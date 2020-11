Õunalaadne kell träkib sporti ja mõõdab randmelt rohkem, kui ainult pulssi

Mida teha, kui tahaks Apple Watchi, aga ei raatsi nii palju raha välja käia ning ega tegelikult ei tahakski kõiki neid äppe ja kellasid-vilesid, mis sellega kaasa tulevad? Loomulikult pöördub pilk sellelaadsete odavamate, kohe palju odavamate kellade poole. Üks selline on näiteks Rogbid Rowatch 1.

Miks just see (spordi)kell? Esialgu veebist vaadates tundus see üsna huvitav ja paljude võimalustega. Metalne korpus on kandiline, mis mahutab kandilisele ekraanile palju rohkem infot. Välimus on Apple Watchile nii sarnane, et randmel olles aetakse seda tihti Apple´i kellaga segi. Lisaks oskab kell lisaks pulsile mõõta ka vererõhku ja vere hapnikusisaldust, mis on oluline nii sportlastele kui ka lihtsalt oma tervise jälgijale, sealhulgas ka vanemale inimesele ja noorele.

Ning kolmandaks - aku kestab sel kellal kaua. Neljandaks - see mudel ei maksa ju peaaegu midagi - vaid natukene üle 16 euro.

Nagu öeldud, näeb Rogbid Rowatch 1 välja väga sarnane Apple Watchile, nii et ka tollis võidakse seda kella pikemalt kinni pidada, et uurida, kas tegemist on ikka originaali või lihtlabase võltsinguga. Kuid eks sisult ja ka välimuselt on ikkagi tegemist täiesti teistsuguse kellaga, kuna ka hinnaklass on röögatult palju teine, kui Apple´i kellal.

Mida siis arvata kandilise ekraaniga soliidse välimusega Rogbid Rowatch 1st, mis on selle mudeli karbile prinditud nimi või hoopis Hero Band III mudelist, mis on hoopis juhendile prinditud nimi?

Endale saab seda kella ostes täiesti normaalse aktiivsusmonitori-pulsikella, mis lisaks pulsile mõõdab veel ka vererõhku ja vere hapnikusisaldust. Menüüst leiab ilmateate, kaamera kaugpäästiku, muusikapleieri juhtimise ja seadistamise.

Spordialadest on toetatud kõndimine, jooksmine, rattasõit, hüppenööriga hüppamine, sulgpall, võrkpall, jalgpall ja ujumine.

Jah, ka ujumine, sest tehnilistelt näitajatelt on see kell veekindel. IP67 standardile vastavus tähendab luba vee alla minna, kuid mitte väga sügavale ja mitte rohkemaks, kui pooleks tunniks.

Kellal on üks füüsiline nupp, mida tuleb tihti vajutada, sest ekraan kustub ruttu. Aku kestab ooteajal 30 päeva, kuid selle näitajaga pole midagi peale hakata – telefoniga üle Bluetoothi ühenduses olles ja aktiivselt kasutades kestab aku siiski reaalselt umbes 5 päeva.

Laadida on mugav USB adapteriga, millel on magnetiga tagaküljele kinnituvad klemmid. Spetsiaalkaablit peab kaasas kandma, laadijaks aga sobivad kõik USB väljundiga mobiililaadijad.

Muusikapleieri juhtnupud töötavad ilusti ka telefoni vaikimisi muusikamängijaga, näiteks saab nendega Spotifyt kenasti juhtida. Päästikuäpp aga ei käivita mitte mobiili enda kaamerarakenduse päästikut, vaid pilti teeb mingi kaasatuleva HerobandIII äpi kaamerafunktsioon. Sellel pole palju valikuid, kuid automaatseadetes saab (selfie) pildi tehtud, nii üksi kui grupiga.

Äpp on lihtne ja lakooniline, midagi väga põhjapanevat ei maksa oodata. Aga elementaarsed võimalused on kõik täiesti esindatud.

Sõnumite ja telefoni teavitustega pole samuti siiski täit valikut kõigist äppidest, mis mobiili installitud, aga põhiline on jällegi olemas: Skype, Gmail, Facebook (Messenger), Twitter, kõnede märguanded ja SMSid. Kõiki ülejäänud äppe saab korraga aktiveerida, aga mitte igaüht eraldi.

Pulsimõõtja täpsus on üsna normaalne ja seda saab usaldada, samuti paistab sammulugeja töötavat päris korralikult.

Vererõhu näit tuleb ette 10 sekundiga ja selle täpsus on natuke kaheldavam. Kui võrrelda meditsiinilise vererõhuaparaadiga, siis on näiteks 107/61 näiduga inimese vererõhk kellal 102/63. Seega mitte just ideaalselt täpne, aga tundub, et väga metsikult mööda ka ei pane. Kas kaks sama marki kella aga ise mõõdavad ühtemoodi? Jah, mõõdavad küll:

Kokkuvõttes on 17 euro eest kella küll.

Isegi rohkem, kui oodata oskaks.

PLUSSID

+ Üliodav hind

+ Aku kestab peaaegu nädala

+ Veekindel

+ Mõõdab lisaks pulsile vererõhku ja vere hapnikusisaldust

MIINUSED

- Randmerihm määrdub kiiresti ja seda on raske puhastada

- Mobiiliäpp on liigagi lihtne ja lakooniline, vähe andmeid

- Äratus (vibreerimisega) on vaikne, võib sisse magada

TEHNILISED ANDMED

Aktiivsusmonitor-pulsikell Rogbid RoWatch 1 / Hero Band III

Hind: 16,38 eurot (Gearbest)

Ekraan: IPS, 240 x 240 pikslit, 1,3-tolline, puutetundlik

Bluetooth: Bluetooth v. 4.0

Veekindlus: jah, IP67

Aku: 180 mAh, ootel 30 päeva, kasutuses 5 päeva

Ühilduvus: Android, IOS

Spordialad: 8 erinevat

Sihverplaadid: vahetatavad, ise disainitavad

Mõõdetavad parameetrid: unejälgimine, pulss, sammulugeja, kalorid, läbitud vahemaa, vererõhk, vere hapnikusisaldus, jne

Märguanded: teated mobiiliäppidest, helistaja nimenäit, kõnest keeldumine otse kellalt, äratus (vibreerimisega) jne

Mälu: 32 MB

(lingid võivad sisaldada sponsorlust, mille pealt Arvutimaailm teenib komisjonitasu)