoses ning luua kontakte parimate Küprose robootikaentusiastide ja -inseneridega, keda kutsuda rinda pistma eestlaste ja teiste riikidega Tallinnas toimuval põhiüritusel novembris 2017.

Ettevalmistused Küprose Robotexiks on täies hoos. Eesmärk saada osalema 100 meeskonda sai saavutatud 2 päeva enne tähtaega - registreerunud on 102 meeskonda. Teiseks eesmärgiks on saada rohkem kui 300 osalejat ning ka see on praktiliselt saavutatud, kaks nädalat enne sündmust oli koos juba 284 osalejat.

Robotexi Küprosel toetavad kohalik Haridus- ning Kultuuriministeerium ning Digital Champion of Cyprus.

Vaata ka sealse ürituse kodulehte: robotex.org.cy/en/

Eesti Robotex toimub aga endiselt hilissügisel: 24.-26. novembrini Eesti Näituste Messikeskuses Tallinnas. Kolme päeva jooksul saavad Robotexi külastajad osa robotivõistlusest, tehnoloogianäitusest, konverentsist ja töötubadest. Sel aastal ootab Robotex üle 20 000 külastaja, 2500 osavõtja ning 1300 robotit, kavas on 23 robotivõistlust. Võistlus toimub koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooliga. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul jagatakse koolidele roboteid, et lapsed üle Eesti saaksid võimaluse tegeleda robotitega ning omi oskusi tulla näitama Robotexile.